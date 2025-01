Θα είναι ο Γουίλ Σμιθ στο επόμενο Matrix; Το διαδίκτυο ουρλιάζει

Ο Γουίλ Σμιθ έχει οδηγήσει τους θαυμαστές του σε ένα κυνήγι αλήθειας για τη συμμετοχή του στο επόμενο Matrix.

O Γουίλ Σμιθ, 56, έκανε ανάρτηση στο Instagram αφήνοντας υπονοούμενα και δημιουργώντας υποθέσεις για τη συμμετοχή του στο επόμενο κεφάλαιο του επιτυχημένου sci-fi franchise.

Στην ανάρτηση του ο Γουίλ Σμιθ μοιράστηκε ένα video με κρυπτικό μήνυμα που διαβάζει:

«Το 1997, οι Wachowski πρότειναν στον Γουίλ Σμιθ τον ρόλο του Neo στο The Matrix. Ο Σμιθ την απέρριψε επιλέγοντας το Wild, Wild West, πιστεύοντας ότι του ταίριαζε εκείνη την εποχή».

«Αλλά το ερώτημα παραμένει: Πώς θα ήταν το Matrix με τον Γουίλ Σμιθ ως Neo; Ξύπνα, Γουίλ… Το Matrix σε έχει…»

Η ανάρτηση έφερε καταγισμό από σχόλια από θαυμαστές τόσο του franchise όσο και του Γουίλ Σμιθ.

«Αυτό είναι μια υπόδειξη ότι θα είστε στην επόμενη ταινία του Μatrix;», «Μην παίζεις μαζί μου!», «Αν έχεις τον Κιάνου και τον Γουίλ στην ίδια ταινία, θα προκύψουν τρελά ρεκόρ» διαβάζουν κάποια σχόλια.

«Αν είχα πει ναι, θα σας το είχα καταστρέψει»

Σε video του, τo 2019, o Γουίλ Σμιθ είχε μοιραστεί με το κοινό του στο ΥοuTube γιατί απέρριψε το ρόλο του Εκλεκτού.

Στο video o Σμιθ ξεκινά την ιστορία από το 1996 όταν και είχε παίξει στην ταινία Μέρα Ανεξαρτησίας, λέγοντας πως δεν ήθελε να γίνει ο «alien guy» του Χόλιγουντ και δεν σκόπευε να συμμετέχει σε άλλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας ώστε να αποφύγει την ετικέτα.

Γι’ αυτό το λόγο απέρριψε την πρόταση που του έγινε να πρωταγωνιστήσει στους Άνδρες με τα Μαύρα, όμως ένα τηλεφώνημα του (παραγωγού) Στίβεν Σπίλμπεργκ του άλλαξε γνώμη.

Την επόμενη χρονιά έψαχνε πάλι κάτι διαφορετικό όταν του ζητήθηκε να συναντηθεί με το δημιουργικό δίδυμο του Matrix. Στη συνάντηση οι Wachowski -«δύο τύποι που είχαν κάνει μια ταινία με τίτλο Bound» σχολίασε ο Σμιθ- του περιέγραψαν το όραμα που είχαν τότε για την παρατήρηση της κίνησης από 360 μοίρες, κάτι που δεν είχε εμφανιστεί ακόμη στο σινεμά δράσης και σίγουρα ήταν δύσκολο να γίνει κατανοητό με λόγια.

Ο Σμιθ έφυγε απογοητευμένος. Ήθελε να κάνει μια μεγάλη κωμωδία οπότε και συμφώνησε στο project Wild Wild West, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες της καριέρας του.

Σε άλλη συνέντευξη του σε βραδινό talk show, ο Γουίλ Σμιθ είχε εξομολογηθεί ότι η συμμετοχή του θα ήταν ένα άλλο Matrix. «Αν είχα πει ναι, ο Εκλεκτός θα ήταν μαύρος και ο Μορφέας θα ήταν ο Βαλ Κίλμερ. Θα είχα μπερδέψει το The Matrix, θα το είχα καταστρέψει. Οπότε σας έκανα τη χάρη» είπε.

Όσα γνωρίζουμε για το πέμπτο Matrix

Το franchise Matrix επέστρεψε το 2021 με το The Matrix Resurrections, την πρώτη του είσοδο από το 2003.

Τον Απρίλιο του 2024, η Warner Bros ανακοίνωσε ότι ο Ντριού Γκοντάρ (The Martian, The Cabin in the Woods) θα γράψει και θα σκηνοθετήσει μια νέα ταινία στο franchise.

Η νέα ταινία θα είναι η πρώτη χωρίς τη συμμετοχή των Wachowskis, αν και η Λάνα, 59, αναμένεται να αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού.