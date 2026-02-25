Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι νέοι στη Δανία, σε αντίθεση με όσους ανήκουν στην Gen Z στον υπόλοιπο κόσμο, εξακολουθούν να κάνουν σεξ.

«Νιώθεις μια [αισθησιακή] ατμόσφαιρα την άνοιξη», λέει ο Μπεν, 35 ετών, μισός Βρετανός, μισός Δανός, σε συνέντευξή του στην Zoe Williams του Guardian.

Η φίλη του Άννα, επίσης 35 ετών, με καταγωγή από την Ουγγαρία, συμπληρώνει: «Μετά τη χειμερία νάρκη, νιώθεις τη σεξουαλική ενέργεια. Όλοι είναι σε εγρήγορση. Όλοι κολυμπούν στα κανάλια, πολλές γυναίκες είναι topless».

Ο Μπεν και η Άννα μπορεί να είναι millennials, αλλά σίγουρα μπορούν να δώσουν μια γεύση για το τι συμβαίνει στην χώρα όπου ζουν.

Άσχημα τα πράγματα

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, παρατηρείται παγκοσμίως μια χαμηλή συχνότητα στο σεξ. Μια αμερικανική μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι το 24% των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 29 ετών δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία σεξουαλική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος. Μια παγκόσμια έρευνα για τις σεξουαλικές συνήθειες που διεξήχθη από την Feeld και την Kinsey τον επόμενο χρόνο διαπίστωσε ότι το 37% της Gen Z δήλωσαν ότι δεν είχαν σεξουαλική επαφή τον τελευταίο μήνα, σε σύγκριση με το 19% των millennials και το 17% της Gen X.

Όπως αναφέρει η Williams στο άρθρο της στον Guardian, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το ένα τέταρτο των ατόμων όλων των ηλικιακών ομάδων δήλωσαν ότι είχαν σεξουαλική δραστηριότητα την τελευταία εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση της YouGov το 2020 – σε σύγκριση με τα στοιχεία της Δανίας, όπου σχεδόν το ήμισυ των ετεροφυλόφιλων ανδρών και το 43% των ετεροφυλόφιλων γυναικών, και πάλι όλων των ηλικιακών ομάδων, δήλωσαν ότι είχαν σεξουαλική δραστηριότητα.

Γιατί η Δανία αποτελεί εξαίρεση;

Στη Δανία, η ηλικία έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας παραμένει σταθερή από τη δεκαετία του 1950, στα 16,4 έτη. Οι Δανοί που ανήκουν στην Gen Z δεν έχουν λιγότερες σεξουαλικές επαφές από τις προηγούμενες γενιές και οι περισσότεροι δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη σεξουαλική τους ζωή.

«Αυτή είναι η εντύπωση που έχω», λέει στον Guardian ο Καρλ Κριστιάν, 23 ετών, φοιτητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

«Αλλά δεν ξέρω αν προέρχεται από τις ειδήσεις ή από τη δική μου ζωή. Τουλάχιστον, στον κύκλο μου, οι περιστασιακές σχέσεις είναι πολύ συνηθισμένες. Ίσως στην αρχή της εφηβείας μας, αν ένα κορίτσι έχανε την παρθενιά του, ήταν λιγότερο πιθανό να το καυχιέται. Αλλά οι άνθρωποι δεν κρίνουν τις γυναίκες στα 20 τους επειδή είναι σεξουαλικά ενεργές. Αντιθέτως, χαίρομαστε όταν μαθαίνουμε ότι οι φίλες μας έχουν γνωρίσει κάποιον ωραίο σε ένα κλαμπ».

Οι άνθρωποι κάνουν σεξ πιο συχνά, λέει στην εφημερίδα η Φρίντα, επίσης 23 ετών και φοιτήτρια ψυχολογίας, «επειδή είναι πιο αποδεκτό να έχεις μια στενή σχέση με έναν φίλο. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποφασίσει κανείς να δεσμευτεί σε μια σχέση».

«Οι Δανοί πίνουν πολύ – αυτό επίσης δεν βλάπτει», προσθέτει η Κριστίν, 24 ετών, φοιτήτρια.

Σίγουρα όμως, υπάρχει ένας οικονομικός παράγοντας: μόνο το 11% των Δανών εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του στην ηλικία των 24 ετών και οι φοιτητές λαμβάνουν πάνω από 600 ευρώ το μήνα για να σπουδάσουν.

*Με πληροφορίες από: Guardian