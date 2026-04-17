Ερντογάν: Απορρίπτουμε τις μονομερείς πολιτικές σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη σημασία των Στενών του Ορμούζ και τον πόλεμο στην Ουκρανία τοποθετήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ομιλία του στο Φόρουμ της Αττάλειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε θετικός σε συνεργασίες με γειτονικές χώρες στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η Άγκυρα απορρίπτει πολιτικές που την αποκλείουν —όπως και τους Τουρκοκύπριους — από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τουρκία επιδιώκει κοινά έργα με τους γείτονες, με στόχο μια πιο διασυνδεδεμένη και ενεργειακά συνεργατική περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε πως η χώρα του επιθυμεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποτελούν ζώνες σταθερότητας και ευημερίας, απορρίπτοντας μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, την αφήνουν εκτός.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni’nde konuştu — Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor — İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla… pic.twitter.com/n2GPeghadO — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 17, 2026

Παράλληλα, ο κ. Ερντογάν έκανε λόγο για μια διπλή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο — ισχύος αλλά και προσανατολισμού — εκτιμώντας ότι το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο σημείο.

Κατηγόρησε τους διεθνείς μηχανισμούς ότι αδυνατούν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια ασφάλεια, ενώ χαρακτήρισε την κρίση βαθιά ηθική και υπαρξιακή. Ως παράδειγμα ανέφερε την κατάσταση στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι αποκαλύπτει τα όρια και τις αδυναμίες του υπάρχοντος διεθνούς πλαισίου.

«Ευκαιρία» η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Αναφερόμενος στην εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τόνισε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος δεν πρέπει να υποκαθίσταται από τη βία.

Για τα Στενά του Ορμούζ, επεσήμανε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι η πρόσβαση των χωρών του Κόλπου στις διεθνείς θάλασσες δεν πρέπει να περιορίζεται και ότι το πέρασμα πρέπει να παραμένει ανοιχτό για την εμπορική ναυτιλία.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την επανέναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων, ακόμη και σε επίπεδο ηγετών, εφόσον υπάρξει σχετική βούληση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Τι είπε για την ένταξη στην ΕΕ

Τέλος, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του, σημείωσε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να στοχεύει στην πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας την Ένωση να ξεπεράσει τις δικές της προκλήσεις και να παραμείνει πιστή στις ιδρυτικές της αρχές.