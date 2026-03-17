Φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενος επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά κρυμμένα στις σόλες των παπουτσιών του
Ο κρατούμενος προερχόταν από μεταγωγή και τα ναρκβωτικά εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Τρικάλων
Απετράπη χθες, 16 Μαρτίου 2026, το απόγευμα, από Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους η εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, ημεδαπός άνδρας, ο οποίος προερχόταν από μεταγωγή, επιχείρησε να εισάγει στο Κατάστημα διάφορες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει στις σόλες ζεύγους αθλητικών υποδημάτων, το οποίο κατασχέθηκε.
Τα νρκωτικά
Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν από τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους κατά τη διαδικασία ελέγχου, ενώ συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -50,5- γραμμαρίων,
- ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους -34,2- γραμμαρίων,
- ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή πάστας, συνολικού βάρους -156,5- γραμμαρίων,
- πλήθος δισκίων άγνωστης δραστικής ουσίας, αναμεμειγμένα με άλλες ουσίες.
Ο προαναφερόμενος συνελήφθη, ενώ τα ναρκωτικά θα αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.
- Φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενος επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά κρυμμένα στις σόλες των παπουτσιών του
