Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31 Δεκεμβρίου 2025

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πριν από περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, πριν σχηματιστεί η Γη και οι υπόλοιποι πλανήτες, το Ηλιακό Σύστημα ήταν ένα βίαιο μέρος όπου εκατομμύρια μικρά σώματα συγκρούονταν σε ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου.

Το φαινόμενο καταγράφεται τώρα για πρώτη φορά σε ένα κοντινό νεαρό άστρο, γύρω από το οποίο ανιχνεύθηκαν σύννεφα από συντρίμμια.

Στην πορεία εκατομμυρίων ετών, το υλικό αυτό θα συμπυκνωθεί για να σχηματίσει πλανήτες, οπότε οι συγκρούσεις θα κοπάσουν.

Δύο συγκρούσεις καταγράφηκαν το 2004 και το 2023 στο άστρο Φομαλώ, στην κατεύθυνση του αστερισμού των Νότιων Ιχθύων, ένα από τα λαμπρότερα άστρα του ουρανού, το οποίο βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση 25 ετών φωτός.

Ο Φομαλώ είναι επίσης ένα εξαιρετικά νεαρό άστρο, ηλικίας 440 εκατομμυρίων ετών, και μπορεί επομένως να δώσει μια εικόνα για τα αρχικά στάδια σχηματισμού του Ηλιακού Συστήματος.

Τα σώματα που συγκρούστηκαν δεν έγιναν άμεσα ορατά, ωστόσο οι αστρονόμοι εκτιμούν με βάση τα συντρίμμια ότι τα αντικείμενα είχαν διάμετρο τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων –τέσσερις φορές μεγαλύτερα από τον αστεροειδή που έπεσε στη Γη και οδήγησε στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Στα νεαρά πλανητικά συστήματα, τα αντικείμενα αυτού του μεγέθους ονομάζονται «πλανητοειδή» και θεωρούνται τα έμβρυα μελλοντικών πλανητών.

«Γίναμε μάρτυρες των συγκρούσεων δύο πλανητοειδών και της σκόνης που εκτοξεύτηκε από αυτό το βίαιο συμβάν, σκόνη που ανακλά το φως του μητρικού άστρου» δήλωσε ο Πολ Κάλας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, επικεφαλής της διεθνούς μελέτης που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science.

YouTube thumbnail

Το 2004, ο Κάλας παρατήρησε τον Φομαλώ με το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και ανίχνευσε μια φωτεινή κουκίδα, για την οποία υπέθεσε ότι ήταν νεογέννητος πλανήτης.

Σε επόμενες παρατηρήσεις το 2010, η κουκίδα είχε εξαφανιστεί, κάτι που διέψευσε τις υποψίες ότι επρόκειτο για πλανήτη. Το 2023, η ομάδα του Κάλας εντόπισε και μια δεύτερη φωτεινή κουκίδα γύρω από το άστρο.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, οι κουκίδες δεν μπορεί παρά να ήταν σύννεφα σκόνης που σχηματίστηκαν από συγκρούσεις πλανητοειδών.

Περίπου 300 εκατομμύρια σώματα παραπλήσιου μεγέθους εκτιμάται ότι γυροφέρνουν σήμερα τον Φολαμώ, εκτιμά η ερευνητική ομάδα.

Όπως επισήμανε ο Κάλας, όταν στο μέλλον τεθούν σε λειτουργία πιο ισχυρά τηλεσκόπια, οι αστρονόμοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να μην μπερδέψουν τα σύννεφα θραυσμάτων με πλανήτες.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν να παρατηρούν τον Φομαλώ me to διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του φαινομένου.

