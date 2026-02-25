Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει το βλέμμα του στις υποχρεώσεις του σε Euroleague και Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες απόψε στις 20:00 θα αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Να μείνει σε επαφή με την κορυφή

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιζητά απόψε τη 19η νίκη της στη φετινή Euroleague, για να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στην τετράδα και να κρατήσει επαφή με την κορυφή. Ψάχνοντας, παράλληλα, και αντίδραση για τον χαμένο -προ ημερών- τίτλο.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, αφού δεν θα έχει στη διάθεσή του Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στη μέση του, ενώ ο δεύτερος έχει το κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού του.

Στο Κάουνας, επίσης, δεν ταξίδεψαν οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, οι οποίοι θα βρεθούν στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίθετα, επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουορντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Όσον αφορά στη Ζαλγκίρις, βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-12. Στο πρώτο ματς του ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 95-78, ένα ματς το οποίο είχε στιγματιστεί από τον νέο σοβαρότατο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), θα είναι οι διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης.