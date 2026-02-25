Περιφέρεια αποτυπώνει και χαρτογραφεί τις χωρικές διαστάσεις της φτώχειας

Ένα κρίσιμο εργαλείο χάραξης κοινωνικής πολιτικής, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, συστήνεται και ξεκινάει τη λειτουργία του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου, το οποίο εντάσσεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της περφιφέρειας, αποσκοπεί:

Στην αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό των στόχων που εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ).

Στην ανάδειξη και τεκμηρίωση τοπικών κοινωνικών αναγκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.Γ.Π.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού.

Στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας, της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως βασικός πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο, το Παρατηρητήριο, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, προωθεί ιδίως: