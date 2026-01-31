Μίλα μου βρώμικα: Οι συζητήσεις για το σεξ, κάνουν καλό στη σχέση

Έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Behavioral Sciences, υποστηρίζει ότι, παρόλο που η εκτίμηση του ίδιου μας του σώματος ενισχύει τη σεξουαλική αυτοπεποίθηση, αυτή η αυτοπεποίθηση πρέπει να μεταφράζεται σε διεκδικητική επικοινωνία, ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις. Με λίγα λόγια, να μιλάτε για σεξ.

Οι ρομαντικές σχέσεις είναι πολύπλοκες δυναμικές, όπου η σωματική και η ψυχολογική ευεξία συχνά αλληλεπιδρούν. Η σεξουαλική διεκδικητικότητα έχει μελετηθεί ευρέως ως ατομική δεξιότητα, όμως ο ρόλος της στις σταθερές ρομαντικές σχέσεις έχει λάβει περιορισμένη προσοχή στις έρευνες.

Στη μελέτη, οι ερευνητές ήθελαν να κατανοήσουν πώς οι προσωπικές εμπειρίες γύρω από το σώμα και τη σεξουαλικότητα μεταφράζονται σε συγκεκριμένες σχεσιακές διεργασίες που διαμορφώνουν την ικανοποίηση από τη σχέση.

Η ερευνητική ομάδα προσέλκυσε 473 συμμετέχοντες, στοχεύοντας κυρίως φοιτητές στην Ιταλία. Το δείγμα περιλάμβανε άτομα που βρίσκονταν σε σχέσεις. Η μέση ηλικία ήταν περίπου 23 ετών. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η αποδοχή του σώματος ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της σεξουαλικής αυτοεκτίμησης. Άτομα που είχαν θετική εικόνα για το σώμα τους ανέφεραν υψηλότερη εμπιστοσύνη στη σεξουαλική τους αξία.

Τι ρόλο παίζει η θετική στάση απέναντι στο σώμα μας για τις σεξουαλικές σχέσεις

Ωστόσο, η αποδοχή του σώματος δεν προέβλεπε άμεσα τη σεξουαλική διεκδικητικότητα. Αντίθετα, η σχέση μεταξύ αποδοχής σώματος και διεκδικητικότητας είχε να κάνει με τη σεξουαλική αυτοεκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι η θετική στάση απέναντι στο σώμα ενισχύει τη σεξουαλική αυτοπεποίθηση, η οποία με τη σειρά της ενθαρρύνει τη διεκδικητική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες που ένιωθαν ικανοί να επικοινωνούν τις επιθυμίες τους και να θέτουν όρια ανέφεραν σχέσεις υψηλότερης ποιότητας. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η άνεση στην επικοινωνία των σεξουαλικών επιθυμιών, αναγκών και ορίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση από τη σχέση, ενώ η αποδοχή του σώματος είναι σημαντική, αλλά από μόνη της δεν αρκεί.

Αυτό που πραγματικά μετρά για την ευημερία της σχέσης είναι η ικανότητα να μετατρέπεται η εσωτερική αυτοπεποίθηση σε ανοιχτή και σεξουαλική επικοινωνία με σεβασμό προς τον σύντροφο. Με λίγα λόγια, ο τρόπος που οι σύντροφοι μιλούν για το σεξ μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός με το πώς νιώθουν γι’ αυτό.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η σεξουαλική αυτοεκτίμηση από μόνη της δεν εμφάνισε άμεση σχέση με την ικανοποίηση από τη σχέση. Με άλλα λόγια, το να νιώθει κανείς καλά με τον εαυτό του σεξουαλικά δεν προέβλεπε μια πιο ευτυχισμένη σχέση, εκτός αν αυτή η αυτοπεποίθηση οδηγούσε σε καλύτερη επικοινωνία.

* Πηγή: Vita