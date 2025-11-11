magazin
11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα
Ντέιβιντ Γουίλκινσον: Ο σκηνοθέτης της ταινίας «The Marbles» για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα
Culture Live 11 Νοεμβρίου 2025 | 14:30

Το «The Marbles (Τα Μάρμαρα)», φέρνει στο προσκήνιο ένα θέμα που αφορά βαθιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την διεθνή κοινότητα

Ο Ντέιβιντ Γουίλκινσον, σκηνοθέτης της ταινίας «The Marbles» μίλησε στο «Buongiorno» του MEGA για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«The Marbles»: Τι πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ

Το «The Marbles (Τα Μάρμαρα)», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Γουίλκινσον φέρνει στο προσκήνιο ένα θέμα που αφορά βαθιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την διεθνή κοινότητα.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που αγγίζει ένα από τα πιο επίμονα πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα της εποχής μας — την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η ταινία έρχεται ολοκληρωμένη και ανανεωμένη για να διερευνήσει όχι μόνο την ιστορία της αφαίρεσης των Γλυπτών από τον Παρθενώνα, αλλά και το διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για τον επαναπατρισμό τους.

Παράλληλα, ανοίγει τον διάλογο για το πώς πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις μπορούν ή οφείλουν να αποκαταστήσουν ιστορικές αδικίες.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Νίκολας Γουίλκινσον μίλησε αποκλειστικά στο Buongiorno και στον Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη.

Ντέιβιντ Γουίλκινσον: Θα φέρει αυτό το ντοκιμαντέρ μία νέα προοπτική;

«Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο λόρδος Έλγιν που είναι ο κακός της ταινίας, ήταν Σκωτσέζος. Και κατά τύχη αλλά και βάσει σχεδίου, η χώρα γέννησής του είναι από τις χώρες που κατέχουν τα πρωτεία σε όλον τον κόσμο στις επιστροφές αρχαιοτήτων»

«Έτσι, προκύπτει μία περίεργη αντιπαραβολή ανάμεσα σε ό,τι συμβαίνει στην Σκωτία με την επιστροφή αρχαιοτήτων, και τι συμβαίνει στην Αγγλία. Και, τελευταία, μάλιστα, δεν μιλάμε καν για την Αγγλία.

Συμβαίνει μόνο στο Λονδίνο. Πρόκειται για το εθνικό μουσείο. Συμβαίνει μόνο στο Βρετανικό Μουσείο. Και πιστεύω ότι μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως θα δείτε και στο ντοκιμαντέρ, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έχουν επιστρέψει αρχαιότητες στην Αθήνα, που είχαν στην κατοχή τους.

Και ξαφνικά εμείς οι Βρετανοί, γινόμαστε, εάν δεν προσέξουμε, πολύ Βικτωριανοί, πολύ οπισθοδρομικοί στην συμπεριφορά μας», συνέχισε.

Πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης των Γλυπτών ως «την μεγαλύτερη ληστεία στην Ιστορία»

«Πολύ απλά, είναι η μεγαλύτερη ληστεία. Εάν κάποιος θα πλήρωνε 100 εκ. δολάρια για έναν πίνακα του Βαν Γκονγκ, ποια είναι η αξία για τα Γλυπτά στο σύνολό τους; Μιλάμε για δισεκατομμύρια.

Και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο στην Ιστορία του πολιτισμού μας που εκλάπη από μία χώρα και παραμένει σε μία άλλη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να συγκριθεί».

Σύνταξη
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010 11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Σύνταξη
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ
Κοινωνική πολιτική 11.11.25

Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ

Ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη συμπεριληπτική κάνει ο Δήμος Αθηναίων με την λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ.

Σύνταξη
Το παρελθόν του ψευτοϊερέα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών
Ελλάδα 11.11.25

Το παρελθόν του ψευτοϊερέα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών

Με ορμητήριο το εκκλησάκι στη Λιοσίων που είχε φτιάξει με τα χρήματα που του έστειλε ομογενής, ο ψετοϊερέας κατηγορείται πως αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές τα παρέδιδε ο ίδιος σε τοξικομανείς

Σύνταξη
Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
Euroleague 11.11.25

Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»

Σύμφωνα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, η ομάδα του Ζάλγκιρις Κάουνας θα πρέπει να περιορίσει τη δράση του συνόλου των παικτών του Ολυμπιακού προκειμένου να καταφέρει να τον κερδίσει στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Σύνταξη
Πούτιν: Μια χειραψία πυροδότησε εκ νέου φήμες για την υγεία του – Ερωτήματα για τις διογκωμένες φλέβες
Φουντώνουν τα σενάρια 11.11.25

Μια χειραψία πυροδότησε εκ νέου φήμες για την υγεία του Πούτιν - Ερωτήματα για τις διογκωμένες φλέβες (βίντεο)

Στο βίντεο της συνάντησης με ειδικό Υγείας για θέμα που αφορούσε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να σφίγγει τις γροθιές του

Σύνταξη
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του

«Δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά [...], αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη με το δραματικό 2015 να είναι από τα πιο δύσκολα και επώδυνα κεφάλαια. Ο κρίσιμος ρόλος των συνεργατών του.

Σύνταξη
Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες
ΣΥΡΙΖΑ 11.11.25

Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό
Οικονομία 11.11.25

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνάνε το ποσοστό του 7%, δείχνοντας ότι ο εργασιακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Σύνταξη
Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
Όσα συζήτησαν 11.11.25

Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Σύνταξη
Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια
Δεν πάει άλλο 11.11.25

Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια

Στο 2% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια - Οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε σοκολατοειδή, καφέ, κρέατα, φρούτα και ενοίκια κατοικιών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική 11.11.25

Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού

Το παρασκήνιο της απόφασης για τη στάση του Μαξίμου απέναντι στην τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος. Τα σενάρια ανασχηματισμού που κυκλοφορούν εκ νέου έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ισπανίας στα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας να αφήνει… υπονοούμενα για την Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα
Κόσμος 11.11.25 Upd: 16:54

Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας

Σύνταξη
Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Έλεγχος γνησιότητας 11.11.25

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»
Παραλογισμός 11.11.25

Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»

«Κάθε ευρώ που δαπανάται για να αποτραπεί η ακραία πείνα εξοικονομεί πολλά περισσότερα που θα έπρεπε διαφορετικά να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
