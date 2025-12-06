magazin
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Παράνομο πορνό, χάπια στύσης, κίνδυνος απέλασης: Μπόνι Μπλου και 17 άνδρες συνελήφθησαν στο Μπαλί
06 Δεκεμβρίου 2025 | 18:05

Παράνομο πορνό, χάπια στύσης, κίνδυνος απέλασης: Μπόνι Μπλου και 17 άνδρες συνελήφθησαν στο Μπαλί

Η δημιουργός ερωτικού περιεχομένου Μπόνι Μπλου είναι αντιμέτωπη με αυστηρές ποινές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η διαβόητη  δημιουργός ερωτικού περιεχομένου Μπόνι Μπλου συνελήφθη μαζί με 17 άνδρες τουρίστες, ηλικίας 19 έως 40 ετών, για παραγωγή πορνογραφικού υλικού στο Μπαλί.

Η Μπόνι Μπλου συνελήφθη μαζί με τους τουρίστες, κυρίως έφηβους Αυστραλούς, από την αστυνομία του Μπαλί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Schoolies, δηλαδή των εορτασμών για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η σταρ παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραγωγή πορνογραφικού υλικού, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά στην Ινδονησία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της διαβόητης Μπλου και των δεκαεπτά ανδρών μετά από καταγγελία για «ύποπτο πορνογραφικό υλικό».

Αν και η ίδια και τα τρία μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έρευνα, οι δεκατέσσερις Αυστραλοί αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες.

Η υπόθεση έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις με τα media της Αυστραλίας να επιτίθενται στη Μπόνι Μπλου για τις πρακτικές της.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιδρομή της αστυνομίας στο κατάλυμά της στην περιοχή Μπαντούνγκ, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου φορτηγού της, το Bangbus.

Η επιδρομή στο κατάλυμα της Μπόνι Μπλου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με την αστυνομία να την παραδίδει λίγες ώρες αργότερα στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Η ενήλικη σταρ συνελήφθη με την κατηγορία της υποτιθέμενης παραγωγής πορνογραφικού υλικού, ένα ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους περί ηθικής της Ινδονησίας, ενώ κατά την έφοδο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δεκαεννέα στολές με την ένδειξη School Bonnie Blue, ένα κουτί με προφυλακτικά, λιπαντικό, δύο φύλλα με χάπια για τη στυτική δυσλειτουργία  (ορισμένα χρησιμοποιημένα), εννέα ροζ κολιέ και USB stick.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπαντούνγκ, Άριφ Μπατουμπάρα, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η Μπλου και τρία μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στις μεταναστευτικές αρχές για έλεγχο.

Το διαβατήριο της Μπλου έχει κατασχεθεί, και παρόλο που της επετράπη να επιστρέψει στο ξενοδοχείο της, αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω ανάκριση. Ούτε η ίδια ούτε τα μέλη της ομάδας της έχουν κατηγορηθεί επίσημα για οποιοδήποτε αδίκημα μέχρι τώρα σημειώνει το ABC News.

Η ενήλικη σταρ και οι δεκαεπτά άνδρες τουρίστες από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν τεθεί αρχικά υπό κράτηση.

Ωστόσο, την Παρασκευή, δεκατέσσερις από τους άνδρες – όλοι Αυστραλοί – αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομία χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η αστυνομία δεν έχει παράσχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις «δραστηριότητες» που έλαβαν χώρα, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η σύλληψη της Μπόνι Μπλου έρχεται λίγες ημέρες αφότου η αστυνομία του Μπαλί επιβεβαίωσε στο Daily Mail ότι το φορτηγό της, το Bangbus, ήταν παράνομο.

Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα, το όχημα ήταν δηλωμένο ως λευκό, αλλά είχε βαφτεί σκούρο μπλε χωρίς άδεια, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας του είχαν λήξει από το 2023.

Η Αυστραλία είχε απαγορέψει την είσοδο στη Μπόνι Μπλου το 2024 λόγω των «άσεμνων» σχεδίων της για τους εορτασμούς Schoolies στην Gold Coast.

Εκείνη την περίοδο, η Μπλου είχε δηλώσει δημόσια ότι σκόπευε να δημιουργήσει περιεχόμενο με νεοεμφανιζόμενους 18χρονους, με σκοπό την εμπορική του αξιοποίηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Αυστραλίας είχε ακυρώσει τη βίζα της, καθώς είχε υποβάλει αίτηση για τυπική τουριστική βίζα, η οποία απαγορεύει αυστηρά την αμειβόμενη εργασία ή την εμπορική δραστηριότητα.

Η ακύρωση της βίζας της ενεργοποίησε αυτόματη απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα για αρκετά χρόνια.

Σύνταξη
06.12.25
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
06.12.25
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
06.12.25
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
06.12.25
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
06.12.25
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
06.12.25
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
06.12.25
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
06.12.25
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
06.12.25
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
06.12.25
Ελλάδα 06.12.25

Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…

Σύνταξη
06.12.25
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λιντς – Λίβερπουλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
06.12.25
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
06.12.25
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
06.12.25
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
06.12.25
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
