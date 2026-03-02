science
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 14:56
Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Διάστημα 02 Μαρτίου 2026, 15:04

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα που γνωρίζουμε στο Σύμπαν –ίσως το μεγαλύτερο- πέρασε από μια ξαφνική, δραματική μεταμόρφωση και ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί ως σουπερνόβα, διαπιστώνει μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

To άστρο WOH G64, ένας βραχύβιο άστρο που βρίσκεται στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, έναν μικρό γαλαξία δίπλα στον δικό μας, μετατράπηκε το 2014 από «ερυθρό υπεργίγαντα» σε «κίτρινο υπεργίγαντα», κάτι που σημαίνει ότι η θερμοκρασία του αυξήθηκε, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Nature Astronomy.

Η μεταβολή αυτή συνέβη σε λιγότερο από έναν χρόνο και ήταν ανεξήγητα απότομη, δήλωσε ο Γκονθάλο Μουνιόθ-Σάντσεθ, επικεφαλής της μελέτης του Αστεροσκοπείου.

«Κανένα από τα σημερινά αστρικά μοντέλα δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως αυτή τη μεταμόρφωση» σχολίασε στο Reuters.

Η παρακολούθηση του άστρου θα μπορούσε να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ζωή των εξαιρετικά μεγάλων άστρων, την οποία δεν έχουν κατανοήσει πλήρως οι αστρονόμοι.

Όπως όλα τα γιγάντια άστρα, το WOH G64 είναι εξαιρετικά φωτεινό αλλά βραχύβιο, καθώς έχει ηλικία κάτω των 10 εκατομμυρίων ετών και ήδη πλησιάζει το τέλος της ζωής του. Συγκριτικά, ο Ήλιος γεννήθηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και είναι ακόμα μεσήλικας.

Είναι περίπου 300.000 φορές πιο φωτεινό από τον Ήλιο, έχει 28 φορές μεγαλύτερη μάζα και 1.600 φορές μεγαλύτερη διάμετρο. Αν βρισκόταν στη θέση του δικού μας άστρου, η επιφάνειά του θα βρισκόταν πέρα από την τροχιά του Δία. Μάλιστα, λόγω του γιγάντιου μεγέθους του, το WOH G64 έγινε το 2024 το πρώτο άστρο εκτός του Γαλαξία μας που παρατηρήθηκε με λεπτομέρεια.

Το άστρο WOH G64 όπως απαθαντίστηκε το 2024 από το τηλεσκόπιο VLT. Γύρω του διακρίνεται ένας δακτύλιος αερίου και σκόνης (ESO/K. Ohnaka et al.)

Το άστρο WOH G64 όπως απαθαντίστηκε το 2024 από το τηλεσκόπιο VLT. Γύρω του διακρίνεται ένας δακτύλιος αερίου και σκόνης (ESO/K. Ohnaka et al.)

Στα πρώτα στάδια της ζωής τους, όλα τα άστρα τροφοδοτούνται από την πυρηνική σύντηξη υδρογόνου. Όταν το υδρογόνο αρχίζει να εξαντλείται, τα άστρα με μάζα παραπλήσια του Ήλιου αρχίζουν να συντήκουν ήλιο, οπότε διογκώνονται και μετατρέπονται σε ερυθρούς γίγαντες πριν τελικά πεθάνουν και αφήσουν πίσω τους ένα άστρο νετρονίων.

Τα άστρα με 20 έως 23 ηλιακές μάζες ακολουθούν περίπου την ίδια πορεία αλλά μετατρέπονται σε ερυθρούς υπεργίγαντες, οι οποίοι εκρήγνυνταιως σουπερνόβα και τελικά αφήνουν πίσω τους είτε ένα άστρο νετρονίων είτε μια μαύρη τρύπα.

Η εξέλιξη των άστρων που υπερβαίνουν τις 23 ηλιακές μάζες είναι λιγότερο κατανοητή. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ερυθροί υπεργίγαντες μετατρέπονται σε κίτρινούς υπεργίγαντες πριν εκραγούν σε σουπερνόβα. Εναλλακτικά, μπορεί να καταρρεύουν απευθείας σε μαύρες τρύπες χωρίς έκρηξη.

Το WOH G64 μπορεί να είναι η λύση σε αυτά τα ερωτήματα» είπε ο Γκονθάλο Μουνιόθ-Σάντσεθ.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η μεταβολή που παρατηρήθηκε το 2014 οφειλόταν στην απορρόφηση υλικού από ένα μικρότερο άστρο που περιφέρεται γύρω από το WOH G64.

Μια άλλη, ίσως πιθανότερη, εξήγηση, είναι ότι ο κίτρινος υπεργίγαντας ετοιμάζεται είτε να μετατραπεί απευθείας σε μαύρη τρύπα είτε να εκραγεί σε σουπερνόβα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Το πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό παραμένει άγνωστο. Μια τέτοια έκρηξη, πάντως, θα μπορούσε να γίνει ορατή ακόμα και στη Γη.

«Καθώς οι αστρονόμοι συνεχίζουν να παρακολουθούν αυτό το αξιοσημείωτο σύστημα», είπε ο Μουνιόθ-Σάντσεθ, «το WOH G64 θα μπορούσε να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για το πώς ζουν και πεθαίνουν τα μεγαλύτερα άστρα».

Από ελληνικής πλευράς, στη μελέτη συμμετείχαν επίσης οι Μαρία Καλιτσουνάκη, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Εμμανουήλ Ζαπάρτας, Κωνσταντίνα Βούτσια, Ευαγγελία Χριστοδούλου και Γρηγόρης Μαραβέλιας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F16 από Ελλάδα

Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F16 από Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Ηχορύπανση 02.03.26

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο