Λίγους μήνες αφότου είχε χαρακτηρίσει φλώρικο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο youtuber και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ξαναχτυπά ανεβάζοντας ένα ακόμα βίντεο από τη ζωή του στον κόσμο της ΕΕ.

Στο τελευταίο του βίντεο ο κύπριος ευρωβουλευτής παρουσιάζει το «βαρετό» γραφείο που του παραχωρήθηκε ενημερώνοντας για την ύπαρξη υπολογιστών και εκτυπωτών. Ο ίδιος αναφέρει πως το γραφείο του δεν έχει καλή θέα αφού όπως λέει τα καλύτερα γραφεία τα έχουν πάρει οι ευρωβουλευτές που ανήκουν στις μεγάλες πολιτικές ομάδες.

Φυσικά δεν παραλείπει να παρουσιάσει και το μπάνιο του γραφείου του, το οποίο θεωρεί ότι καλύτερο στο γραφείο του, τονίζοντας ωστόσο ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην ανακαίνιση του.

Υπόσχεται δε να κρατά τους πολίτες ενήμερους για το τι κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθυμίζοντας πως τους αγαπά.

My Messy Office in the European Parliament pic.twitter.com/ro6YgncwTz

— Fidias (@Fidias0) September 30, 2024