Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα το πρωί στη Βουλγαρία στις όγδοες εκλογές που διεξάγονται στη βαλκανική χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υπόσχεται να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα.

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7:00 και θα κλείσουν στις 17:00.

Σημαντικό το προβάδισμα του Ράντεφ

Οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής έδειξαν ότι το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ράντεφ συγκεντρώνει περίπου 35%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα που έχει σημειώσει ένα μεμονωμένο κόμμα τα τελευταία χρόνια, αν και εξακολουθεί να μην αρκεί για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων είναι αυξημένο. Μια δημοσκόπηση της Alpha Research με έδρα τη Σόφια προβλέπει συμμετοχή περίπου 60%, σχεδόν διπλάσια από το 34% που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2024.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απογοήτευση από τη μακροχρόνια κυριαρχία του κόμματος GERB υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με περίπου 18%, και του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, του οποίου ο ηγέτης Ντελιάν Πεέβσκι υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για διαφθορά.

Ένας πιθανός εταίρος για τον σχηματισμό συνασπισμού είναι ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), ο οποίος επίσης υποστηρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Ράντεφ φέρει κάποια ευθύνη για αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις τις οποίες διόρισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 2016. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια συμφωνία για το φυσικό αέριο του 2023 μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Botas και της βουλγαρικής Bulgargaz, η οποία οδήγησε σε ζημίες και σε έρευνα.

«Οποιαδήποτε συμμαχία και αν σχηματιστεί, είναι πιθανό να υποφέρει από κυβερνητική αστάθεια και να αντιμετωπίσει σημαντική κριτική από την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση. Ακόμα μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το 2026 είναι λιγότερο πιθανή τώρα, αλλά παραμένει μια σημαντική πιθανότητα», δήλωσε ο Μάριο Μπικάρσκι, αναλυτής στη συμβουλευτική εταιρεία κινδύνου Verisk Maplecroft.