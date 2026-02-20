Ξέχνα το μέγεθος: Αυτό είναι το μυστικό για καλύτερο σεξ

Αν ο/η σύντροφός σας έπρεπε να καταγράψει τρία πράγματα που δεν απολαμβάνετε στο σεξ, θα τα έβρισκε άραγε σωστά; Πιθανώς όχι… Έρευνες δείχνουν ότι οι σύντροφοι αναγνωρίζουν μόνο το 62% των πραγμάτων που ευχαριστούν τον/την σύντροφό τους και μόλις το 26% των πραγμάτων που δεν τους αρέσουν. Ακόμα και σε μακροχρόνιες σχέσεις, υπάρχουν σημαντικά «κενά γνώσης» όσον αφορά την οικειότητα. Αυτή τη στιγμή, το άτομο που κοιμάται δίπλα σας λοιπόν, ίσως κατέχει μόνο ένα μικρό ποσοστό της πληροφορίας που θα χρειαζόταν για να αποφύγει να κάνει κάτι που δεν σας αρέσει—και το ίδιο αντίστοιχα κι εσείς.

Πολλά ζευγάρια προσπαθούν εν τω μεταξύ να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα με μη αποτελεσματικούς τρόπους. Αυξάνουν τη συχνότητα των επαφών, πειραματίζονται ή σχεδιάζουν ρομαντικές εξορμήσεις, αλλά σπάνια απλά ρωτούν τι πραγματικά αρέσει και τι όχι στον/ στην σύντροφο. Μια μετα-ανάλυση ωστόσο που εξέτασε σχεδόν 40.000 άτομα από 93 μελέτες, βρήκε ότι η επικοινωνία γύρω από το σεξ είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες για την ικανοποίηση στη σχέση. Στην πραγματικότητα, η επικοινωνία είναι πιο δυνατή από τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών ή το να βιώνει το ζευγάρι νέες εμπειρίες.

Αλλά δεν αρκεί μόνο τα ζευγάρια να μιλάνε για το σεξ. Το πώς το κάνουν είναι που κάνει τη διαφορά. Η ποιοτική επικοινωνία για το σεξ περιλαμβάνει συναισθηματική ασφάλεια, να μπορείτε να πείτε τι λειτουργεί και τι όχι, χωρίς άμυνες ή ντροπή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλά ζευγάρια που επικοινωνούν αποτελεσματικά για τα οικονομικά, την ανατροφή των παιδιών, τις διαφωνίες τους κ.λπ., όταν πρόκειται για το σεξ, περιορίζονται στο να μαντεύουν… Υποθέτουν ότι ο/η σύντροφός τους «πρέπει να ξέρει» τι τους αρέσει και τι όχι και όταν δεν το κάνει, τότε αυτό παρερμηνεύεται ως έλλειψη ενδιαφέροντος αντί για έλλειψη πληροφορίας.

Το καλό σεξ λοιπόν δεν πρέπει απαραίτητα να είναι αυθόρμητο και να βγαίνει αβίαστα. Ούτε αν χρειαστεί να μιλήσουμε γι’ αυτό, σημαίνει πως κάτι μεταξύ μας δεν πάει καλά. Οι σεξουαλικές προτιμήσεις μεταξύ των συντρόφων διαφέρουν, τα σώματα αλλάζουν με το χρόνο και οι επιθυμίες εξελίσσονται. Χωρίς επικοινωνία, και οι δύο μαντεύετε—και ελπίζετε ότι θα μαντέψετε σωστά.

Μια άλλη, σχετικά πρόσφατη μελέτη βρήκε ότι τα ζευγάρια με ποιοτική επικοινωνία για το σεξ ανέφεραν πιο σταθερή και συνεπή ικανοποίηση ενώ τα οφέλη επεκτείνονται πολύ πέρα από το υπνοδωμάτιο. Έρευνες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες με πάνω από 7.000 συμμετέχοντες έδειξαν ότι η ποιότητα της σεξουαλικής επικοινωνίας σχετίζεται και με την συνολική ικανοποίηση από τη ζωή.

Πώς μιλάμε για το σεξ;

Ξεκινήστε με το τι λειτουργεί

Μην αναφέρετε πρώτα τα προβλήματα. Ξεκινήστε με τα καλά ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές κλίμα που θα κάνει πιο απλές τις «δύσκολες» συζητήσεις αργότερα.

Πείτε τι δεν λειτουργεί χωρίς όμως να κατηγορείτε τον/ την σύντροφο

Καλύτερα να αποφύγετε κατηγορίες όπως: «Ποτέ δεν κάνεις αυτό που μου αρέσει» αφού έτσι πιθανότατα θα κάνετε το άλλο άτομο να κλειστεί στον εαυτό του ενώ ο στόχος είναι να έρθετε πιο κοντά.

Μιλήστε για το σεξ έξω από το υπνοδωμάτιο

Όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το σεξ, κουβαλούν έξτρα συναισθηματικό φορτίο. Αν τις φέρνετε στο τραπέζι σε πιο χαλαρές στιγμές, γίνονται πιο εύκολες και για τους δύο.

Ανταποκριθείτε στη συναισθηματική ευαλωτότητα με περιέργεια

Όταν ο ένας σύντροφος μοιράζεται κάτι ευάλωτο—όπως μια επιθυμία, ένα παράπονο ή ένα όριο—η αντίδραση του άλλου συντρόφου καθορίζει αν αυτή η ειλικρινής εξομολόγηση θα συμβεί ξανά. Αντί να απαντήσετε με ένα «γιατί», πείτε: «Πες μου περισσότερα γι’ αυτό».

Αντικαταστήστε τις υποθέσεις με ερωτήσεις

Μετά από χρόνια σχέσης, τα περισσότερα ζευγάρια σταματούν να ρωτούν γιατί πιστεύουν ότι ήδη ξέρουν ή «πρέπει να ξέρουν» τι θέλει ο/η σύντροφός τους. Το να ρωτάτε: «Τι σε κάνει να νιώθεις πιο επιθυμητός/η;» ή «Υπάρχει κάτι που θέλεις να δοκιμάσουμε;» δείχνει ότι η εξελισσόμενη εμπειρία του/της συντρόφου έχει σημασία.

Τελικά, το καλύτερο σεξ δεν είναι το πιο περιπετειώδες, το πιο συχνό ή το πιο παθιασμένο. Αλλά το σεξ για το οποίο μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά και ειλικρινά…

* Πηγή: Vita