Σε ποια χώρα του κόσμου κάνουν το περισσότερο σεξ;

Τα τελευταία χρόνια γίνoνται συνεχώς συζητήσεις γύρω από το πόσο σεξ κάνουν οι άνθρωποι, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την πτώση της συχνότητας, λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής: άγχος, δουλειά, κακή διατροφή, διαδίκτυο, πορνό.

Το 2024, η γαλλική εφημερίδα Libération δημοσίευσε τα ευρήματα έρευνας του Γαλλικού Ινστιτούτου Κοινής Γνώμης (IFOP), σύμφωνα με τα οποία μόνο το 76% των σεξουαλικά ενεργών ατόμων έχει έρθει σε ερωτική επαφή τον τελευταίο χρόνο, μια πτώση 15 ποσοστιαίων μονάδων από το 2006.

Η μείωση αυτή ήταν πιο αισθητή μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών, το ένα τέταρτο των οποίων δεν ήταν σεξουαλικά ενεργό, ποσοστό πενταπλάσιο σε σχέση με το 2006. Υπάρχει επίσης πτώση στη συχνότητα: μόνο το 43% των ερωτηθέντων κάνει σεξ σε εβδομαδιαία βάση, σε σύγκριση με το 58% πριν από 18 χρόνια.

Ένα χρόνο αργότερα, η Κάρτερ Σάρμεν του Guardian, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Μια γενιά παρθένων οδηγεί την επόμενη σεξουαλική επανάσταση της Αμερικής», στο οποίο όπως ανέφερε: «H Gen Z έχει χαρακτηριστεί ως μια γενιά που ζει αποκλειστικά στο διαδίκτυο και είναι ανίκανη να κατανοήσει τις λεπτές αποχρώσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλοί από αυτούς έχουν κινητοποιηθεί για να υποστηρίξουν τον σεξουαλικό προοδευτισμό. Αν και η Gen Z μπορεί να έχει λιγότερες σεξουαλικές σχέσεις από τους μεγαλύτερους, αντιστέκεται στους παλαιότερους ορισμούς του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού – ενάντια στην προσπάθεια της δεξιάς να ελέγξει το σώμα».

Βραζιλία, η πιο ερωτική χώρα;

Μετά από μυριάδες αναλύσεις για τη σεξουαλική ζωή των σύγχρονων ανθρώπων και τους λόγους για τους οποίους έχει μειωθεί δραματικά η ερωτική επαφή, οι ειδικοί του περιοδικού Time Out πραγματοποίησαν μια ανάλαφρη έρευνα, στην οποία ρωτήθηκαν 18.500 κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου για το πόσο συχνά κάνουν σεξ.

Η παρακάτω λίστα κατατάσσεται με βάση το ποσοστό των κατοίκων που απάντησαν «τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», οπότε ας ρίξουμε μια ματιά.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης (όπου το 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κάνουν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) βρέθηκαν το Μακάου, στη νότια ακτή της Κίνας, και η Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.

Ακολουθούν σε μικρή απόσταση η Γκουανταλαχάρα, το Σάο Πάολο και το Λουξεμβούργο, όπου το 66% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κάνουν σεξ μία φορά την εβδομάδα, ενώ το Πόρτο κατέλαβε την τρίτη θέση, με 64%.

Συνολικά, η Βραζιλία αναδείχθηκε ως η πιο ερωτική χώρα, με τρεις διαφορετικές πόλεις να καταλαμβάνουν θέσεις στην πρώτη εικοσάδα, ενώ το Μεξικό δεν έμεινε πολύ πίσω, με δύο πόλεις να μπαίνουν στην κατάταξή μας.

Η Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, υπολείπεται όρεξης καθώς δεν υπάρχει στη λίστα.

Αυτές είναι οι 20 πόλεις που σημειώνεται η περισσότερη σεξουαλική δραστηριότητα

Μακάου, Κίνα

= Κρακοβία, Πολωνία

Γκουανταλαχάρα, Μεξικό

= Σάο Πάολο, Βραζιλία

= Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Πόρτο, Πορτογαλία

Μασσαλία, Γαλλία

= Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

= Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Πόλη του Παναμά, Παναμάς

= Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο

Νάπολη, Ιταλία

Μεντεγίν, Κολομβία

= Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ανόι, Βιετνάμ

= Μπογκοτά, Κολομβία

Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Ρότερνταμ, Ολλανδία

= Μπραζίλια, Βραζιλία

= Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα

*Με πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: City of God, σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και της Κάτια Λουντ