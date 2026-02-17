Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι ήδη είχε πραγματοποιήσει μία σπουδαία υπέρβαση. Φέτος, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του βόλεϊ που προκρίθηκε σε νοκ-άουτ φάση του CEV Champions League γυναικών! Συνεπώς, από μόνο του το αποψινό ματς ήταν ιστορικού χαρακτήρα!

Η Μιλάνο, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός προ ολίγου στο Κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, είναι μία πανίσχυρη και εξαιρετικά δύσκολα αντιμετώπιση ομάδα. Οι Πειραιώτες έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά οι Ιταλίδες πραγματοποίησαν το τέλειο ματς και έτσι πέρασαν από την Ελλάδα με μία «καθαρή» νίκη (0-3).

Έτσι, η παντοδύναμη Μιλάνο απέκτησε πλέον ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον θέλει δύο σετ στη ρεβάνς (25/2, 21:30) για να πετύχει τον στόχο της και να περάσει στην επόμενη φάση. Για να προκριθεί ο Ολυμπιακός στα προημιτελικά, θα πρέπει να πάρει «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) και έπειτα και το «χρυσό» σετ.

Από το ξεκίνημα η Μιλάνο έδειξε τις διαθέσεις της και πήρε γρήγορο προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό, όμως, να το γυρνάει και να μπαίνει μπροστά με 16-14. Ωστόσο, η Βέρο… γκάζωσε και επικράτησε τελικά με 25-20.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με σερί 0-5 των Ιταλίδων και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει -παρά μόνο μείωσε έως και στους δύο πόντους- με τις Ιταλίδες να το κατακτούν κι αυτό με 21-25.

Από νωρίς η Μιλάνο πήρε σημαντικό προβάδισμα και στο τρίτο σετ και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα για το 17-25 και το τελικό 0-3 στα σετ.