Ντέιβιντ Γουίλκινσον: Ο σκηνοθέτης της ταινίας «The Marbles» για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Ντέιβιντ Γουίλκινσον, σκηνοθέτης της ταινίας «The Marbles» μίλησε στο «Buongiorno» του MEGA για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«The Marbles»: Τι πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ

Το «The Marbles (Τα Μάρμαρα)», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Γουίλκινσον φέρνει στο προσκήνιο ένα θέμα που αφορά βαθιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την διεθνή κοινότητα.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που αγγίζει ένα από τα πιο επίμονα πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα της εποχής μας — την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η ταινία έρχεται ολοκληρωμένη και ανανεωμένη για να διερευνήσει όχι μόνο την ιστορία της αφαίρεσης των Γλυπτών από τον Παρθενώνα, αλλά και το διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για τον επαναπατρισμό τους.

Παράλληλα, ανοίγει τον διάλογο για το πώς πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις μπορούν ή οφείλουν να αποκαταστήσουν ιστορικές αδικίες.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Νίκολας Γουίλκινσον μίλησε αποκλειστικά στο Buongiorno και στον Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη.

Ντέιβιντ Γουίλκινσον: Θα φέρει αυτό το ντοκιμαντέρ μία νέα προοπτική;

«Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο λόρδος Έλγιν που είναι ο κακός της ταινίας, ήταν Σκωτσέζος. Και κατά τύχη αλλά και βάσει σχεδίου, η χώρα γέννησής του είναι από τις χώρες που κατέχουν τα πρωτεία σε όλον τον κόσμο στις επιστροφές αρχαιοτήτων»

«Έτσι, προκύπτει μία περίεργη αντιπαραβολή ανάμεσα σε ό,τι συμβαίνει στην Σκωτία με την επιστροφή αρχαιοτήτων, και τι συμβαίνει στην Αγγλία. Και, τελευταία, μάλιστα, δεν μιλάμε καν για την Αγγλία.

Συμβαίνει μόνο στο Λονδίνο. Πρόκειται για το εθνικό μουσείο. Συμβαίνει μόνο στο Βρετανικό Μουσείο. Και πιστεύω ότι μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως θα δείτε και στο ντοκιμαντέρ, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έχουν επιστρέψει αρχαιότητες στην Αθήνα, που είχαν στην κατοχή τους.

Και ξαφνικά εμείς οι Βρετανοί, γινόμαστε, εάν δεν προσέξουμε, πολύ Βικτωριανοί, πολύ οπισθοδρομικοί στην συμπεριφορά μας», συνέχισε.

Πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης των Γλυπτών ως «την μεγαλύτερη ληστεία στην Ιστορία»

«Πολύ απλά, είναι η μεγαλύτερη ληστεία. Εάν κάποιος θα πλήρωνε 100 εκ. δολάρια για έναν πίνακα του Βαν Γκονγκ, ποια είναι η αξία για τα Γλυπτά στο σύνολό τους; Μιλάμε για δισεκατομμύρια.

Και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο στην Ιστορία του πολιτισμού μας που εκλάπη από μία χώρα και παραμένει σε μία άλλη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να συγκριθεί».