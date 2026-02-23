Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες προκλήσεις και το «ρεκόρ» σεξουαλικών συνευρέσεων που έχει δημοσιοποιήσει στα social media, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος — μια εξέλιξη που, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε, την άφησε ειλικρινά άφωνη.

Η δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τία Μπίλινγκερ, ανέφερε ότι άρχισε να ανησυχεί όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και επίμονες ημικρανίες. Αποφάσισε να κάνει τεστ εγκυμοσύνης, το οποίο βγήκε θετικό.

«Παιδιά, είμαι σίγουρα έγκυος… κανονικά έγκυος. Πρέπει μάλλον να ρωτήσω το ChatGPT τι κάνω από εδώ και πέρα, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Δεν ξέρω…», λέει στο βίντεο.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε ειδικό για υπερηχογράφημα, όπου επιβεβαιώθηκε η κύηση. «Ω, αυτό είναι μωρό; Είναι απίστευτο», σχολιάζει έκπληκτη.

Η είδηση έρχεται μετά τον πολυσυζητημένο «σεξουαλικό μαραθώνιο» με περίπου 400 άνδρες χωρίς προφύλαξη — γεγονός που από μόνο του καθιστά την εγκυμοσύνη κάθε άλλο παρά απίθανη.

Ωστόσο, η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για προβλήματα γονιμότητας. Το 2025 είχε δηλώσει στο Us Weekly ότι επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί, αλλά «δεν βρισκόταν σε θέση να μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο».

Μετά το εγχείρημά της, είχε παραδεχθεί ότι το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης ήταν «ζήτημα για μια άλλη μέρα», σημειώνοντας μάλιστα ότι είχε κρατήσει δείγματα DNA από όλους τους συμμετέχοντες.

Πλέον, το ερώτημα για την πατρότητα μένει να απαντηθεί.

*Με πληροφορίες από: TMZ