newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Διεθνής Οικονομία 25 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι – το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού – ελέγχουν τρεις φορές περισσότερο πλούτο από ολόκληρο το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας.

Είναι δύσκολο να αγνοήσουμε το αυξανόμενο αυτό χάσμα στον κόσμο μας.

Ενώ οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων εκτοξεύονται σε… αισχρά επίπεδα, εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται, αδυνατώντας να αντέξουν οικονομικά βασικά όπως τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη ή στέγαση.

Το σύστημα είναι στημένο για να διασφαλίσει ότι οι υπερ-πλούσιοι θα συνεχίσουν να γίνονται πλουσιότεροι, ενώ οι φτωχοί θα γίνονται φτωχότεροι. Και αν αυτό ακούγεται σε κάποιος λαϊκισμός, κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι τα δυτικά συστήματα -και όχι μόνο- διοχετεύουν πλούτο στην κορυφή, αφήνοντας τους πολλούς να πληρώνουν τον λογαριασμό.

Η παγκόσμια ανισότητα έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη.

Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει; Ένας τρόπος είναι η φορολόγηση των πλούσιων και των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Τι πιστεύουν όμως οι Ευρωπαίοι γι’ αυτό; Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να φορολογούνται τα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων για το θέμα αυτό;

Φορολόγηση στο πλούτο και στις πολυεθνικές;

Η φορολογία είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή μιας χώρας, παρέχοντας τα έσοδα που χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να λειτουργούν, να παρέχουν υπηρεσίες και να διατηρούν τη σταθερότητα. Η ΕΕ δηλώνει ότι θέλει να καταστήσει τη φορολογία πιο δίκαιη, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική, αντιμετωπίζοντας τις φορολογικές διακρίσεις, τη διπλή φορολογία και τη φοροδιαφυγή.

Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τα πλούσια άτομα βρίσκονται ολοένα και περισσότερο υπό έλεγχο, καθώς εντείνεται η συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους.

Διαμαρτυρίες σε όλη την Ευρώπη τους έχουν κατά καιρούς καλέσει να συνεισφέρουν περισσότερο.

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2025 διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ υποστηρίζουν την επιβολή φόρου στους πλούσιους, ενώ τέσσερις στους πέντε τάσσονται υπέρ της φορολόγησης των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

Η υποστήριξη ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι ειδικοί λένε ότι οι διαφορές στην εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τους δημόσιους θεσμούς εξηγούν το χάσμα.

Οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με το euronews, ρωτήθηκαν: «Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου που βασίζεται στον πλούτο και εφαρμόζεται στα πλουσιότερα άτομα (ανώτερο 0,001%) στη χώρα σας;»

Κατά μέσο όρο, το 65% σε ολόκληρη την ΕΕ υποστήριξε έναν τέτοιο ελάχιστο φόρο. Η υποστήριξη κυμαινόταν από 45% στην Τσεχία έως 78% στην Ουγγαρία.

Πέρα από αυτές τις δύο χώρες, η υποστήριξη είναι τουλάχιστον 70% στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Ελλάδα, ενώ πέφτει κάτω από το μισό στην Πολωνία και τη Δανία.

Στην ερώτηση αν υποστηρίζετε ένα ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης με βάση τον πλούτο για τους πλουσιότερους, το 70% των Ελλήνων είπε «ναι», το 20% «όχι» και το 10% απάντησε «δεν ξέρω»

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, τα επίπεδα στήριξης είναι παρόμοια. Η Ιταλία προηγείται με 70%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία και την Ισπανία με 69% η καθεμία. Η Γαλλία, με 65%, αντιστοιχεί στον μέσο όρο της ΕΕ.

Συνολικά, η υποστήριξη είναι υψηλή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αν και οι εσωτερικές διαφορές είναι εντυπωσιακές. Η Πολωνία και η Τσεχία ξεχωρίζουν ως σαφείς εξαιρέσεις, με σημαντικά χαμηλότερη υποστήριξη.

Σε ορισμένες χώρες με χαμηλότερη υποστήριξη στην περιοχή, οι απαντήσεις «δεν γνωρίζω» είναι επίσης σχετικά υψηλές, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας (25%) και της Λετονίας (19%).

Ανισότητα και χάσμα πλούτου

«Οι αντιλήψεις για την ανισότητα και η ορατότητα των διαφορών στον πλούτο παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στη φορολογία», δήλωσε ο Έρικ Κίρχλερ του Πανεπιστημίου της Βιέννης στο Euronews Business.

«Όπου τα δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας είναι αδύναμα και οι ανισότητες στον πλούτο είναι έντονες, οι πολίτες τείνουν να απαιτούν ισχυρότερα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων φόρων στους πολύ πλούσιους».

Σημείωσε ότι πολλοί φόροι περιουσίας καταργήθηκαν στις σκανδιναβικές χώρες εν μέσω ανησυχιών για την αποτελεσματικότητα και τη φοροαποφυγή. Οι πολίτες εκεί, είπε, γενικά εμπιστεύονται τους υπάρχοντες φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και κατανέμουν τα βάρη δίκαια. «Κατά συνέπεια, η προθυμία για την επαναφορά των φόρων καθαρού πλούτου παραμένει περιορισμένη», πρόσθεσε.

Ο ρόλος της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Η Caren Sureth-Sloane του Πανεπιστημίου Paderborn δήλωσε ότι οι διαφορές στην εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση διαμορφώνουν αυτές τις αντιλήψεις. Τα επίπεδα ανισότητας εισοδήματος και πλούτου , καθώς και αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν αποδεκτή ανισότητα, παίζουν επίσης ρόλο.

«Εάν οι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι οι «πλούσιοι» είναι σε θέση να εξαπατήσουν το σύστημα και ότι το πολιτικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση δεν παρακολουθούνται επαρκώς ή ακόμη και δεν ελέγχονται σωστά, αυτή η δυσαρέσκεια τροφοδοτεί τις εκκλήσεις για έναν φόρο πλούτου», δήλωσε στο Euronews Business.

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν «σε ποιο βαθμό συμφωνούν ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα ελάχιστο ποσό φόρου σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται;», η υποστήριξη αυξήθηκε σημαντικά.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 80% των ερωτηθέντων συμφωνεί. Από αυτούς, το 44% συμφωνεί απόλυτα και το 36% συμφωνεί εν μέρει. Η υποστήριξη κυμαίνεται από 67% στην Ουγγαρία έως 87% στην Ελλάδα.

Στην ερώτηση, αν πρέπει οι πολυεθνικές εταιρείες να καταβάλλουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου στον τόπο όπου δραστηριοποιούνται, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης με το 43% να δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα και το 44% ότι συμφωνεί εν μέρει. Μόλις το 8% δηλώνει ότι διαφωνεί απόλυτα, το 2% ότι διαφωνεί εν μέρει και το 3% δηλώνει ότι δεν ξέρει

Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες σε διάφορες χώρες λένε ότι οι πολυεθνικές θα πρέπει να πληρώνουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου όπου δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας (86%), της Βουλγαρίας (84%), της Γαλλίας (83%), της Φινλανδίας (83%), της Πορτογαλίας (83%), της Μάλτας (83%), της Κροατίας (82%), της Γερμανίας (82%) και του Λουξεμβούργου (81%).

Το ποσοστό όσων συμφωνούν απόλυτα είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Αυστρία (54%), την Κροατία (51%) και τη Γερμανία (48%).

Παράλληλα με την Ουγγαρία, η συνολική υποστήριξη μειώνεται κάτω από τρεις στους τέσσερις στη Λετονία (72%), τη Σλοβενία ​​(73%), τη Σλοβακία (73%) και την Τσεχία (74%).

Άμεσες ξένες επενδύσεις

Ο Κίρχλερ σημείωσε ότι η Αυστρία, η Κροατία και η Βουλγαρία δεν θεωρούν τους εαυτούς τους φορολογικούς παραδείσους αλλά οικονομίες της αγοράς που αναμένουν δίκαιες εισφορές. «Ένας ελάχιστος φόρος υπόσχεται μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία από τη μεταφορά κερδών — ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», είπε.

Ο Κίρχλερ δήλωσε ότι η Ουγγαρία και η Λετονία βασίζονται σε χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εταιρειών και σε ξένες επενδύσεις για να ενισχύσουν τις οικονομίες τους. «_Οι στάσεις είναι πιο επιφυλακτικές… Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι ο αυστηρότερος διεθνής φορολογικός συντονισμός θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά τους», πρόσθεσε.

Οι Amazon, Meta, Google και Apple είναι από τις πιο εξέχουσες πολυεθνικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές έχουν αντιμετωπίσει διαμαρτυρίες για το πόσο φόρο πληρώνουν.

Οι αντιλήψεις για τη φορολογική δικαιοσύνη είναι γενικά υψηλότερες στις σκανδιναβικές και δυτικοευρωπαϊκές χώρες και χαμηλότερες στην Ανατολική Ευρώπη. Οι ειδικοί συνδέουν αυτό το χάσμα με την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και με το πόσο αποτελεσματικά τα φορολογικά συστήματα αναδιανέμουν τον πλούτο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο