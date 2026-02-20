Ξέχνα το μέγεθος: Αυτό είναι το μυστικό για καλύτερο σεξ

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν κρύβεται ούτε στο μέγεθος ούτε στη συχνότητα.

Αν ο/η σύντροφός σας έπρεπε να καταγράψει τρία πράγματα που δεν απολαμβάνετε στο σεξ, θα τα έβρισκε άραγε σωστά; Πιθανώς όχι… Έρευνες δείχνουν ότι οι σύντροφοι αναγνωρίζουν μόνο το 62% των πραγμάτων που ευχαριστούν τον/την σύντροφό τους και μόλις το 26% των πραγμάτων που δεν τους αρέσουν. Ακόμα και σε μακροχρόνιες σχέσεις, υπάρχουν σημαντικά «κενά γνώσης» όσον αφορά την οικειότητα. Αυτή τη στιγμή, το άτομο που κοιμάται δίπλα σας λοιπόν, ίσως κατέχει μόνο ένα μικρό ποσοστό της πληροφορίας που θα χρειαζόταν για να αποφύγει να κάνει κάτι που δεν σας αρέσει—και το ίδιο αντίστοιχα κι εσείς.

Πολλά ζευγάρια προσπαθούν εν τω μεταξύ να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα με μη αποτελεσματικούς τρόπους. Αυξάνουν τη συχνότητα των επαφών, πειραματίζονται ή σχεδιάζουν ρομαντικές εξορμήσεις, αλλά σπάνια απλά ρωτούν τι πραγματικά αρέσει και τι όχι στον/ στην σύντροφο. Μια μετα-ανάλυση ωστόσο που εξέτασε σχεδόν 40.000 άτομα από 93 μελέτες, βρήκε ότι η επικοινωνία γύρω από το σεξ είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες για την ικανοποίηση στη σχέση. Στην πραγματικότητα, η επικοινωνία είναι πιο δυνατή από τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών ή το να βιώνει το ζευγάρι νέες εμπειρίες.

Αλλά δεν αρκεί μόνο τα ζευγάρια να μιλάνε για το σεξ. Το πώς το κάνουν είναι που κάνει τη διαφορά. Η ποιοτική επικοινωνία για το σεξ περιλαμβάνει συναισθηματική ασφάλεια, να μπορείτε να πείτε τι λειτουργεί και τι όχι, χωρίς άμυνες ή ντροπή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλά ζευγάρια που επικοινωνούν αποτελεσματικά για τα οικονομικά, την ανατροφή των παιδιών, τις διαφωνίες τους κ.λπ., όταν πρόκειται για το σεξ, περιορίζονται στο να μαντεύουν… Υποθέτουν ότι ο/η σύντροφός τους «πρέπει να ξέρει» τι τους αρέσει και τι όχι και όταν δεν το κάνει, τότε αυτό παρερμηνεύεται ως έλλειψη ενδιαφέροντος αντί για έλλειψη πληροφορίας.

Το καλό σεξ λοιπόν δεν πρέπει απαραίτητα να είναι αυθόρμητο και να βγαίνει αβίαστα. Ούτε αν χρειαστεί να μιλήσουμε γι’ αυτό, σημαίνει πως κάτι μεταξύ μας δεν πάει καλά. Οι σεξουαλικές προτιμήσεις μεταξύ των συντρόφων διαφέρουν, τα σώματα αλλάζουν με το χρόνο και οι επιθυμίες εξελίσσονται. Χωρίς επικοινωνία, και οι δύο μαντεύετε—και ελπίζετε ότι θα μαντέψετε σωστά.

Μια άλλη, σχετικά πρόσφατη μελέτη βρήκε ότι τα ζευγάρια με ποιοτική επικοινωνία για το σεξ ανέφεραν πιο σταθερή και συνεπή ικανοποίηση ενώ τα οφέλη επεκτείνονται πολύ πέρα από το υπνοδωμάτιο. Έρευνες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες με πάνω από 7.000 συμμετέχοντες έδειξαν ότι η ποιότητα της σεξουαλικής επικοινωνίας σχετίζεται και με την συνολική ικανοποίηση από τη ζωή.

Πώς μιλάμε για το σεξ;

  • Ξεκινήστε με το τι λειτουργεί

Μην αναφέρετε πρώτα τα προβλήματα. Ξεκινήστε με τα καλά ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές κλίμα που θα κάνει πιο απλές τις «δύσκολες» συζητήσεις αργότερα.

  • Πείτε τι δεν λειτουργεί χωρίς όμως να κατηγορείτε τον/ την σύντροφο

Καλύτερα να αποφύγετε κατηγορίες όπως: «Ποτέ δεν κάνεις αυτό που μου αρέσει» αφού έτσι πιθανότατα θα κάνετε το άλλο άτομο να κλειστεί στον εαυτό του ενώ ο στόχος είναι να έρθετε πιο κοντά.

  • Μιλήστε για το σεξ έξω από το υπνοδωμάτιο

Όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το σεξ, κουβαλούν έξτρα συναισθηματικό φορτίο. Αν τις φέρνετε στο τραπέζι σε πιο χαλαρές στιγμές, γίνονται πιο εύκολες και για τους δύο.

  • Ανταποκριθείτε στη συναισθηματική ευαλωτότητα με περιέργεια

Όταν ο ένας σύντροφος μοιράζεται κάτι ευάλωτο—όπως μια επιθυμία, ένα παράπονο ή ένα όριο—η αντίδραση του άλλου συντρόφου καθορίζει αν αυτή η ειλικρινής εξομολόγηση θα συμβεί ξανά. Αντί να απαντήσετε με ένα «γιατί», πείτε: «Πες μου περισσότερα γι’ αυτό».

  • Αντικαταστήστε τις υποθέσεις με ερωτήσεις

Μετά από χρόνια σχέσης, τα περισσότερα ζευγάρια σταματούν να ρωτούν γιατί πιστεύουν ότι ήδη ξέρουν ή «πρέπει να ξέρουν» τι θέλει ο/η σύντροφός τους. Το να ρωτάτε: «Τι σε κάνει να νιώθεις πιο επιθυμητός/η;» ή «Υπάρχει κάτι που θέλεις να δοκιμάσουμε;» δείχνει ότι η εξελισσόμενη εμπειρία του/της συντρόφου έχει σημασία.

Τελικά, το καλύτερο σεξ δεν είναι το πιο περιπετειώδες, το πιο συχνό ή το πιο παθιασμένο. Αλλά το σεξ για το οποίο μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά και ειλικρινά…

Πηγή: Vita

Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Εξετάζεται η γνησιότητα 20.02.26

Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ - Τα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών της Καισαριανής

Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, θα έχουν στελέχη του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
«Days of Ash» 20.02.26

ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο «Days of Ash», αφιερωμένο σε θύματα βίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Δυτική Όχθη και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Όλοι συνδεδεμένοι 20.02.26

3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη και προκαλούν μέχρι και το 90% των κινδύνων για χρόνια νοσήματα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
