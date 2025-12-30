Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021–2027 με την Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Τοπικών Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στους δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Κέας», αξιοποιώντας διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Δήμου, αποσκοπεί στην ανάπτυξη στοχευμένων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς που συνδέονται με την κοινωνική ένταξη και την προστασία των παιδιών. Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, την ψυχοκοινωνική στήριξη και την υγεία, την προσχολική φροντίδα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία.

Οι παρεμβάσεις, απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στους Δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Κέας, με εκτιμώμενο αριθμό ωφελούμενων περίπου 160 παιδιά και τις οικογένειές τους, εκ των οποίων 135 στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτρης Λιανός ανέφερε:

«Η προστασία των παιδιών και η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή για τη Δημοτική μας Αρχή. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο για τη συνεχή στήριξη και την ουσιαστική συνεργασία, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια για την επιτυχή προετοιμασία και υποβολή της πρότασης».

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 389.500 € και κύριος δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με συνδικαιούχους τον Δήμο Κέας και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.