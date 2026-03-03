science
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αόρατος» γαλαξίας αποτελείται κατά 99,9% από σκοτεινή ύλη
Διάστημα 03 Μαρτίου 2026, 12:48

«Αόρατος» γαλαξίας αποτελείται κατά 99,9% από σκοτεινή ύλη

Ο «σκοτεινός γαλαξίας» δεν διακρίνεται με τηλεσκόπιο, ωστόσο η παρουσία του προδόθηκε από τους γείτονές του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Οι γαλαξίες όπως τους ξέρουμε είναι ομάδες αναρίθμητων άστρων που αστράφτουν με φόντο το μαύρο κενό του διαστρικού χώρου. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι σχεδόν αόρατοι.

Διεθνής μελέτη που παρουσιάζεται στο The Astrophysical Journal Letters περιγράφει έναν από τους πιο σκοτεινούς γαλαξίες που γνωρίζουμε, αποτελούμενο κατά 99,9% από τη λεγόμενη σκοτεινή ύλη.

Αυτό είναι το όνομα που έχουν δώσει οι φυσικοί σε ένα αόρατο, υποθετικό υλικό που υπερβαίνει το σύνολο της κανονικής ύλης στο Σύμπαν. Οι φυσικοί πρότειναν την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης ως μοναδική λογική εξήγηση για μια σειρά φαινομένων, όπως ο σχηματισμός, η κίνηση και η ταχύτητα περιστροφής των γαλαξιών.

Η κρατούσα άποψη θέλει όλους τους γαλαξίες να σχηματίζονται γύρω από μάζες σκοτεινής ύλης, οι οποίες έλκουν την κανονική ύλη με το βαρυτικό πεδίο τους. Κατά μέσο όρο, οι γαλαξίες περιέχουν πέντε φορές περισσότερη σκοτεινή ύλη από ό,τι κανονική.

Ο νέος γαλαξίας, με την ονομασία CDG-2, ανήκει στη σπάνια κατηγορία των «σκοτεινών γαλαξιών», οι οποίοι κυριαρχούνται από τη σκοτεινή ύλη και φιλοξενούν ελάχιστα άστρα. Η ανίχνευσή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και βασίζεται στη μελέτη των βαρυτικών επιδράσεων της σκοτεινής ύλης.

YouTube thumbnail

Εξετάζοντας παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερα σφαιρωτά σμήνη –ομάδες χιλιάδων ή εκατομμυρίων άστρων- στο γαλαξιακό σμήνος του Περσέα, περίπου 300 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Δεδομένου ότι τα σφαιρωτά σμήνη απαντούν συνήθως στην περιφέρεια γαλαξιών, η παρουσία τους υπεδείκνυε ότι κάποιος σκοτεινός γαλαξίας βρισκόταν ανάμεσά τους.

Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν με δεδομένα του Hubble, του ευρωπαϊκού διαστημικού τηλεσκοπίου Euclid και του επίγειου τηλεσκοπίου Subaru στη Χαβάη, τα οποία ανίχνευσαν μια αχνή, διάχυτη λάμψη που περιβάλλει τα τέσσερα σφαιρωτά σμήνη –φως από τα λιγοστά άστρα του CDG-2.

«Είναι ο πρώτος γαλαξίας που ανιχνεύεται αποκλειστικά μέσω του πληθυσμού σφαιρωτών σμηνών» δήλωσε ο Ντέιβιντ Λι του Πανεπιστημίου του Τορόντο, εοικεφαλής της μελέτης.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς σχηματίζονται οι σκοτεινοί γαλαξίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το υδρογόνο του γαλαξία, το στοιχείο από το οποίο σχηματίζονται τα άστρα, χάθηκε λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με άλλους γαλαξίες στο σμήνος του Περσέα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται σε χαμηλά τριμήνου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται σε χαμηλά τριμήνου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή
Αθλητισμός & Σπορ 03.03.26

Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή

Εάν στην καλλιτεχνική κολύμβηση χωρούσαν οι ποδοσφαιρικοί όροι τότε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έκανε μεταγραφή αεροδρομίου με την επιστροφή των τρίδυμων αδερφών Αλεξανδρή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»
Euroleague 03.03.26

Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 03.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο