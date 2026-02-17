Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League
Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι ήδη είχε πραγματοποιήσει μία σπουδαία υπέρβαση. Φέτος, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του βόλεϊ που προκρίθηκε σε νοκ-άουτ φάση του CEV Champions League γυναικών! Συνεπώς, από μόνο του το αποψινό ματς ήταν ιστορικού χαρακτήρα!
Η Μιλάνο, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός προ ολίγου στο Κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, είναι μία πανίσχυρη και εξαιρετικά δύσκολα αντιμετώπιση ομάδα. Οι Πειραιώτες έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά οι Ιταλίδες πραγματοποίησαν το τέλειο ματς και έτσι πέρασαν από την Ελλάδα με μία «καθαρή» νίκη (0-3).
Έτσι, η παντοδύναμη Μιλάνο απέκτησε πλέον ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον θέλει δύο σετ στη ρεβάνς (25/2, 21:30) για να πετύχει τον στόχο της και να περάσει στην επόμενη φάση. Για να προκριθεί ο Ολυμπιακός στα προημιτελικά, θα πρέπει να πάρει «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) και έπειτα και το «χρυσό» σετ.
Από το ξεκίνημα η Μιλάνο έδειξε τις διαθέσεις της και πήρε γρήγορο προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό, όμως, να το γυρνάει και να μπαίνει μπροστά με 16-14. Ωστόσο, η Βέρο… γκάζωσε και επικράτησε τελικά με 25-20.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με σερί 0-5 των Ιταλίδων και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει -παρά μόνο μείωσε έως και στους δύο πόντους- με τις Ιταλίδες να το κατακτούν κι αυτό με 21-25.
Από νωρίς η Μιλάνο πήρε σημαντικό προβάδισμα και στο τρίτο σετ και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα για το 17-25 και το τελικό 0-3 στα σετ.
Η διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 16-14, 18-21, 20-25
2ο σετ: 2-8, 12-16, 17-21, 21-25
3ο σετ: 7-8, 13-16, 13-21, 17-24
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 10 λάθη αντιπάλου, ενώ οι πόντοι του Μιλάνο από 5 άσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Εμμανουηλίδου 3 (2/3 επ., 1 άσος), Κούμπουρα 16 (14/34 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 1 (1/11 επ., 60% υπ. – 33% άριστες), Αμπντεραχίμ 11 (11/32 επ., 65% υπ. – 45% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 40% υπ. – 30% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Φακοπουλίδου (50% υπ. – 50% άριστες), Οικονομίδου, Δημητρίου, Κόνεο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες)
Μιλάνο (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Πιετρίνι 7 (6/15 επ., 32% υπ. – 11% άριστες), Ντανέζι 10 (4/6 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Κούρταγκιτς 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Εγκόνου 17 (17/31 επ.), Πίβα 6 (4/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 56% άριστες) / Φερσίνο (λ., 64% υπ. – 36% άριστες), Μινέρ, Σαρτόρι, Κανίν 2 (1/6 επ., 1 άσος, 22% υπ. – 11% άριστες), Ακίμοβα 1 (1/2 επ.)
«Παίζαμε με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου»
Δηλώσεις:
Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Από το μεγαλύτερο μέρος του ματς, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, ειδικά για την αγωνιστική εικόνα των κοριτσιών. Δεν τα παράτησαν. Για δυόμισι σετ, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε κάποιο σετ, αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί στο μεγαλύτερο μέρος. Με αυτού του είδους τις ομάδες, πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια».
Μαριαλένα Αρτακιανού: «Ξέραμε από την αρχή, ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μιλάνο είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Οπότε, ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Αλλά αυτό που είχαμε μεταξύ μας ήταν ότι θέλαμε να απολαύσουμε το παιχνίδι. Στα δύο πρώτα σετ, τα καταφέραμε και ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Στο τρίτο σετ, όμως, δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικές.
Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε και να βλέπουμε μπροστά. Εχουμε ακόμα ένα ματς μαζί τους στην Ιταλία, το οποίο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί μέσα στην έδρα τους παίζουν καλύτερα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι, να βελτιώσουμε κάποια στοιχεία και να πάμε να απολαύσουμε το παιχνίδι. Ολες μας θέλουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Οπως είπα, είναι τεράστια επιτυχία για όλες εμάς να παίζουμε απέναντι σε τέτοια ονόματα! Νομίζω, ότι πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό η χώρα μας να ανεβαίνει στο ranking».
