Χημεία στο σεξ: Η επιστήμη ξέρει αν είναι μύθος ή αλήθεια

Είναι η χημεία στο σεξ, μύθος;

Η σεξουαλική συμβατότητα είναι μια έννοια που συχνά εξιδανικεύεται και συνδέεται με έναν “μοιραίο” σύντροφο, έναν άνδρα ή μια γυναίκα που αμέσως μόλις τον/ την βλέπουμε, νιώθουμε ότι είναι ο κατάλληλος για εμάς σεξουαλικά.

Ωστόσο, η επιστήμη διαφωνεί. Οι ταινίες και τα μυθιστορήματα μπορεί να παρουσιάζουν την σεξουαλική συμβατότητα ως μια διαδικασία που συμβαίνει αυτόματα, αλλά στην πραγματικότητα, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από τη δυναμική των σχέσεων, και φυσικά, αυτή η δυναμική μπορεί να εξελιχθεί και να ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου.

Πόσο μετρά η εμφάνιση στο σεξ;

Όσοι θεωρούνται πολύ ελκυστικοί είναι και πιο ικανοί στον σεξουαλικό τομέα;

Η σεξουαλική ικανοποίηση δεν σχετίζεται μόνο με την εξωτερική εμφάνιση ή τη φυσική έλξη, αλλά και με τις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων, υποστηρίζουν οι επιστήμονες.

Η σεξουαλική απόλαυση είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Κανείς δεν γεννιέται γνωρίζοντας το «μαγικό» συστατικό για καλύτερο σεξ. Όλοι έχουμε διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες που καθορίζονται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό που είναι ικανοποιητικό για κάποιον μπορεί να μην είναι για κάποιον άλλον, διευκρινίζουν οι ειδικοί.

Η σημασία της συζήτησης και της περιέργειας

Οι σχέσεις που στηρίζονται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν μια προκαθορισμένη «μοιραία» χημεία, είναι συνήθως λιγότερο ικανοποιητικές από εκείνες που βασίζονται στην ιδέα της δυνατότητας βελτίωσης του σεξ.

Έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πιστεύουν στη δυνατότητα εξέλιξης της σεξουαλικής τους σχέσης, αναφέρουν υψηλότερη ικανοποίηση.

Αυτό σημαίνει ότι οι ουσιαστικές συνδέσεις δεν βασίζονται σε κάποια αυτόματη χημεία, αλλά στη συνεχή περιέργεια και στην ειλικρινή επικοινωνία. Με άλλα λόγια, το καλό σεξ περιλαμβάνει συζητήσεις για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ανθρώπου, καθώς και τη διάθεση να βιώσουν οι σύντροφοι από κοινού, νέες εμπειρίες.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πραγματική σεξουαλική συμβατότητα;

Μελέτες αποκαλύπτουν ότι η σεξουαλική συμβατότητα δεν σχετίζεται τόσο με τις φυσικές ικανότητες όσο με τη συνειδητότητα, την προσοχή και, όπως αναφέρθηκε, την επικοινωνία. Κάποια λοιπόν από τα βασικά χαρακτηριστικά των ζευγαριών που αναφέρουν υψηλή σεξουαλική ικανοποίηση, περιλαμβάνουν:

Ανοιχτή επικοινωνία: Τα ζευγάρια που μιλούν ανοιχτά για το τι τους αρέσει, για το τι θα ήθελαν να δοκιμάσουν και για τις ανάγκες τους είναι πιο ικανοποιημένα σεξουαλικά.

Τα ζευγάρια που μιλούν ανοιχτά για το τι τους αρέσει, για το τι θα ήθελαν να δοκιμάσουν και για τις ανάγκες τους είναι πιο ικανοποιημένα σεξουαλικά. Σύνδεση και παρατήρηση: Η προσοχή στις μικρές αντιδράσεις του/της συντρόφου, όπως οι λεπτές κινήσεις του σώματος, βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του άλλου.

Η προσοχή στις μικρές αντιδράσεις του/της συντρόφου, όπως οι λεπτές κινήσεις του σώματος, βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του άλλου. Ανταπόκριση και ευσυνειδησία: Η ικανότητα να ακούμε και να ανταποκρινόμαστε με ενσυναίσθηση είναι θεμελιώδης για την σεξουαλική ικανοποίηση.

Η ικανότητα να ακούμε και να ανταποκρινόμαστε με ενσυναίσθηση είναι θεμελιώδης για την σεξουαλική ικανοποίηση. Χιούμορ και αποδοχή της αμηχανίας: Το γέλιο και η ικανότητα να βλέπουμε τις αμήχανες στιγμές ως ευκαιρίες για σύνδεση ενισχύει τη σεξουαλική εμπειρία.

Ακόμη και τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια περνούν στιγμές που αισθάνονται μη συνδεδεμένα. Ίσως ο ένας θέλει να κάνει πιο συχνά σεξ, ή να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, κάτι που μπορεί να τρομάζει την άλλη πλευρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με τις επιθυμίες και τα όρια δημιουργούν χώρο για κατανόηση.

Δεν υπάρχει η τέλεια τεχνική ούτε ίσως αυτό που λέμε ο «κεραυνοβόλος έρωτας». Η σεξουαλική ζωή των ζευγαριών χτίζεται σταδιακά και η οικειότητα και ο σεβασμός είναι μάλλον τα στοιχεία που κάνουν τελικά και τη σύνδεση στο σεξ, μαγευτική.

* Πηγή: Vita