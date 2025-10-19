Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

Κατά τη διάρκεια του New York Comic Con στις 12 Οκτωβρίου, ο Λόρενς Φίσμπερν συναντήθηκε με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Matrix» Τζο Παντολιάνο για να μιλήσουν για τη δημιουργία του sci-fi κινηματογραφικού θρύλου του 1999.

Καθώς συζητούσαν για την θρυλική σκηνή των Morpheus (Λόρενς Φίσμπερν) και Neo (Κιάνου Ριβς) στην ταινία, σημείωσε ότι χρειάστηκαν συνολικά περίπου δέκα μήνες εντατικών προπονήσεων για να καταφέρουν να φτάσουν στο αποτέλεσμα που είδαμε – το οποίο ήρθε με αρκετές μελανιές στα σώματα τους.

«Προπονούμασταν για έξι μήνες πριν φτάσουμε στην Αυστραλία. Και εκεί, συνεχίσαμε να προπονούμαστε για τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν γυρίσουμε τη σκηνή», μοιράστηκε ο Φίσμπερν.

«Γυρίσαμε [νομίζω] την σκηνή Παρασκευή – την πρώτη φορά που το δοκιμάσαμε. Και στο τέλος των λήψεων, τόσο ο Κιάνου όσο και εγώ γίναμε μπλε από τους μώλωπες στους αγκώνες μας. Δεν είχαμε ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν[…] Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε. Γιατί ξέραμε ότι είχαν ένα όραμα και μας επικοινωνούσαν πολύ καλά αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν», συμπλήρωσε.

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ηθοποιοί έκαναν kung fu»

Ο Παντολιάνο παρομοίασε τα γυρίσματα με «μπαλέτο», σημειώνοντας ότι ήταν «συνεχή» και δεν υπήρχαν « πολλά κοψίματα», κάτι που άλλαξε την πορεία της κινηματογραφικής παραγωγής στο είδος της επιστημονικής φαντασίας .

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ηθοποιοί έκαναν kung fu. Και μετά, ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του, όλοι το αντέγραψαν — αλλά δυστυχώς, με πολλά cuts και, ξέρετε, αυστηρά πλάνα».

Εκτός από τους Φίσμπερν και Ριβς, στην ταινία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Κάρι-Αν Μος, Χιούγκο Γουίβινγκ και Γκλόρια Φόστερ.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε η ταινία, ακολούθησαν τα σίκουελ «Matrix Reloaded» και «Matrix Revolutions».

Τον Απρίλιο, κατά την προώθηση της ταινίας «The Amateur στο The View», ο Φίσμπερν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει στη σειρά ταινιών «The Matrix» μετά την απουσία του από το «The Matrix Resurrections».

«Εξαρτάται από τις συνθήκες — ποιοι θα συμμετέχουν, πόσο καλό είναι το σενάριο, αν θα μου προτείνουν ρόλο», απάντησε ο Φίσμπερν. «Γιατί, ξέρετε, προσφέρθηκα να συμμετάσχω στην τέταρτη ταινία Matrix, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν θετικά».

«Είμαι εντάξει με το να βλέπω από τον καναπέ μου Star Wars»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο να ενταχθεί στο Marvel Cinematic Universe, καθώς το «X-Men» κάνει reboot, αλλά δεν είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα να ενταχθεί στο σύμπαν του «Star Wars».

«Ξέρω ότι τώρα συζητούν για το X-Men», είπε ο Φίσμπερν. «Έτσι, σε αυτό το σημείο, θέλω ένα από τα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι: τι πιστεύετε για τον Λόρενς Φίσμπερν ως Professor X;».

Ο Φίσμπερν τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο σύμπαν του Star Wars, απορρίπτοντας κατηγορηματικά αυτό το σενάριο: «Όχι, είμαι εντάξει. Τα παρακολουθώ όλα. Παρακολουθώ όλα τα Star Wars, τώρα είμαι στη μέση του Rebels, φίλε. Είμαι εντάξει με το να βλέπω από τον καναπέ μου Star Wars. Δεν χρειάζομαι φωτόσπαθο».

*Με πληροφορίες από: People & Deadline