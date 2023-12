Ο Γουίλ Σμιθ εξομολογείται: «Έχω κάνει πολλά λάθη»

Το περιβόητο χαστούκι στα Όσκαρ αλλά και τα προβεβλημένα προβλήματα του γάμου, ήταν αρκετά για να κάνουν τον Γουίλ Σμιθ να προβληματιστεί σχετικά με τα λάθη που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας το Σάββατο (2/12), ο ηθοποιός θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του και τον τρόπο που πλέον αντιμετωπίζει τη ζωή. «Έχω κάνει άπειρα λάθη», είπε χαρακτηριστικά.

«Η φήμη είναι ένα μοναδικό τέρας. Δεν μπορείς να ενθουσιάζεσαι πολύ όταν οι άνθρωποι λένε καλά πράγματα για σένα, γιατί τότε όταν οι άνθρωποι λένε κακά πράγματα για σένα, αγωνίζεσαι και υποφέρεις περισσότερο», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, είπε: «Πρέπει να είμαι ξεκάθαρος για το ποιος είμαι και τι προσπαθώ να κάνω στον κόσμο».

Ο διάσημος ηθοποιός πρόσθεσε ότι δεν θέλει να «χρειάζεται» το χειροκρότημα των άλλων για να «μείνει συγκεντρωμένος στην αποστολή [του]». «Και την ίδια στιγμή, είμαι βαθιά άνθρωπος. Και βρίσκομαι στη διαδικασία τελειοποίησης της αρετής μου».

