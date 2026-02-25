Μιλάνο – Ολυμπιακός: Ψάχνουν επική ανατροπή οι «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ιταλία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στα «αστέρια».

Το βράδυ της Τετάρτης (25/2) στις 21:30 (COSMOTE SPORT 9HD), οι «ερυθρόλευκες» έχουν μία πολύ δύσκολη «αποστολή», αφού αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Μιλάνο στο «σπίτι» της, στην «Arena di Monza», για τη ρεβάνς των νοκ-άουτ play offs του CEV Champions League.

Στο πρώτο ματς στον Ρέντη η ιταλική ομάδα είχε νικήσει με 3-0 σετ και το έργο της ελληνικής ομάδας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πλέον, οι «ερυθρόλευκες» χρειάζονται ια «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και το «χρυσό» σετ, προκειμένου να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να πάρουν μια επική πρόκριση για τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

«Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Η Αμάντα Κονέο παραδέχθηκε με τη σειρά της ότι το έργο του Ολυμπιακού δεν θα είναι εύκολο, αλλά οι «ερυθρόλευκες» θα μπουν στο γήπεδο για να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν:

«Θα είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξουμε με την Μιλάνο εδώ, στην έδρα της. Ωστόσο, πιστεύω, ότι θα είναι σημαντικό για εμάς να μπούμε με πολύ θετική διάθεση και να απολαύσουμε κάθε στιγμή του ματς.

Αυτό, σίγουρα, θα μας βοηθήσει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι επίσης σημαντικό που παίζουμε με αυτή την ομάδα, η οποία έχει πολύ υψηλό επίπεδο παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε σε υψηλό επίπεδο για τη συνέχεια».