Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Απέτυχε στην παρθενική του πτήση ο πρώτος επαναχρησιμοποιούμενος πυραύλος της Κίνας
Διάστημα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 15:15

Απέτυχε στην παρθενική του πτήση ο πρώτος επαναχρησιμοποιούμενος πυραύλος της Κίνας

Ο πύραυλος της εταιρείας LandSpace είναι η απάντηση της Κίνας στην SpaceX του Έλον Μασκ

Σύνταξη
Spotlight

Ο πρώτος επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος που αναπτύχθηκε στην Κίνα έφτασε με επιτυχία σε τροχιά την Τετάρτη, απέτυχε όμως στην προσπάθεια προσεδάφισης του πρώτου σταδίου – ένα σημαντικό πλήγμα στην προσπάθεια της χώρας να ανταγωνιστεί την SpaceX του Έλον Μασκ και την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Το κατώτερο στάδιο του πυραύλου Zhuque-3, τον οποίο ανέπτυξε η ιδιωτική εταιρεία LandSpace, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση από το διαστημικό κέντρο του Ζιουκουάν στη βορειοδυτική Κίνα.

«Ένα μη φυσιολογικό συμβάν καύσης συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εμποδίζοντας την ομαλή προσεδάφισης στην πλατφόρμα ανάκτησης» ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Xinhua. «Η αιτία παραμένει υπό περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση» πρόσθεσε.

Η αποτυχία του Zhuque-3 αναδεικνύει τις τεχνικές δυσκολίες στην ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων που επιστρέφουν στη Γη έπειτα από κάθε αποστολή.

Η LandSpace ήλπιζε ότι ο πύραυλός της θα επιτάχυνε την εκτόξευση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς για τα δίκτυα επικοινωνιών που σχεδιάζει η Κίνα, απάντηση στην δορυφορική υπηρεσία Starlink που προσφέρει η SpaceX.

Η διαστημική εταιρεία του Μασκ παρουσίασε πριν από μια δεκαετία τον Falcon 9, τον πρώτο της επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο, μια εξέλιξη που ανέτρεψε τις ισορροπίες στη διαστημική βιομηχανία, η οποία μέχρι τότε βασιζόταν σε πυραύλους μίας χρήσης.

Από την εκτόξευση του πυραύλου Zhuque-3 από το διαστημικό κέντρο του Ζιουακάν στις 3 Νοεμβρίου 2025 (Reuters)

Από την εκτόξευση του πυραύλου Zhuque-3 από το διαστημικό κέντρο του Ζιουακάν στις 3 Νοεμβρίου 2025 (Reuters)

Χάρη στον Falcon 9, η SpaceX έχει καταφέρει να εκτοξεύσει πάνω από 10.000 δορυφόρους Starlink, αριθμός που αντιστοιχεί στην πλειονότητα των ενεργών δορυφόρων που κινούνται σήμερα γύρω από τη Γη.

Τον Οκτώβριο, ο Έλον Μασκ επαίνεσε την LandSpace, λέγοντας μάλιστα ότι ο πύραυλος Zhuque-3 θα μπορούσε τελικά να ξεπεράσει τις επιδόσεις του Falcon 9.

Σύμφωνα με την κινεζική εταιρεία, ο πύραυλος μπορεί να μεταφέρει φορτία 18 τόνων και θα χρησιμοποιείται τουλάχιστον 20 φορές.

Παρά την αποτυχία της Τετάρτης, η LandSpace προηγείται σε σχέση με άλλες κινεζικές εταιρείες που αναπτύσσουν επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, όπως η iSpace, η Galactic Energy και η Deep Blue Aerospace.

Η SpaceX και η Blue Origin είναι οι μόνες εταιρείες που έχουν πετύχει τις περίπλοκες μανούβρες που απαιτούν οι επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι. Μετά την αποδέσμευση του δεύτερου σταδίου που μεταφέρει το φορτίο, το κατώτερο στάδιο πρέπει να πυροδοτήσει τους κινητήρες του για να επιβραδύνει, να πέσει προς τη Γη με υπερηχητική ταχύτητα και ενεργοποιήσει ξανά τους κινητήρες λίγα δευτερόλεπτα πριν προσεδαφιστεί.

Η πυροδότηση των κινητήρων πρέπει να ελέγχεται με ακρίβεια χιλιοστών του δευτερολέπτου από το λογισμικό του πυραύλου, το οποίο ελέγχει και διορθώνει σε πραγματικό χρόνο την πορεία του. Μικρά λάθη στον χρόνο πυροδότησης ή στη γωνία επανεισόδου μπορεί να κάνει τον πύραυλο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου, να χάσει την πλατφόρμα προσεδάφισης ή να καταστραφεί κατά την πτώση.

Πέρα από τη SpaceX, o μόνος άλλος επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος είναι ο New Glenn της Blue Origin, o οποίος πραγματοποίησε την πρώτη εμπορική αποστολή του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
