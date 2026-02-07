Μπορεί το σεξ να μας κάνει πιο ευτυχισμένους;

Η ευτυχία συχνά εκτιμάται με όρους που σχετίζονται με τη νοοτροπία, την παραγωγικότητα, τα οικονομικά, τα επιτεύγματα του ατόμου… Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική της διάσταση που συχνά παραβλέπεται: η οικειότητα. Η συναισθηματική σύνδεση δεν είναι ένα προαιρετικό κομμάτι της ζωής. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν πως η ανάπτυξη υγιών σχέσεων και το σεξ όταν υπάρχει καλή επικοινωνία και αλληλοσεβασμός, συνδέονται σταθερά με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, ξεπερνώντας την υλική «επιτυχία». Με λίγα λόγια, η οικειότητα, σεξουαλική και μη, υποστηρίζει την συναισθηματική ευημερία.

Η σεξουαλική οικειότητα συγκεκριμένα, ως μία έκφραση σύνδεσης, φαίνεται να συνεισφέρει στην ευημερία μέσω τόσο συναισθηματικών όσο και φυσιολογικών μονοπατιών.

Σε μια μεγάλη έρευνα, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που είχαν σεξουαλική δραστηριότητα περίπου μία φορά την εβδομάδα, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από εκείνους που έκαναν σεξ λιγότερο συχνά. Τα οφέλη έπαψαν να αυξάνονται πέρα από αυτό το σημείο, υποδεικνύοντας ότι η σταθερή σύνδεση έχει μεγαλύτερη σημασία από τη συχνότητα. Το εν λόγω αποτέλεσμα παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη διάρκεια της σχέσης, επισημαίνοντας την οικειότητα ως θεμελιώδες στοιχείο της μακροχρόνιας ευημερίας.

Η σεξουαλική οικειότητα επηρεάζει σημαντικά τον εγκέφαλο και το σώμα. Προκαλεί την απελευθέρωση χημικών ουσιών όπως η ωκυτοκίνη, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση, η ντοπαμίνη, η οποία ενισχύει την ανταμοιβή και το κίνητρο, και οι ενδορφίνες, οι οποίες βοηθούν στη μείωση του άγχους. Όλοι αυτοί οι νευροχημικοί παράγοντες υποστηρίζουν την συναισθηματική ισορροπία και την ανθεκτικότητα.

Πέρα από τη βιολογία, η οικειότητα λειτουργεί ως μορφή συν-ρύθμισης. Οι άνθρωποι διαχειριζόμαστε καλύτερα το άγχος όταν αισθανόμαστε ασφαλείς και υποστηριζόμαστε από άλλους. Οι στενές σχέσεις μπορούν λοιπόν να βοηθήσουν στην προστασία του νευρικού συστήματος από το χρόνιο άγχος, το οποίο είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες μείωσης των επιπέδων της ευτυχίας.

Η οικειότητα λοιπόν μας παρέχει τόσο βιολογική ώθηση όσο και συναισθηματική ασφάλεια, βοηθώντας μας να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι, πιο σταθεροί και πιο συνδεδεμένοι στην καθημερινή μας ζωή.

Ευτυχία πέρα από το εισόδημα και τις συνθήκες ζωής

Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται πιο ευτυχισμένοι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν περισσότερα χρήματα ή κοινωνική θέση σε σύγκριση με άλλους; Η σύνδεση μεταξύ της οικειότητας και της ευτυχίας παραμένει ισχυρή ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη άλλοι σημαντικοί παράγοντες της ζωής. Το να νιώθουμε συναισθηματικά συνδεδεμένοι στις σχέσεις μας μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τα χρήματα ή τη θέση μας στην κοινωνία, όσον αφορά την συνολική μας ευτυχία, όπως έδειξε μελέτη.

Η ευτυχία επομένως φαίνεται συχνά να εξαρτάται λιγότερο από το τι έχουμε και περισσότερο από τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ζωές μας—και βέβαια από την ποιότητα αυτών των σχέσεων.

Σύνδεση & σεξ: Βασικά στοιχεία της ανθρώπινης ευημερίας

Δεν είναι μόνο ο καλός ύπνος ή η διαχείριση του στρες. Η οικειότητα είναι επίσης μια βασική σταθεροποιητική δύναμη για την συναισθηματική μας υγεία, λένε οι ειδικοί. Και χαρά, δεν σημαίνει στις ερωτικές σχέσεις μόνο σεξ. Σημαίνει βασικά, ασφάλεια. Σημαίνει μικρές, τακτικές στιγμές εγγύτητας—όπως το κράτημα των χεριών, μια γρήγορη αγκαλιά ή ένα κοινό αστείο.

Το να είμαστε παρόντες, να δείχνουμε τρυφερότητα, να προσφέρουμε ζεστασιά στον/ στην σύντροφό μας εντός και εκτός κρεβατοκάμαρας, μπορεί να ενισχύσει τον δεσμό μας τόσο, όσο και η σεξουαλική δραστηριότητα.

Προστατέψτε το χρόνο της σύνδεσής σας. Αντιμετωπίστε τον σαν αυτοφροντίδα. Προγραμματίστε στιγμές επικοινωνίας χωρίς περισπασμούς, ακριβώς όπως βάζετε ως προτεραιότητα τον ύπνο και τη χαλάρωσή σας.

Η ευημερία δεν καθορίζεται από έναν μόνο παράγοντα και η οικειότητα δεν είναι η λύση για όλα. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι σαφή: η οικειότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευημερία που αξίζει την προσοχή μας. Βλέποντας τη σύνδεση ως μέρος της συναισθηματικής υγείας και όχι ως κάτι προαιρετικό, μπορούμε να καλλιεργήσουμε πιο ουσιαστικές και ανθεκτικές σχέσεις που ενισχύουν τη συνολική μας ευτυχία.

* Πηγή: Vita