Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/2): «Δράση» με Ολυμπιακό σε μπάσκετ – βόλεϊ και Πανιώνιος-Παναθηναϊκός

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (25/2) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague, τα ματς του Champions League και ο ευρωπαϊκός ημιτελικός του βόλεϊ ανάμεσα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, δράση υπάρχει και στο τένις με τη συνέχεια του τουρνουά του Ντουμπάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις (25/20

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι UEFA Youth League

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα UEFA Champions League