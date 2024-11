Αυτή είναι η χειρότερη ηλικία, σύμφωνα με τον Τομ Χανκς

Ήταν μια περίοδος που κάθε δουλειά του έμοιαζε ικανή να πάρει κι ένα βραβείο Όσκαρ. Ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά, ότι έπιανε στα χέρια του ο Τομ Χανκς γινόταν και επιτυχία.

Από το «Forrest Cump» και τη «Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» μέχρι το «Apollo 13» και το «Πράσινο Μίλι», ο 68χρονος ηθοποιός κατάφερε να γίνει το «αγαπημένο παιδί» των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχει ρίξει ρυθμούς. Ωστόσο ο Τομ Χανκς δείχνει να απολαμβάνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά αυτή την περίοδο της ζωής του.

Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας «Here», ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν καλεσμένος στο Entertainment Tonight και αποκάλυψε ότι τώρα στα 68 του νιώθει πάρα πολύ καλά. Για την ακρίβεια, πολύ καλύτερα από ότι ένιωθε στα 35 του.

«Τα 35 ήταν ένα μεγάλο βάρος» δήλωσε ο Τομ Χανκς και συνέχισε: «Νιώθεις το σώμα σου πιο βαρύ, τα κόκκαλα αρχίζουν να φθείρονται, πολλές φορές με το ζόρι κάθεσαι όρθιος».

Μάλιστα όταν του είπαν ότι φαίνεται μια χαρά τώρα, εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό. «Ξέρεις γιατί; Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, έχω χρόνο να κάνω γυμναστική και να φάω ένα φαγητό της προκοπής. Στα 35 δεν μπορούσα. Ήταν μεγάλο βάρος αυτή η ηλικία».

Tom Hanks, 68, reveals what the ‘hardest’ age to be is: ‘Life is such a burden!’ https://t.co/YeEJIs7usJ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2024