Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Μπορεί το σεξ να μας κάνει πιο ευτυχισμένους;
07 Φεβρουαρίου 2026, 07:01

Μπορεί το σεξ να μας κάνει πιο ευτυχισμένους;

Τι λέει η επιστήμη για τη σχέση του σεξ και της ευτυχίας;

Η ευτυχία συχνά εκτιμάται με όρους που σχετίζονται με τη νοοτροπία, την παραγωγικότητα, τα οικονομικά, τα επιτεύγματα του ατόμου… Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική της διάσταση που συχνά παραβλέπεται: η οικειότητα. Η συναισθηματική σύνδεση δεν είναι ένα προαιρετικό κομμάτι της ζωής. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν πως η ανάπτυξη υγιών σχέσεων και το σεξ όταν υπάρχει καλή επικοινωνία και αλληλοσεβασμός, συνδέονται σταθερά με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, ξεπερνώντας την υλική «επιτυχία». Με λίγα λόγια, η οικειότητα, σεξουαλική και μη, υποστηρίζει την συναισθηματική ευημερία.

Η σεξουαλική οικειότητα συγκεκριμένα, ως μία έκφραση σύνδεσης, φαίνεται να συνεισφέρει στην ευημερία μέσω τόσο συναισθηματικών όσο και φυσιολογικών μονοπατιών.

Σε μια μεγάλη έρευνα, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που είχαν σεξουαλική δραστηριότητα περίπου μία φορά την εβδομάδα, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από εκείνους που έκαναν σεξ λιγότερο συχνά. Τα οφέλη έπαψαν να αυξάνονται πέρα από αυτό το σημείο, υποδεικνύοντας ότι η σταθερή σύνδεση έχει μεγαλύτερη σημασία από τη συχνότητα. Το εν λόγω αποτέλεσμα παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη διάρκεια της σχέσης, επισημαίνοντας την οικειότητα ως θεμελιώδες στοιχείο της μακροχρόνιας ευημερίας.

Η σεξουαλική οικειότητα επηρεάζει σημαντικά τον εγκέφαλο και το σώμα. Προκαλεί την απελευθέρωση χημικών ουσιών όπως η ωκυτοκίνη, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση, η ντοπαμίνη, η οποία ενισχύει την ανταμοιβή και το κίνητρο, και οι ενδορφίνες, οι οποίες βοηθούν στη μείωση του άγχους. Όλοι αυτοί οι νευροχημικοί παράγοντες υποστηρίζουν την συναισθηματική ισορροπία και την ανθεκτικότητα.

Πέρα από τη βιολογία, η οικειότητα λειτουργεί ως μορφή συν-ρύθμισης. Οι άνθρωποι διαχειριζόμαστε καλύτερα το άγχος όταν αισθανόμαστε ασφαλείς και υποστηριζόμαστε από άλλους. Οι στενές σχέσεις μπορούν λοιπόν να βοηθήσουν στην προστασία του νευρικού συστήματος από το χρόνιο άγχος, το οποίο είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες μείωσης των επιπέδων της ευτυχίας.

Η οικειότητα λοιπόν μας παρέχει τόσο βιολογική ώθηση όσο και συναισθηματική ασφάλεια, βοηθώντας μας να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι, πιο σταθεροί και πιο συνδεδεμένοι στην καθημερινή μας ζωή.

Ευτυχία πέρα από το εισόδημα και τις συνθήκες ζωής

Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται πιο ευτυχισμένοι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν περισσότερα χρήματα ή κοινωνική θέση σε σύγκριση με άλλους; Η σύνδεση μεταξύ της οικειότητας και της ευτυχίας παραμένει ισχυρή ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη άλλοι σημαντικοί παράγοντες της ζωής. Το να νιώθουμε συναισθηματικά συνδεδεμένοι στις σχέσεις μας μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τα χρήματα ή τη θέση μας στην κοινωνία, όσον αφορά την συνολική μας ευτυχία, όπως έδειξε μελέτη.

Η ευτυχία επομένως φαίνεται συχνά να εξαρτάται λιγότερο από το τι έχουμε και περισσότερο από τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ζωές μας—και βέβαια από την ποιότητα αυτών των σχέσεων.

Σύνδεση & σεξ: Βασικά στοιχεία της ανθρώπινης ευημερίας

Δεν είναι μόνο ο καλός ύπνος ή η διαχείριση του στρες. Η οικειότητα είναι επίσης μια βασική σταθεροποιητική δύναμη για την συναισθηματική μας υγεία, λένε οι ειδικοί. Και χαρά, δεν σημαίνει στις ερωτικές σχέσεις μόνο σεξ. Σημαίνει βασικά, ασφάλεια. Σημαίνει μικρές, τακτικές στιγμές εγγύτητας—όπως το κράτημα των χεριών, μια γρήγορη αγκαλιά ή ένα κοινό αστείο.

Το να είμαστε παρόντες, να δείχνουμε τρυφερότητα, να προσφέρουμε ζεστασιά στον/ στην σύντροφό μας εντός και εκτός κρεβατοκάμαρας, μπορεί να ενισχύσει τον δεσμό μας τόσο, όσο και η σεξουαλική δραστηριότητα.

Προστατέψτε το χρόνο της σύνδεσής σας. Αντιμετωπίστε τον σαν αυτοφροντίδα. Προγραμματίστε στιγμές επικοινωνίας χωρίς περισπασμούς, ακριβώς όπως βάζετε ως προτεραιότητα τον ύπνο και τη χαλάρωσή σας.

Η ευημερία δεν καθορίζεται από έναν μόνο παράγοντα και η οικειότητα δεν είναι η λύση για όλα. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι σαφή: η οικειότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευημερία που αξίζει την προσοχή μας. Βλέποντας τη σύνδεση ως μέρος της συναισθηματικής υγείας και όχι ως κάτι προαιρετικό, μπορούμε να καλλιεργήσουμε πιο ουσιαστικές και ανθεκτικές σχέσεις που ενισχύουν τη συνολική μας ευτυχία.

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

