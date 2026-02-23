newspaper
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Το χάσμα του πλούτου στην Ευρώπη: Πού βρίσκονται οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι;
Διεθνής Οικονομία 23 Φεβρουαρίου 2026, 11:03

Το χάσμα του πλούτου στην Ευρώπη: Πού βρίσκονται οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι;

Ο μέσος και ο διάμεσος πλούτος ανά ενήλικα άτομο ποικίλλει σημαντικά σε όλη την Ευρώπη

Η ανισότητα στον πλούτο σε όλη την Ευρώπη είναι εμφανής. Οι κάτοικοι ορισμένων χωρών είναι πολύ πλουσιότεροι από άλλους. Ο πλούτος ανά ενήλικα δείχνει ένα έντονο χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων χωρών.

Ποιες είναι λοιπόν οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες χώρες της Ευρώπης; Πού έχουν οι άνθρωποι τα υψηλότερα επίπεδα πλούτου;

Η καθαρή αξία, ή «πλούτος», είναι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων ενός νοικοκυριού μείον τα χρέη του. Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως κατοικίες. Στη συνέχεια, τα χρέη αφαιρούνται από το συνολικό ποσό.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Wealth Report 2025 της UBS και πρόσθετα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Euronews, ο μέσος πλούτος ανά ενήλικα το 2024 παρουσίαζε μεγάλες διαφορές μεταξύ των 31 ευρωπαϊκών χωρών. Κυμαινόταν από 29.923 ευρώ στην Τουρκία έως 634.584 ευρώ στην Ελβετία.

Εντός της ΕΕ, το χάσμα ήταν ελαφρώς μικρότερο, αλλά εξακολουθούσε να είναι σημαντικό. Ο μέσος πλούτος ανά ενήλικα κυμαινόταν από 44.568 ευρώ στη Ρουμανία έως 523.591 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Η Ελβετία και το Λουξεμβούργο είναι οι μόνες δύο χώρες με μέσο πλούτο ανά ενήλικα άνω των 500.000 ευρώ.

Η Δανία κατατάσσεται τρίτη με 444.898 ευρώ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το πλουσιότερο μεταξύ των κορυφαίων οικονομιών

Ο μέσος πλούτος είναι επίσης πάνω από 300.000 ευρώ στην Ολλανδία (342.477 ευρώ), τη Νορβηγία (340.364 ευρώ), το Βέλγιο (322.805 ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (313.840 ευρώ) και τη Σουηδία (308.935 ευρώ).

Αυτό καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο το πλουσιότερο μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, ενώ η Ιταλία έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο πλούτου μεταξύ τους, με 198.321 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι 278.550 ευρώ στη Γαλλία, 237.172 ευρώ στη Γερμανία και 215.945 ευρώ στην Ισπανία.

Πάνω από το ένα τρίτο κάτω από 100.000 ευρώ

Πάνω από το ένα τρίτο των χωρών έχουν μέσο πλούτο ανά ενήλικα κάτω από 100.000 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Λετονία (91.783 ευρώ), η Τσεχία (86.791 ευρώ), η Κροατία (76.358 ευρώ), την Εσθονία (72.276 ευρώ), τη Λιθουανία (63.189 ευρώ), τη Σλοβακία (58.573 ευρώ), την Πολωνία (56.159 ευρώ), την Ουγγαρία (55.276 ευρώ), τη Βουλγαρία (47.798 ευρώ), τη Ρουμανία (44.568 ευρώ) και την Τουρκία (29.923 ευρώ).

Η Ελλάδα, βρίσκεται κατά λίγο (105,776) πάνω από το φτωχότερο ένα τρίτο ωστόσο και πάλι δείχνει μια πιο περιορισμένη εικόνα πλούτου σε σύγκριση με τα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης όπως η Ελβετία ή το Λουξεμβούργο.

Αν και υπάρχει μια αύξηση στον μέσο πλούτο των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, η χώρα παραμένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποκαλύπτοντας τις μακροχρόνιες ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου.

Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο αριθμούς: αντικατοπτρίζει τις καθημερινές προκλήσεις πολλών Ελλήνων νοικοκυριών, όπου η οικονομική ευμάρεια είναι σχετικά περιορισμένη, ενώ η διαφορά με τις πλουσιότερες χώρες είναι εντυπωσιακή, δείχνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στο μέσο όρο της «ευρωπαϊκής σκάλας πλούτου».

Μια διαφορετική εικόνα στον μέσο όρο του πλούτου

Η έκθεση προειδοποιεί ότι τόσο ο μέσος όρος όσο και ο διάμεσος πλούτος ανά ενήλικα έχουν όρια. Καθένας από αυτούς μπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Ο διάμεσος είναι η ακριβής μέση τιμή στην κατανομή του πλούτου ενός πληθυσμού.

«Οι μέσοι όροι συχνά στρεβλώνονται προς τα πάνω από σχετικά λίγα άτομα με δυσανάλογα υψηλό πλούτο, ενώ οι διάμεσοι όροι τείνουν να προσφέρουν μια πιο οξυδερκή εικόνα των επιπέδων πλούτου στο μέσο της κλίμακας», αναφέρει η έκθεση.

Σε κάθε χώρα, ο μέσος όρος πλούτου είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο πλούτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χάσμα είναι πολύ μεγάλο. Για παράδειγμα, στην Ελβετία, μειώνεται από 634.584 ευρώ σε 168.374 ευρώ.

Ο μέσος όρος πλούτου ανά ενήλικα κυμαίνεται από 7.765 ευρώ στην Τουρκία έως 365.244 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Εντός της ΕΕ, κυμαίνεται από 22.257 ευρώ στην Πολωνία έως 365.244 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Το Βέλγιο κατατάσσεται δεύτερο με 234.238 ευρώ. Ακολουθούν η Δανία (199.647 ευρώ), η Ελβετία (168.374 ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (162.944 ευρώ).

Ο μέσος όρος πλούτου είναι επίσης πάνω από 100.000 ευρώ στη Γαλλία (134.901 ευρώ), τη Νορβηγία (131.653 ευρώ), τις Κάτω Χώρες (121.855 ευρώ), την Ισπανία (116.676 ευρώ), την Ιταλία (114.988 ευρώ) και τη Μάλτα (111.673 ευρώ).

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο μέσο όρο πλούτου, ενώ η Γερμανία έχει τον χαμηλότερο με 69.949 ευρώ.

Ο μέσος όρος πλούτου ανά ενήλικα είναι χαμηλότερος από 50.000 ευρώ σε αρκετές χώρες. Πρόκειται κυρίως για χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σαφής διαίρεση Δύσης-Βορρά έναντι Ανατολής

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν σαφείς διαφορές πλούτου σε όλη την Ευρώπη. Οι άνθρωποι στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη έχουν υψηλότερο μέσο πλούτο. Στην Ανατολική Ευρώπη, ο πλούτος είναι πολύ χαμηλότερος.

Χρηματοοικονομικά κέντρα όπως η Ελβετία και το Λουξεμβούργο βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν επίσης ισχυρή παρουσία, αλλά όχι ομοιόμορφη. Η Φινλανδία βρίσκεται πιο κοντά στη μέση του πίνακα.

Το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών είναι πάνω από 20 φορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εντός της ΕΕ, η διαφορά είναι πάνω από 10 φορές.

Το συνολικό χάσμα στον μέσο πλούτο είναι μικρότερο στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα στοιχεία.

Η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 45 φορές σε ολόκληρη την Ευρώπη και μεγαλύτερη από 15 φορές εντός της ΕΕ.

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

