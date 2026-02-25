Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/2): «Δράση» με Ολυμπιακό σε μπάσκετ – βόλεϊ και Πανιώνιος-Παναθηναϊκός
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/2).
- Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
- 26χρονος σκοτώθηκε σε σύγκρουση μηχανών στο Πέραμα
- Πολύνεκρο ναυάγιο στο Ηράκλειο: Στον ανακριτή οι φερόμενοι ως διακινητές – Οι κατηγορίες που τους ασκήθηκαν
- Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρή στα 42 της η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (25/2) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague, τα ματς του Champions League και ο ευρωπαϊκός ημιτελικός του βόλεϊ ανάμεσα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, δράση υπάρχει και στο τένις με τη συνέχεια του τουρνουά του Ντουμπάι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις (25/20
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι UEFA Youth League
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Γαλατασαράι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα UEFA Champions League
- Το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά: «Ο Θρύλος ανήκει στο Champions League»
- Νίκησαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα του NBA
- Μιλάνο – Ολυμπιακός: Ψάχνουν επική ανατροπή οι «ερυθρόλευκες»
- Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/2): «Δράση» με Ολυμπιακό σε μπάσκετ – βόλεϊ και Πανιώνιος-Παναθηναϊκός
- Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
- Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
- Ρέτσος: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις