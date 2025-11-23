«Οποιος βαριέται το Λονδίνο, βαριέται τη ζωή». Αν έχει βάση η – διατυπωθείσα το 1777 – διαπίστωση του άγγλου συγγραφέα Σάμιουελ Τζόνσον, τότε μπορεί να συναγάγει κανείς, με σχετική ασφάλεια, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει βαρεθεί τη ζωή. Πολύ απλά διότι δεν έχει βαρεθεί καθόλου το Λονδίνο.

Οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου φέρονται ανοικτοί στο να επιστραφούν τα Γλυπτά με τη μέθοδο της «κατάθεσης»

Στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, ο πρωθυπουργός, πιστός στην ετήσια φθινοπωρινή του εξόρμηση, θα προσγειωθεί για έκτη χρονιά στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη βρετανική πρωτεύουσα. Εκεί θα τον υποδεχθεί ένα τοπίο όχι μόνο ρομαντικό – εξαιτίας των αναρίθμητων χρυσοκίτρινων φύλλων που σκεπάζουν τα λονδρέζικα πάρκα και πεζοδρόμια – αλλά και με έντονο ελληνικό (κινηματογραφικό) άρωμα: στα σινεμά της χώρας προβάλλονται τα «Μάρμαρα» του Ντέιβιντ Ουίλκινσον και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ στο εμβληματικό Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης (ICA) διοργανώνεται μία ρετροσπεκτίβα – μαμούθ, διάρκειας πέντε εβδομάδων, αφιερωμένη στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το πρόγραμμα του προέδρου της κυβέρνησης περιέχει και σινεφιλικές πινελιές – πάντως, φέτος θα έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, εφόσον δεν πρόκειται να γίνει δεκτός από τον σερ Κιρ Στάρμερ. Το κατώφλι του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ ο έλληνας πρωθυπουργός το έχει περάσει δύο φορές: το 2021, για να δει τον Μπόρις Τζόνσον, και πέρυσι, για να συναντηθεί με τον Στάρμερ.

Το 2023, το κλεισμένο ραντεβού του με τον Ρίσι Σούνακ ματαιώθηκε στο παρά πέντε, ενώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά είχε μεν ζητήσει συνάντηση από τον Σούνακ, αλλά το αίτημά του είχε απορριφθεί «λόγω έλλειψης χρόνου» του τελευταίου.

Ο Μητσοτάκης εγκαινίασε τα ταξίδια του στο Λονδίνο το 2019. Εκτοτε, το επισκέπτεται κάθε χρόνο, μετρώντας μόνο μία απουσία: το «πανδημικό» έτος 2020. Φέτος είναι η πρώτη φορά που, σε φθινοπωρινή επίσκεψή του, δεν αιτείται τετ α τετ με τον ομόλογό του (με την εξαίρεση του 2019, όταν είχε μεταβεί στη χώρα για να μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ).

Βρετανική πηγή σχολίασε ότι «οι δύο ηγέτες δεν είχαν κάτι συγκεκριμένο να συζητήσουν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα του αρχηγού των Εργατικών δεν θα επέτρεπε μία νέα συνάντηση με τον έλληνα πρωθυπουργό. Θύμισε, επίσης, ότι ο Μητσοτάκης έρχεται περίπου έναν μήνα μετά τη συμφωνία πώλησης είκοσι αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, την οποία ανακοίνωσαν πανηγυρικά ο Στάρμερ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα – εξέλιξη για την οποία η Αθήνα εξέφρασε τις αντιρρήσεις της.

Το φετινό ταξίδι του πρωθυπουργού στο Λονδίνο

Βασικός λόγος του φετινού ταξιδιού του πρωθυπουργού είναι η συμμετοχή του στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν για τέταρτη χρονιά η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ομιλία σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν κατά την παραμονή του στο Λονδίνο θα έχει επαφές για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το θέμα της επανένωσής τους, την οποία, όπως έχουν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», διαπραγματεύεται με το Βρετανικό Μουσείο εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι συζητήσεις με τον πρόεδρο του ιδρύματος, Τζορτζ Οσμπορν, συνεχίζονται ακόμη, αν και «πιο σποραδικά από ό,τι στο παρελθόν», σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών.

Οι δύο πλευρές «δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, παρότι έχουν καλύψει σημαντικό έδαφος», ανέφερε η ίδια πηγή, αποδίδοντας τη χρονοτριβή στο γεγονός ότι «οι Βρετανοί δεν κάνουν τις παραχωρήσεις που η ελληνική πλευρά θεωρεί εύλογες και επιβεβλημένες».

Γλυπτά: Η προσφορά του 20%

«ΤΑ ΝΕΑ» είναι σε θέση να αποκαλύψουν ότι ο Οσμπορν έχει προτείνει τη μεταφορά στο Μουσείο Ακρόπολης του 20% των παρθενώνιων Γλυπτών – και συγκεκριμένα λίθων της ζωφόρου – για μια ολιγοετή χρονική περίοδο. Η «προσφορά» του έχει, μάλιστα, αποσταλεί εγγράφως στο βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή.

Με την προοπτική αυτή δεν συμφωνεί η Ελλάδα, η οποία διεκδικεί την οριστική επανένωση του συνόλου του γλυπτού διακόσμου του ναού που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα.

Κατά πληροφορίες, οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου απέρριψαν αυτή την αξίωση σε πρόσφατη συνεδρίασή τους. Φέρονται, όμως, να είναι ανοικτοί σε άλλους «συμβιβασμούς»: τα Γλυπτά θα μπορούσαν να επιστραφούν με τη μέθοδο της «κατάθεσης», που σημαίνει ότι στο κείμενο της συμφωνίας δεν θα γίνεται ρητή αναφορά σε δάνειο, ούτε σε «βρετανική κυριότητα» των τεχνουργημάτων, την οποία ασφαλώς δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα.

Επιπλέον, αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αποσταλούν μελλοντικά στην Αθήνα και άλλα τμήματα των Γλυπτών, χωρίς απαραίτητα να γυρίσει στο Λονδίνο η πρώτη «φουρνιά» αντικειμένων που θα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Μουσείο Ακρόπολης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανανέωση της αρχικής «δανειακής» σύμβασης και, παράλληλα, τη σύναψη νέας για τον επαναπατρισμό επιπρόσθετων τμημάτων.

Το ποσοστό των αριστουργημάτων της κλασικής αρχαιότητας που θα επιστραφούν αρχικά παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι». Κατά τις ίδιες πηγές, η συμφωνία δεν αναμένεται να «κλειδώσει» στο άμεσο μέλλον, παρά το γεγονός ότι ο Οσμπορν ισχυρίστηκε, τον περασμένο Ιούνιο, ότι «το ντιλ είναι έτοιμο κατά 95%».

Σε δηλώσεις που έκανε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν σε κλειστή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση των «ΝΕΩΝ», ξεκαθάρισε ότι «δεν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε όλα τα Γλυπτά στην Ελλάδα, ακόμη κι αν το θέλαμε.

Ωστόσο, δεν μας εμποδίζει τίποτε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με την Ελλάδα, να δανείζουμε, να διακινούμε (σ.σ.: τα Γλυπτά) και να διεξάγουμε κοινές έρευνες». Κατόπιν, εξέφρασε την «ελπίδα» ότι «στο ορατό μέλλον θα επιτευχθεί ένας πολύ συνετός συμβιβασμός που θα μας επιτρέψει να μοιραζόμαστε και να ανταλλάσσουμε αντικείμενα, έρευνα και γνώση».

Και κατέληξε: «Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι για πολλούς στην Ελλάδα το να μιλάμε για δανεισμό αντικειμένων τα οποία αισθάνονται ότι τους ανήκουν και ότι τους τα στέρησαν είναι δύσκολο, αν όχι προκλητικό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το μόνο που μπορώ, που μπορούμε ως Βρετανικό Μουσείο, να κάνουμε». Την αίσθηση ότι δεν επίκειται συμφωνία επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης:

«Δεν έχουμε σημειώσει όση πρόοδο θα ήθελα. Ωστόσο, η ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου θα μπορούσε να προσφέρει νέες ευκαιρίες», είπε την περασμένη Τρίτη στο συνέδριο «Reimagine Tourism» στην Αθήνα. «Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι η βρετανική κοινή γνώμη αλλάζει υπέρ μας. Θα επιμείνω. Και ασφαλώς θα συνεχίσω τον αγώνα», τόνισε. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωνε στη Βουλή ότι «ο στόχος της επανένωσης έχει έρθει τώρα πιο κοντά παρά ποτέ άλλοτε μέσα στην τελευταία πεντηκονταετία».

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο ιδρυτής του οργανισμού Parthenon Project, Γιάννης Λέφας, σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον αγώνα για την επανένωση των Γλυπτών. Εχει έρθει η ώρα να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας και να καταλήξουμε σε μία μεγαλόπνοη λύση, η οποία πιθανόν θα απαιτεί την αλλαγή της νομοθεσίας».

Το Parthenon Project έχει φέρει στο πλευρό της Ελλάδας κορυφαίους παράγοντες της βρετανικής δημόσιας ζωής, στους οποίους συγκαταλέγονται υψηλόβαθμα στελέχη των Εργατικών και των Συντηρητικών – μεταξύ τους δύο πρώην υπουργοί Πολιτισμού –, ο διάσημος ηθοποιός και συγγραφέας Στίβεν Φράι, δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί. «Εδώ και επτά χρόνια προτείνουμε μία λύση win-win που θα οδηγήσει στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών μέσα από μία φιλόδοξη ελληνοβρετανική σύμπραξη. Πρέπει όλοι να εργαστούμε με καλή πίστη για να διευθετηθεί, επιτέλους, αυτή η ιστορική εκκρεμότητα», τόνισε ο Λέφας.

