Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός καταστήματος κράτησης, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 49, 27, 23 και 20 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την αστυνομία, οι δύο 2 από τους συλληφθέντες είναι ήδη έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Προηγήθηκε αξιοποίηση των πληροφοριών και μετά από εξακριβώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους της οργάνωσης.

Οι ρόλοι και η δράση των μελών

Πιο αναλυτικά, ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Ο 27χρονος έγκλειστος δρούσε ως άμεσος συνεργάτης του 49χρονου, ενώ ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η 23χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ο 20χρονος, αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης.

Πήγαν να περάσουν ναρκωτικά μέσω της 23χρονης

Κατά την επιχείρηση που έγινε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, εντός του Καταστήματος Κράτησης, η 23χρονη βρέθηκε να κατέχει επιμελώς κρυμμένες σε σημείο του σώματός της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κοκαΐνη, μεικτού βάρους -33- γραμμαρίων, ηρωίνη, μεικτού βάρους -21- γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους -13- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους -11- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -66- γραμμαρίων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, -5- αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, -2.150- ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και -3- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, τρεις απ’ τους συλληφθέντες, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές, σωματικές βλάβες, αντίσταση, απειλές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.