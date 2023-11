Ο Γουίλ Σμιθ αρνείται ότι συνευρέθηκε ερωτικά με τον ηθοποιό Duane Martin

Ο βραβευμένος με Όκσαρ ηθοποιός Γουίλ Σμιθ αρνείται κατηγορηματικά μέσω του εκπροσώπου του τους ισχυρισμούς πως έκανε σεξ με τον ηθοποιό Duane Martin.

Ήταν ο πρώην φίλος και βοηθός του Bilaal που έκανε τους ισχυρισμούς σε πρόσφατη συνέντευξή του. Η είδηση έγινε γνωστή αφού η σύζυγος του ηθοποιού Jada Pinkett Smith αποκάλυψε ότι έχουν χωρίσει κρυφά εδώ και επτά χρόνια.

Ο Γουίλ Σμιθ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι είχε πιαστεί κάποτε σε ερωτική του συνεύρεση με τον ηθοποιό Duane Martin του The Fresh Prince of Bel-Air, χαρακτηρίζοντάς τους «αναμφισβήτητα ψευδείς».

Ο Bilaal υποστήριξε ότι κάποτε μπήκε στο καμαρίνι του Martin και τον έπιασε να ερωτοτροπεί με τον 55χρονο σήμερα Γουίλ Σμιθ.

«Άνοιξα την πόρτα…»

«Άνοιξα την πόρτα από το καμαρίνι του Duane και τότε τον είδα να κάνει σεξ με τον Γουίλ Σμιθ» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Dailymail.

O Bilaal έκανε μάλιστα μη κολακευτικούς ισχυρισμούς για τον ανδρισμό του Γουίλ Σμιθ.

Εκπρόσωπος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού επέμεινε πως η ιστορία ήταν εντελώς κατασκευασμένη σε δήλωσή του στο TMZ, με πηγή από το περιβάλλον του Γουίλ Σμιθ να αποκαλύπτει πως σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Bilaal.

Ο ηθοποιός Duane Martin ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Martin Tisha Campbell από το 1996 έως το 2020.

Ο γεννημένος στο Μπρούκλιν ηθοποιός είναι περισσότερο γνωστός για τις συμμετοχές του στη σειρά L.A.’s Finest και στην εκπομπή All of Us.

Είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γουίλ Σμιθ σε μια σειρά πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένων δύο επεισοδίων του The Fresh Prince of Bel-Air το 1993 και το 1995 και σε τρία επεισόδια του rebbot του Bel-Air το 2022.

Έχει επίσης εμφανιστεί στο The Paul Reiser Show, στις ταινίες White Men Can’t Jump και Scream 2, καθώς και στο μουσικό βίντεο για την επιτυχία «I ‘ll Make Love to You».

Η εν διαστάσει σύζυγος του Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι έχουν χωρίσει εδώ και επτά χρόνια. «Νομίζω ότι όταν φτάσαμε στο 2016 είχαμε εξαντληθεί από την προσπάθεια» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή της.