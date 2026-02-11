Το στρες στη δουλειά «σκοτώνει» το σεξ

Η δουλειά σας είναι δύσκολη τον τελευταίο καιρό και τις περισσότερες μέρες γυρίζετε σπίτι αγχωμένοι, εξαντλημένοι και συναισθηματικά άδειοι; Η ένταση και η αβεβαιότητα στo γραφείο έχουν επηρεάσει τη διάθεσή σας για σεξ και κατ’ επέκταση και τη σχέση σας; Ίσως να μην είστε οι μόνοι.

Δεν έχετε ιδιαίτερη όρεξη και, όπως φαίνεται, ούτε ο σύντροφός σας. Πιθανόν ακόμη και όταν κάνετε σεξ, δεν μοιάζει ικανοποιητικό, σαν να «διεκπεραιώνεται» απλώς. Το έτερόν σας ήμισυ δεν παίρνει συχνά πρωτοβουλία κι έτσι το αποδίδετε στη φυσική αυξομείωση της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού. Αυτό που μπορεί να σας διαφεύγει είναι το πώς αυτή η δυναμική ξεκίνησε και διατηρείται από το εργασιακό στρες που σας ακολουθεί στο σπίτι και εισβάλλει στην κρεβατοκάμαρά σας.

Πώς το εργασιακό στρες επηρεάζει το σεξ και τη σχέση

Μελέτες σε εργαζόμενους ενήλικες δείχνουν σταθερά ότι το αυξημένο εργασιακό άγχος συνδέεται με χαμηλότερη σεξουαλική επιθυμία και ικανοποίηση. Και το κρίσιμο σημείο είναι ότι το στρες δεν επηρεάζει μόνο αυτόν που το βιώνει, «μεταφέρεται». Όταν ο ένας σύντροφος είναι νοητικά υπερφορτωμένος, τείνει να είναι λιγότερο τρυφερός και λιγότερο συναισθηματικά διαθέσιμος, όχι από αδιαφορία, αλλά από εξάντληση.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η έντονη εργασιακή πίεση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες συγκρούσεις στο σπίτι και μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των συντρόφων. Οι διαθέσεις είναι μεταδοτικές. Αν είστε απόμακροι και σε κακή διάθεση, αυτό θα επηρεάσει και τη διάθεση του συντρόφου σας. Θα μειώσει επίσης το αίσθημα σύνδεσης και θα κάνει το σεξ να φαίνεται πολύ λιγότερο ελκυστικό.

Επιπλέον, ο σύντροφός σας μπορεί να εκλάβει τη μειωμένη σας διάθεση ως απόρριψη, κάτι που διαβρώνει την αυτοεκτίμηση, γεννά αμφιβολίες και καλλιεργεί μια σιωπηλή δυσαρέσκεια. Αυτό που ξεκίνησε ως εργασιακό στρες μετατρέπεται αθόρυβα σε μια προβληματική δυναμική στη σχέση.

Η σημασία της συναισθηματικής σύνδεσης στη σχέση

Οι ίδιες μελέτες που δείχνουν ότι το εργασιακό στρες υπονομεύει τη σεξουαλική επιθυμία και ικανοποίηση διαπίστωσαν επίσης ότι ορισμένα ζευγάρια επηρεάζονται πολύ λιγότερο. Τι τα διαφοροποιεί; Το πόσο συναισθηματικά συνδεδεμένα νιώθουν μεταξύ τους. Η συναισθηματική σύνδεση και οικειότητα λειτουργούν σαν «μαξιλάρι», απαλύνοντας τον αντίκτυπο της εργασιακής πίεσης , όσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον σύντροφό του.

Υπάρχει όμως μια παγίδα, πολλά ζευγάρια δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλική τους ζωή, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της συναισθηματικής εγγύτητας. Αυτή η σιωπή εμποδίζει την έκφραση πληγών ή σύγχυσης για το τι συμβαίνει. Αντί να αντιμετωπίσουν το ζήτημα άμεσα, τα ζευγάρια συχνά προσαρμόζονται γύρω από αυτό, χαμηλώνουν τις προσδοκίες τους, αποφεύγουν το θέμα ή υποθέτουν το χειρότερο. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτό το μοτίβο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διακοπεί.

Πώς να ξαναπάρετε τον έλεγχο της σεξουαλικής σας ζωής

Μόλις κατανοήσετε πώς το εργασιακό στρες έχει επηρεάσει τη σεξουαλική σας ζωή και τη σχέση σας, μπορείτε να πάρετε κάποια διορθωτικά μέτρα.

1. Εντοπίστε το πρόβλημα νωρίς

2. Ονομάστε αυτό που συμβαίνει και ανοίξτε τη συζήτηση

3. Συνδεθείτε συναισθηματικά πριν να συνδεθείτε σεξουαλικά

4. Αποσυνδεθείτε από τη δουλειά

5. Ακούστε τον άλλο και καθησυχάστε τον

* Πηγή: Vita