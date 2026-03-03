«Αόρατος» γαλαξίας αποτελείται κατά 99,9% από σκοτεινή ύλη

Οι γαλαξίες όπως τους ξέρουμε είναι ομάδες αναρίθμητων άστρων που αστράφτουν με φόντο το μαύρο κενό του διαστρικού χώρου. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι σχεδόν αόρατοι.

Διεθνής μελέτη που παρουσιάζεται στο The Astrophysical Journal Letters περιγράφει έναν από τους πιο σκοτεινούς γαλαξίες που γνωρίζουμε, αποτελούμενο κατά 99,9% από τη λεγόμενη σκοτεινή ύλη.

Αυτό είναι το όνομα που έχουν δώσει οι φυσικοί σε ένα αόρατο, υποθετικό υλικό που υπερβαίνει το σύνολο της κανονικής ύλης στο Σύμπαν. Οι φυσικοί πρότειναν την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης ως μοναδική λογική εξήγηση για μια σειρά φαινομένων, όπως ο σχηματισμός, η κίνηση και η ταχύτητα περιστροφής των γαλαξιών.

Η κρατούσα άποψη θέλει όλους τους γαλαξίες να σχηματίζονται γύρω από μάζες σκοτεινής ύλης, οι οποίες έλκουν την κανονική ύλη με το βαρυτικό πεδίο τους. Κατά μέσο όρο, οι γαλαξίες περιέχουν πέντε φορές περισσότερη σκοτεινή ύλη από ό,τι κανονική.

Ο νέος γαλαξίας, με την ονομασία CDG-2, ανήκει στη σπάνια κατηγορία των «σκοτεινών γαλαξιών», οι οποίοι κυριαρχούνται από τη σκοτεινή ύλη και φιλοξενούν ελάχιστα άστρα. Η ανίχνευσή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και βασίζεται στη μελέτη των βαρυτικών επιδράσεων της σκοτεινής ύλης.

Εξετάζοντας παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερα σφαιρωτά σμήνη –ομάδες χιλιάδων ή εκατομμυρίων άστρων- στο γαλαξιακό σμήνος του Περσέα, περίπου 300 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Δεδομένου ότι τα σφαιρωτά σμήνη απαντούν συνήθως στην περιφέρεια γαλαξιών, η παρουσία τους υπεδείκνυε ότι κάποιος σκοτεινός γαλαξίας βρισκόταν ανάμεσά τους.

Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν με δεδομένα του Hubble, του ευρωπαϊκού διαστημικού τηλεσκοπίου Euclid και του επίγειου τηλεσκοπίου Subaru στη Χαβάη, τα οποία ανίχνευσαν μια αχνή, διάχυτη λάμψη που περιβάλλει τα τέσσερα σφαιρωτά σμήνη –φως από τα λιγοστά άστρα του CDG-2.

«Είναι ο πρώτος γαλαξίας που ανιχνεύεται αποκλειστικά μέσω του πληθυσμού σφαιρωτών σμηνών» δήλωσε ο Ντέιβιντ Λι του Πανεπιστημίου του Τορόντο, εοικεφαλής της μελέτης.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς σχηματίζονται οι σκοτεινοί γαλαξίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το υδρογόνο του γαλαξία, το στοιχείο από το οποίο σχηματίζονται τα άστρα, χάθηκε λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με άλλους γαλαξίες στο σμήνος του Περσέα.