Παράνομο πορνό, χάπια στύσης, κίνδυνος απέλασης: Μπόνι Μπλου και 17 άνδρες συνελήφθησαν στο Μπαλί
Η δημιουργός ερωτικού περιεχομένου Μπόνι Μπλου είναι αντιμέτωπη με αυστηρές ποινές
Η διαβόητη δημιουργός ερωτικού περιεχομένου Μπόνι Μπλου συνελήφθη μαζί με 17 άνδρες τουρίστες, ηλικίας 19 έως 40 ετών, για παραγωγή πορνογραφικού υλικού στο Μπαλί.
Η Μπόνι Μπλου συνελήφθη μαζί με τους τουρίστες, κυρίως έφηβους Αυστραλούς, από την αστυνομία του Μπαλί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Schoolies, δηλαδή των εορτασμών για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η σταρ παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραγωγή πορνογραφικού υλικού, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά στην Ινδονησία.
Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της διαβόητης Μπλου και των δεκαεπτά ανδρών μετά από καταγγελία για «ύποπτο πορνογραφικό υλικό».
Αν και η ίδια και τα τρία μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έρευνα, οι δεκατέσσερις Αυστραλοί αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες.
Η υπόθεση έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις με τα media της Αυστραλίας να επιτίθενται στη Μπόνι Μπλου για τις πρακτικές της.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιδρομή της αστυνομίας στο κατάλυμά της στην περιοχή Μπαντούνγκ, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου φορτηγού της, το Bangbus.
Η επιδρομή στο κατάλυμα της Μπόνι Μπλου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με την αστυνομία να την παραδίδει λίγες ώρες αργότερα στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έρευνα.
Η ενήλικη σταρ συνελήφθη με την κατηγορία της υποτιθέμενης παραγωγής πορνογραφικού υλικού, ένα ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους περί ηθικής της Ινδονησίας, ενώ κατά την έφοδο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δεκαεννέα στολές με την ένδειξη School Bonnie Blue, ένα κουτί με προφυλακτικά, λιπαντικό, δύο φύλλα με χάπια για τη στυτική δυσλειτουργία (ορισμένα χρησιμοποιημένα), εννέα ροζ κολιέ και USB stick.
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπαντούνγκ, Άριφ Μπατουμπάρα, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η Μπλου και τρία μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στις μεταναστευτικές αρχές για έλεγχο.
Το διαβατήριο της Μπλου έχει κατασχεθεί, και παρόλο που της επετράπη να επιστρέψει στο ξενοδοχείο της, αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω ανάκριση. Ούτε η ίδια ούτε τα μέλη της ομάδας της έχουν κατηγορηθεί επίσημα για οποιοδήποτε αδίκημα μέχρι τώρα σημειώνει το ABC News.
Η ενήλικη σταρ και οι δεκαεπτά άνδρες τουρίστες από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν τεθεί αρχικά υπό κράτηση.
Ωστόσο, την Παρασκευή, δεκατέσσερις από τους άνδρες – όλοι Αυστραλοί – αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομία χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Η αστυνομία δεν έχει παράσχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις «δραστηριότητες» που έλαβαν χώρα, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.
Η σύλληψη της Μπόνι Μπλου έρχεται λίγες ημέρες αφότου η αστυνομία του Μπαλί επιβεβαίωσε στο Daily Mail ότι το φορτηγό της, το Bangbus, ήταν παράνομο.
Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα, το όχημα ήταν δηλωμένο ως λευκό, αλλά είχε βαφτεί σκούρο μπλε χωρίς άδεια, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας του είχαν λήξει από το 2023.
Η Αυστραλία είχε απαγορέψει την είσοδο στη Μπόνι Μπλου το 2024 λόγω των «άσεμνων» σχεδίων της για τους εορτασμούς Schoolies στην Gold Coast.
Εκείνη την περίοδο, η Μπλου είχε δηλώσει δημόσια ότι σκόπευε να δημιουργήσει περιεχόμενο με νεοεμφανιζόμενους 18χρονους, με σκοπό την εμπορική του αξιοποίηση.
Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Αυστραλίας είχε ακυρώσει τη βίζα της, καθώς είχε υποβάλει αίτηση για τυπική τουριστική βίζα, η οποία απαγορεύει αυστηρά την αμειβόμενη εργασία ή την εμπορική δραστηριότητα.
Η ακύρωση της βίζας της ενεργοποίησε αυτόματη απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα για αρκετά χρόνια.
