Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Το στρες στη δουλειά «σκοτώνει» το σεξ
Σχέσεις 11 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Το στρες στη δουλειά «σκοτώνει» το σεξ

Νιώθετε ότι επαγγελματικό σας άγχος έχει μειώσει τη διάθεσή σας για σεξ; Υπάρχουν τρόποι για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Η δουλειά σας είναι δύσκολη τον τελευταίο καιρό και τις περισσότερες μέρες γυρίζετε σπίτι αγχωμένοι, εξαντλημένοι και συναισθηματικά άδειοι; Η ένταση και η αβεβαιότητα στo γραφείο έχουν επηρεάσει τη διάθεσή σας για σεξ και κατ’ επέκταση και τη σχέση σας; Ίσως να μην είστε οι μόνοι.

Δεν έχετε ιδιαίτερη όρεξη και, όπως φαίνεται, ούτε ο σύντροφός σας. Πιθανόν ακόμη και όταν κάνετε σεξ, δεν μοιάζει ικανοποιητικό, σαν να «διεκπεραιώνεται» απλώς. Το έτερόν σας ήμισυ δεν παίρνει συχνά πρωτοβουλία κι έτσι το αποδίδετε στη φυσική αυξομείωση της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού. Αυτό που μπορεί να σας διαφεύγει είναι το πώς αυτή η δυναμική ξεκίνησε και διατηρείται από το εργασιακό στρες που σας ακολουθεί στο σπίτι και εισβάλλει στην κρεβατοκάμαρά σας.

Πώς το εργασιακό στρες επηρεάζει το σεξ και τη σχέση

Μελέτες σε εργαζόμενους ενήλικες δείχνουν σταθερά ότι το αυξημένο εργασιακό άγχος συνδέεται με χαμηλότερη σεξουαλική επιθυμία και ικανοποίηση. Και το κρίσιμο σημείο είναι ότι το στρες δεν επηρεάζει μόνο αυτόν που το βιώνει, «μεταφέρεται». Όταν ο ένας σύντροφος είναι νοητικά υπερφορτωμένος, τείνει να είναι λιγότερο τρυφερός και λιγότερο συναισθηματικά διαθέσιμος, όχι από αδιαφορία, αλλά από εξάντληση.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η έντονη εργασιακή πίεση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες συγκρούσεις στο σπίτι και μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των συντρόφων. Οι διαθέσεις είναι μεταδοτικές. Αν είστε απόμακροι και σε κακή διάθεση, αυτό θα επηρεάσει και τη διάθεση του συντρόφου σας. Θα μειώσει επίσης το αίσθημα σύνδεσης και θα κάνει το σεξ να φαίνεται πολύ λιγότερο ελκυστικό.

Επιπλέον, ο σύντροφός σας μπορεί να εκλάβει τη μειωμένη σας διάθεση ως απόρριψη, κάτι που διαβρώνει την αυτοεκτίμηση, γεννά αμφιβολίες και καλλιεργεί μια σιωπηλή δυσαρέσκεια. Αυτό που ξεκίνησε ως εργασιακό στρες μετατρέπεται αθόρυβα σε μια προβληματική δυναμική στη σχέση.

Η σημασία της συναισθηματικής σύνδεσης στη σχέση

Οι ίδιες μελέτες που δείχνουν ότι το εργασιακό στρες υπονομεύει τη σεξουαλική επιθυμία και ικανοποίηση διαπίστωσαν επίσης ότι ορισμένα ζευγάρια επηρεάζονται πολύ λιγότερο. Τι τα διαφοροποιεί; Το πόσο συναισθηματικά συνδεδεμένα νιώθουν μεταξύ τους. Η συναισθηματική σύνδεση και οικειότητα λειτουργούν σαν «μαξιλάρι», απαλύνοντας τον αντίκτυπο της εργασιακής πίεσης , όσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον σύντροφό του.

Υπάρχει όμως μια παγίδα, πολλά ζευγάρια δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλική τους ζωή, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της συναισθηματικής εγγύτητας. Αυτή η σιωπή εμποδίζει την έκφραση πληγών ή σύγχυσης για το τι συμβαίνει. Αντί να αντιμετωπίσουν το ζήτημα άμεσα, τα ζευγάρια συχνά προσαρμόζονται γύρω από αυτό,  χαμηλώνουν τις προσδοκίες τους, αποφεύγουν το θέμα ή υποθέτουν το χειρότερο. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτό το μοτίβο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διακοπεί.

Πώς να ξαναπάρετε τον έλεγχο της σεξουαλικής σας ζωής

Μόλις κατανοήσετε πώς το εργασιακό στρες έχει επηρεάσει τη σεξουαλική σας ζωή και τη σχέση σας, μπορείτε να πάρετε κάποια διορθωτικά μέτρα.

1. Εντοπίστε  το πρόβλημα νωρίς
2. Ονομάστε αυτό που συμβαίνει και ανοίξτε τη συζήτηση
3. Συνδεθείτε συναισθηματικά πριν να συνδεθείτε σεξουαλικά
4. Αποσυνδεθείτε από τη δουλειά
5. Ακούστε τον άλλο και καθησυχάστε τον

* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

inWellness
inTown
Plus
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Βαλάντης Φράγκος μάς μιλά για την «Χαμένη Άνοιξη», την παράσταση «έκπληξη» της σεζόν
Plus 10.02.26

Ο Βαλάντης Φράγκος μάς μιλά για την «Χαμένη Άνοιξη», την παράσταση «έκπληξη» της σεζόν

Η παράσταση, που συζητήθηκε έντονα για τη δραματουργική της πυκνότητα και τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και το προσωπικό τραύμα, μεταφέρεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

