Μίλα μου βρώμικα: Οι συζητήσεις για το σεξ, κάνουν καλό στη σχέση
31 Ιανουαρίου 2026, 07:01

Μίλα μου βρώμικα: Οι συζητήσεις για το σεξ, κάνουν καλό στη σχέση

Όλα όσα έδειξε μια νέα έρευνα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Behavioral Sciences, υποστηρίζει ότι, παρόλο που η εκτίμηση του ίδιου μας του σώματος ενισχύει τη σεξουαλική αυτοπεποίθηση, αυτή η αυτοπεποίθηση πρέπει να μεταφράζεται σε διεκδικητική επικοινωνία, ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις. Με λίγα λόγια, να μιλάτε για σεξ.

Οι ρομαντικές σχέσεις είναι πολύπλοκες δυναμικές, όπου η σωματική και η ψυχολογική ευεξία συχνά αλληλεπιδρούν. Η σεξουαλική διεκδικητικότητα έχει μελετηθεί ευρέως ως ατομική δεξιότητα, όμως ο ρόλος της στις σταθερές ρομαντικές σχέσεις έχει λάβει περιορισμένη προσοχή στις έρευνες.

Στη μελέτη, οι ερευνητές ήθελαν να κατανοήσουν πώς οι προσωπικές εμπειρίες γύρω από το σώμα και τη σεξουαλικότητα μεταφράζονται σε συγκεκριμένες σχεσιακές διεργασίες που διαμορφώνουν την ικανοποίηση από τη σχέση.

Η ερευνητική ομάδα προσέλκυσε 473 συμμετέχοντες, στοχεύοντας κυρίως φοιτητές στην Ιταλία. Το δείγμα περιλάμβανε άτομα που βρίσκονταν σε σχέσεις. Η μέση ηλικία ήταν περίπου 23 ετών. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η αποδοχή του σώματος ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της σεξουαλικής αυτοεκτίμησης. Άτομα που είχαν θετική εικόνα για το σώμα τους ανέφεραν υψηλότερη εμπιστοσύνη στη σεξουαλική τους αξία.

Τι ρόλο παίζει η θετική στάση απέναντι στο σώμα μας για τις σεξουαλικές σχέσεις

Ωστόσο, η αποδοχή του σώματος δεν προέβλεπε άμεσα τη σεξουαλική διεκδικητικότητα. Αντίθετα, η σχέση μεταξύ αποδοχής σώματος και διεκδικητικότητας είχε να κάνει με τη σεξουαλική αυτοεκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι η θετική στάση απέναντι στο σώμα ενισχύει τη σεξουαλική αυτοπεποίθηση, η οποία με τη σειρά της ενθαρρύνει τη διεκδικητική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες που ένιωθαν ικανοί να επικοινωνούν τις επιθυμίες τους και να θέτουν όρια ανέφεραν σχέσεις υψηλότερης ποιότητας. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η άνεση στην επικοινωνία των σεξουαλικών επιθυμιών, αναγκών και ορίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση από τη σχέση, ενώ η αποδοχή του σώματος είναι σημαντική, αλλά από μόνη της δεν αρκεί.

Αυτό που πραγματικά μετρά για την ευημερία της σχέσης είναι η ικανότητα να μετατρέπεται η εσωτερική αυτοπεποίθηση σε ανοιχτή και σεξουαλική επικοινωνία με σεβασμό προς τον σύντροφο. Με λίγα λόγια, ο τρόπος που οι σύντροφοι μιλούν για το σεξ μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός με το πώς νιώθουν γι’ αυτό.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η σεξουαλική αυτοεκτίμηση από μόνη της δεν εμφάνισε άμεση σχέση με την ικανοποίηση από τη σχέση. Με άλλα λόγια, το να νιώθει κανείς καλά με τον εαυτό του σεξουαλικά δεν προέβλεπε μια πιο ευτυχισμένη σχέση, εκτός αν αυτή η αυτοπεποίθηση οδηγούσε σε καλύτερη επικοινωνία.

* Πηγή: Vita

Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
Ελλάδα 31.01.26

Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»
Κόσμος 31.01.26

Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»

Σε email του 2013 που δημοσίευσαν οι αρχές, ο Μασκ ρώτησε τον Τζέφρι Έπσταϊν αφότου είχε καταδικαστεί από τις αρχές πότε θα βόλευε να τον επισκεφθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
