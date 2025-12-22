Ο Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία – Δείτε live
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm» διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας
Η συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας «ταξιδεύει» σε ολόκληρη την Ελλάδα και με ζωντανές συνδέσεις καταγράφει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τον καθημερινό αγώνα των δεκάδων χιλιάδων ανά την Ελλάδα εθελοντών που συστρατεύονται κάτω από την σημαία του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας, στο πλαίσιο του Ραδιομαραθώνιου κατά της φτώχειας που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του MEGA.
Οι ενημερωτικές και οι ψυχαγωγικές εκπομπές του MEGA, καθώς και τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού θα συνδέονται απευθείας με το ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας για να μεταφέρουν την εικόνα αυτής της μεγάλης φιλανθρωπικής προσπάθειας, ώστε και τα φετινά δύσκολα Χριστούγεννα να μη λείψει τίποτε από τους συνανθρώπους μας.
Η εκκίνηση του Ραδιομαραθώνιου κατά της φτώχειας γίνεται από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα φιλοξενηθούν ευχές πολλών Μητροπολιτών. Το παρών θα δώσουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες. Συλλογή τροφίμων θα πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από τις 09:00 – 21:00.
Το in μεταδίδει live όλα όσα συμβαίνουν στον Ραδιομαραθώνιο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Δείτε live
