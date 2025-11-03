magazin
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Ο Κιάνου Ριβς αποφεύγει να δει τις ταινίες του όπως ο διάβολος το λιβάνι. Εκτός από τρεις
Ο Κιάνου Ριβς αποφεύγει να δει τις ταινίες του όπως ο διάβολος το λιβάνι. Εκτός από τρεις

Ο Κιάνου Ριβς ζει με έναν κανόνα. Να μη βλέπει τις ταινίες του (εκτός από τρεις και αυτές όταν προκύπτουν τυχαία)

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Κιάνου ριβς αποφεύγει τις ταινίες του με την ίδια ακριβώς συνέπεοα που ο Νίο αποφεύγει τις σφαίρες στο Μάτριξ.

Ο 61χρονος ηθοποιός, γνωστός για τη σεμνότητα και την ιδιωτικότητα του, αποκάλυψε πρόσφατα τον κανόνα του. Αποφεύγει να παρακολουθήσει ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί -εκτός από τρεις.

Ο Ριβς αποκάλυψε ότι αποφεύγει κάθε ταινία του εκτός από τρεις τίτλους -και αυτούς εαν προβληθούν τυχαία στην τηλεόραση.

Η αποκάλυψη ήρθε από τον ίδιο τον Ριβς, σε μία συζήτηση επί σκηνής στο Φεστιβάλ του New Yorker, όπου πρωταγωνιστεί με τον παλιό του φίλο και συμπρωταγωνιστή, Άλεξ Γουίντερ, στην παράσταση Περιμένοντας τον Γκοντό στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Ριβς, ο οποίος συμμαχεί δημιουργικά με τον Άλεξ Γουίντερ για το Περιμένοντας τον Γκοντό, 35 χρόνια μετά το θρυλικό Μπιλ και Τεντ – Τα κακά παιδιά πάνε παντού του 1989, παραχώρησε μία σπάνια συνέντευξη στο Φεστιβάλ του New Yorker στις 26 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από τον 60χρονο φίλο του.

YouTube thumbnail

Όταν η κριτικός πολιτισμού Ναόμι Φράι έθεσε το ερώτημα αν παρακολουθεί σκοπίμως τις παλιές ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει, ο Ριβς ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι» είπε αλλά συνέχισε ξεκαθαρίζοντας ότι «ίσως την ώρα που κάνω scrolling ή αλλάζει κανάλια υπάρχουν τρεις ταινίες του που όταν προβάλλονται, το απολαμβάνει.

«Το Στην Κόψη του Κύματος [αναφερόμενος στο Point break, την ταινία δράσης του 1991, όπου υποδύθηκε έναν μυστικό πράκτορα του FBI] ή τo Matrix, ή το Matrix:Reloaded, γαμώτο, ναι»πρόσθεσε, ξεσπώντας σε γέλια.

YouTube thumbnail

Ο ίδιος κατονομάζει τις ταινίες του 1999 και του 2003 από το θρυλικό franchise.

Ωστόσο, ο Ριβς υπογράμμισε ότι πρόκειται για καθαρά τυχαίες προβολές. «Δεν είναι ότι έβαλα ποτέ μία [ταινία] να παίζει», διευκρίνισε, τονίζοντας ότι ποτέ δεν επιλέγει σκοπίμως να τις παρακολουθήσει.

Κοινός κανόνας

YouTube thumbnail

Και ο Άλεξ Γουίντερ, ο συμπρωταγωνιστής του Ριβς στις ταινίες του Μπιλ και Τεντ και τώρα στους ρόλους των Εστραγκόν και Βλαντιμίρ στο έργο του Σάμουελ Μπέκετ Περιμένοντας τον Γκοντό, όπου οι δύο φίλοι περιμένουν κάτω από ένα δέντρο τον μυστηριώδη Γκοντό, απάντησε θετικά στο ίδιο ερώτημα.

«Δεν το κάνω στ’ αλήθεια, δεν το κάνω. Δεν μου αρέσει να βλέπω πολύ τον εαυτό μου, οπότε δεν συνηθίζω να βλέπω πράγματα που έχω κάνει», δήλωσε ο Γουίντερ. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μοιράστηκε ότι η μοναδική εξαίρεση ήταν η τελευταία του ταινία, την οποία είδε σε έναν «απίστευτο κινηματογράφο» στο Τορόντο, επειδή ήθελε να παρατηρήσει την αντίδραση του κοινού.

