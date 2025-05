Αποκάλυψη: Ο «καταρρακωμένος» Τζο Μπάιντεν δεν αναγνώριζε καν τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Τζο Μπάιντεν είχε προβλήματα μνήμης, τόσο σοβαρά που δεν μπορούσε καν να αναγνωρίσει τον Τζορτζ Κλούνεϊ σε εκδήλωση της προεκλογικής του καμπάνιας τον Ιούνιο του 2024 αποκαλύπτει νέο βιβλίο που έχει σοκάρει τις ΗΠΑ.

Στο βιβλίο τους, Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, οι Τζέικ Τάπερ (CNN) και Άλεξ Τόμπσον (Axios) αποκαλύπτουν ότι ο Μπάιντεν ήταν πραγματικά ένα φάντασμα του εαυτού του όταν διεκδικούσε την προεδρία για τους Δημοκρατικούς και πριν την αντικατάσταση του από την Κάμαλα Χάρις.

Οι δημοσιογράφοι παραθέτουν δύο περιστατικά. Μία συνάντηση των Μπάιντεν και Κλούνεϊ τον Δεκέμβριο του 2022, όταν φαινόταν απολύτως ικανός για το αξίωμα, και μία ακόμη που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο ηθοποιός δεν μπορούσε να πιστέψει την «παρακμή του προέδρου».

«Ο πρόεδρος φαινόταν σοβαρά εξασθενημένος, σαν να είχε γεράσει μια δεκαετία από τότε που τον είδε ο Κλούνεϊ τελευταία φορά, τον Δεκέμβριο του 2022. Έκανε μικρά βήματα και ένας βοηθός τον οδηγούσε από το μπράτσο» αναφέρουν οι συγγραφείς.

Όταν ο Μπάιντεν έφτασε στην εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων για την προεκλογική του καμπάνια, χαιρέτησε διάφορους καλεσμένους, αλλά ένας βοηθός φάνηκε να πρέπει να του υπενθυμίσει ποιος ήταν ο Κλούνεϊ όταν ο σταρ και φανατικός υποστηρικτής των Δημοκρατικών, άρχισε να του μιλάει.

«’Ηταν σοκαριστικό»

«Ξέρεις τον Τζορτζ», λέει στον Μπάιντεν ένας βοηθός του όταν είδε τον Κλούνεϊ σύμφωνα με το βιβλίο.

«Τζορτζ Κλούνεϊ», χρειάστηκε να διευκρινίσει ο συνεργάτης του τότε προέδρου, αφού φαινόταν προφανές ότι ο Μπάιντεν δεν είχε συνειδητοποιήσει για ποιον Τζορτζ επρόκειτο.

«Ω, ναι!» είπε ο Μπάιντεν, αναφέρει το βιβλίο. «Γεια σου, Τζορτζ!»

«Ο Κλούνεϊ συγκλονίστηκε από τα βάθη της ψυχής του», γράφουν οι συγγραφείς. «Ο πρόεδρος δεν τον είχε αναγνωρίσει, έναν άνθρωπο που γνώριζε χρόνια».

«Ο Κλούνεϊ είχε εκφράσει ανησυχία για την υγεία του Μπάιντεν στο παρελθόν. Ένας βοηθός του Λευκού Οίκου του είχε πει λίγους μήνες πριν ότι προσπαθούσαν να πείσουν τον πρόεδρο να κάνει μεγαλύτερα βήματα όταν περπατούσε — αλλά προφανώς το πρόβλημα πήγαινε πολύ πέρα ​​από το βάδισμά του».

«Αυτό ήταν πολύ πιο σοβαρό».

«Υπήρχαν και άλλοι ισχυροί που συμμετείχαν στην εκδήλωση και πόζαραν για φωτογραφίες με τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν που περιέγραψαν τον τότε πρόεδρο ως αργό και σχεδόν κατατονικό» γράφουν οι Τάπερ και Τόμπσον.

«Αν και υπήρχαν στιγμές διαύγειας, ο Μπάιντεν έκανε ύποπτες σιωπές και είχε σαφή σημάδια διανοητικής κατάρρευσης. Ήταν τρομακτικό» προσθέτουν.

«Ήταν σαν να παρακολουθούσα κάποιον που δεν ήταν ζωντανός», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας ισχυρός παράγοντας του Χόλιγουντ στους δημοσιογράφους και συγγραφείς.«Ήταν σοκαριστικό. Και όλοι κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον. Ήταν τόσο απαίσιο».

Μία από πολλές

Το περιστατικό είναι μία μόνο από τις αποκαλύψεις του βιβλίου Original Sin (Προπατορικό αμάρτημα), που κυκλοφορεί στις 20 Μαΐου.

Το βιβλίο αναφέρει ότι ο κύκλος του Μπάιντεν αναρωτιόταν αν ο πρόεδρος θα χρειαζόταν αναπηρικό αμαξίδιο σε περίπτωση που επανεκλεγεί και προσπαθούσαν να τον προστατεύσουν από τα μέλη του προσωπικού για να μην αποκαλυφθούν οι αδυναμίες του.

Η κατάρρευση της υγείας του Τζο Μπάιντεν ήταν τόσο δραματική τις χρονιές 2023 και 2024 σημειώνει το βιβλίο.

Σύμφωνα με την έκδοση, η υγεία του 81χρονου τέως προέδρου ήταν πολύ επιβαρυμένη, κάτι που οι συνεργάτες του προσπάθησαν να αποκρύψουν από την αμερικανική κοινή γνώμη.

Το βιβλίο βασίζεται σε συνεντεύξεις 200 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, που γνώριζαν όσα εκτυλίχθηκαν στο τέλος της θητείας Μπάιντεν. Σχεδόν όλες οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα το 2024.

Η συνομιλία με τον Κλούνεϊ έγινε λίγες εβδομάδες πριν από το ντιμπέιτ του Μπάιντεν με τον πρόεδρο Τραμπ, το οποίο πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που οδήγησαν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα.

«Ήταν καθήκον μου, δεν έλεγαν αλήθεια»

Μετά το ντιμπέιτ, ο Κλούνεϊ υπέγραψε άρθρο γνώμης στους New York Times καλώντας τον Μπάιντεν να τερματίσει την υποψηφιότητά του.

Μιλώντας στο CNN ο Κλούνεϊ είπε ότι αναγκάστηκε να γράψει το άρθρο του στους ΝΥΤ τον Ιούλιο του 2024, επειδή «οι Δημοκρατικοί δεν έλεγαν την αλήθεια» για την υγεία του Μπάιντεν, ακόμη και μετά την καταστροφική του εμφάνιση στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

«Δεν ξέρω αν ήταν κίνηση γενναιότητας αλλά ήταν το πολιτικό μου καθήκον, διότι ανακάλυψα ότι οι άνθρωποι και στη δική μου πλευρά –ξέρετε, είμαι Δημοκρατικός από το Κεντάκι– δεν έλεγαν την αλήθεια. Τότε σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να την πω εγώ» είπε.

Το άρθρο του Κλούνεϊ δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου, λίγες εβδομάδες μετά την εκδήλωση στην οποία ο Κλούνεϊ πρωτοστάτησε για να συγκεντρώσει 28 εκατ. δολάρια για την καμπάνια του Μπάιντεν .

«Είναι πάρα πολύ στενόχωρο να το λέω, αλλά ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο ήμουν πριν από τρεις εβδομάδες στον έρανο, δεν ήταν πια ο Μπάιντεν του 2010», είχε γράψει ο Κλούνεϊ.

«Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020. Και το θέμα είναι η ηλικία. Τίποτα περισσότερο. Ομως αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε τον Νοέμβριο με αυτόν τον υποψήφιο».

Ο 82χρονος Μπάιντεν εγκατέλειψε την υποψηφιότητα στις 21 Ιουλίου και παραχώρησε τη θέση του στην αντιπρόεδρό του, Κάμαλα Χάρις.

Ο Κλούνεϊ επαίνεσε τον Μπάιντεν για την παραίτηση, λέγοντας ότι «σώζει τη δημοκρατία για άλλη μια φορά» και τον αποκάλεσε τον πιο «ανιδιοτελή πρόεδρο μετά τον Τζορτζ Ουάσινγκτον».

«Μερικοί άνθρωποι είναι ακόμα θυμωμένοι μαζί μου για το άρθρο», είπε στο CNN o ακτιβιστής και σταρ Τζορτζ Κλούνεϊ.