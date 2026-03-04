Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Κομοτηνής – Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες παρουσία δικαστικού λειτουργού σε 5 κελιά, 3 θαλάμους και σε κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος στην Κομοτηνή
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- «Γράψε μια ψεύτικη μελέτη» – Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα γίνονται εργαλείο ακαδημαϊκής απάτης
- Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
- Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.
Οι έρευνες
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε -5- κελιά, -3- θαλάμους και κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν στην κατοχή κρατουμένων σε θάλαμο και κατασχέθηκαν -6- συσκευές κινητών τηλεφώνων, με εγκατεστημένες -6- κάρτες sim.
Κατόπιν αυτού, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος -6- αλλοδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.
- Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Κομοτηνής – Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα
- «Γράψε μια ψεύτικη μελέτη» – Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα γίνονται εργαλείο ακαδημαϊκής απάτης
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
- Τούρκος αξιωματούχος: Ο πύραυλος δεν είχε στόχο την Τουρκία, πιστεύουμε ότι στόχευε βάση στην Κύπρο
- Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
- Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
- Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
- Εκτακτες οδηγίες στη Κύπρο: Αποστολή SMS στις 7 το απόγευμα – Τα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση ανάγκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις