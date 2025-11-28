Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Ένα ρωσικό διαστημικό σκάφος Soyuz MS-28 με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA επιβαίνοντες προσάρμοσε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Πέμπτη, σύμφωνα με την ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos. Ωστόσο, η υπηρεσία ανέφερε αργότερα ότι η εξέδρα εκτόξευσης στο κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν υπέστη ζημιές από την εκτόξευση. Ανέφερε επίσης ότι οι ζημιές θα επιδιορθωθούν γρήγορα.

Ο πύραυλος Soyuz 2.1a απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας (09:28 GMT). Αργά την Πέμπτη, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η Roscosmos δήλωσε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, αλλά παρατηρήθηκαν ζημιές μετά από επιθεώρηση της περιοχής εκτόξευσης.

«Εντοπίστηκαν ζημιές σε διάφορα στοιχεία της εξέδρας εκτόξευσης. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται αξιολόγηση της κατάστασης του συγκροτήματος εκτόξευσης», ανέφεραν τα πρακτορεία επικαλούμενα τη Roscosmos.

«Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εφεδρικά στοιχεία για την αποκατάστασή του και οι ζημιές θα επιδιορθωθούν πολύ σύντομα». Ανέφερε ότι το πλήρωμα βρίσκεται στον σταθμό και είναι σε καλή υγεία, σύμφωνα με όσα μετέφερε το Reuters.

Μαζί με τον αστροναύτη και τους κοσμοναύτες, με το Σογιούζ ταξίδεψαν και… μυγάκια!

Το τριμελές πλήρωμα της 74ης μακροχρόνιας αποστολής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού έφτασε στον σταθμό με το Σογιούζ. Περιλάμβανε τον κοσμοναύτη της Roscosmos Σεργκέι Κουντ Σβέρτσκοφ, διοικητή του πληρώματος και έβδομο ειδικός ανταποκριτής του πρακτορείου TASS στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, Σεργκέι Μικάγιεφ, καθώς και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Γουίλιαμς, κατά το TASS.

Άμεσοι απόγονοι του είδους της μύγας drosophila, που πέταξαν με το βιοδορυφόρο Bion-M No. 2, ταξίδεψαν επίσης στο διάστημα. Για πρώτη φορά, οι αστροναύτες θα έχουν τη βοήθεια του νευρωνικού δικτύου GigaChat της Sber για την επεξεργασία των αναφορών τους.

Το πλήρωμα θα περάσει 242 ημέρες σε τροχιά και θα επιστρέψει στη Γη στα τέλη Ιουλίου. Η οκτάμηνη αποστολή περιλαμβάνει περισσότερα από 40 επιστημονικά πειράματα και δύο διαστημικούς περιπάτους.

Η πρώτη εξωοχηματική δραστηριότητα θα έχει ως στόχο την εγκατάσταση εξοπλισμού Solar-Terahertz για την πρόβλεψη ηλιακών εκρήξεων. Κατά τη δεύτερη έξοδο τους, οι αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν συντήρηση της μονάδας Zarya και θα αντικαταστήσουν τα παλαιά εξαρτήματα.