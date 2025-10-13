Αδέσποτος εξωπλανήτης καταπίνει έξι δισεκατομμύρια τόνους υλικού το δευτερόλεπτο

Οι περισσότεροι εξωπλανήτες περιφέρονται γύρω από τα μητρικά άστρα τους. Υπάρχουν όμως και κάποιοι αδέσποτοι πλανήτες που περιπλανώνται μόνοι τους στα σκοτάδια του Διαστήματος, αντικείμενα των οποίων η προέλευση δεν είναι καλά κατανοητή.

Μελέτη που δημοσιεύεται στο The Astrophysical Journal Letters επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι κάποιοι αδέσποτοι πλανήτες σχηματίζονται σε απομόνωση όπως τα άστρα: μεγαλώνουν καταπίνοντας αέριο και σκόνη απευθείας από το περιβάλλον τους.

Η μελέτη εξετάζει τον πλανήτη Cha 1107-7626, ο οποίος βρίσκεται 620 έτη φωτός μακριά από τη Γη, στην κατεύθυνση του αστερισμού του Χαμαιλέοντα.

Έχει ήδη μάζα 5 με 10 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου, όπως φαίνεται όμως συνεχίζει να μεγαλώνει. Χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό «Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο» (VLT) στη Χιλή, οι ερευνητές είδαν το σώμα να απορροφά ένα πυκνό σύννεφο υλικού.

Στο αποκορύφωμα του γεύματος τον περασμένο Αύγουστο, εξωπλανήτης απορροφούσε περίπου έξι δισεκατομμύρια τόνους υλικού ανά δευτερόλεπτο.

«Το ξέσπασμα που ανιχνεύσαμε είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι μοιάζει πολύ με τις πιο έντονες φάσεις ανάπτυξης των νεαρών άστρων» σχολίασε ο Βίκτορ Αλεμέντρος Άμπαντ του Πανεπιστημίου του Παλέρμο, επικεφαλής της μελέτης.

«Το αντικείμενο αυτό έχει ηλικία ενός έως δύο εκατομμυρίων ετών. Είναι πολύ νέο για τα αστρονομικά δεδομένα» επισήμανε.

Η ομάδα του πιστεύει ότι ο γιγάντιος εξωπλανήτης διαθέτει ισχυρά μαγνητικά πεδία που τραβούν υλικό από τον δίσκο αερίου που τον περιβάλλει, ένα φαινόμενο που μέχρι σήμερα είχε παρατηρηθεί μόνο σε άστρα.

Ο Cha 1107-7626 φαίνεται ότι σχηματίστηκε με τον ίδιο τρόπο που γεννιούνται τα άστρα, δεν πρόκειται όμως να αποκτήσει αρκετή μάζα για να πυροδοτήσει τις πυρηνικές αντιδράσεις που τροφοδοτούν τα άστρα.

Άλλα ουράνια σώματα που σχηματίζονται από τη συσσώρευση αερίου είναι οι καφέ νάνοι, γνωστοί και ως «αποτυχημένα άστρα», οι οποίοι έχουν μάζα 13 έως 81 φορές μεγαλύτερη από του Δία. Μπορούν να συντηρήσουν πυρηνικές αντιδράσεις του υδρογόνου για περιορισμένο χρονικό διάστημα και η ακτινοβολία τους είναι εξαιρετικά αμυδρή.

Ο τρόπος σχηματισμού των αδέσποτων πλανητών «παραμένει ανοιχτός ως ερώτημα» δήλωσε η Μπελίντα Ντέιμιαν του Πανεπιστημίου Σεντ Άντριους στη Σκοτία, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι νέες παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι οι γιγάντιοι αδέσποτοι εξωπλανήτες όπως ο Cha 1107-7626 μπορεί να σχηματίζονται στο διαστρικό κενό.

Οι μικρότεροι αδέσποτοι εξωπλανήτες, αντίθετα, πιθανότατα γεννιούνται από το υλικό που περισσεύει κατά τον σχηματισμό των άστρων, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γης και των υπόλοιπων πλανητών του Ηλιακού Συστήματος.

Η νέα μελέτη, είπε η Ντέιμιαν «θολώνουν τη γραμμή ανάμεσα στα άστρα και τους πλανήτες και μας δίνουν μια εικόνα για τις αρχικές φάσεις σχηματισμού των αδέσποτων πλανητών».