sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25 Φεβρουαρίου 2026, 08:35

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει το βλέμμα του στις υποχρεώσεις του σε Euroleague και Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες απόψε στις 20:00 θα αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Να μείνει σε επαφή με την κορυφή

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιζητά απόψε τη 19η νίκη της στη φετινή Euroleague, για να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στην τετράδα και να κρατήσει επαφή με την κορυφή. Ψάχνοντας, παράλληλα, και αντίδραση για τον χαμένο -προ ημερών- τίτλο.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, αφού δεν θα έχει στη διάθεσή του Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στη μέση του, ενώ ο δεύτερος έχει το κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού του.

Στο Κάουνας, επίσης, δεν ταξίδεψαν οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, οι οποίοι θα βρεθούν στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίθετα, επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουορντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Όσον αφορά στη Ζαλγκίρις, βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-12. Στο πρώτο ματς του ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 95-78, ένα ματς το οποίο είχε στιγματιστεί από τον νέο σοβαρότατο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

YouTube thumbnail

Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), θα είναι οι διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης.

Headlines:
Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Euroleague 21.02.26

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Σύνταξη
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο