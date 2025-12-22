Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm», στηρίζει καθημερινά, μέσω ενός μεγάλου δικτύου εθελοντών, εμπράκτως την πολυπληθή κοινωνική ομάδα των απόρων και πονεμένων αδελφών μας.

Για τον λόγο αυτό σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας με την υποστήριξη της τηλεόρασης του MEGA.

Η συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας «ταξιδεύει» σε ολόκληρη την Ελλάδα και με ζωντανές συνδέσεις καταγράφει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τον καθημερινό αγώνα των δεκάδων χιλιάδων ανά την Ελλάδα εθελοντών που συστρατεύονται κάτω από την σημαία του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας.

Στο μεγάλο αυτό προσκλητήριο αγάπης της Πειραϊκής Εκκλησίας, αρωγός και ουσιαστικός συμπαραστάτης στέκεται η τηλεόραση του MEGA μέσα από σειρά δράσεων για την προβολή και στήριξη κοινωνικών ενεργειών που συμβάλλουν στην βοήθεια ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα και αναγκαία.

Οι ενημερωτικές και οι ψυχαγωγικές εκπομπές του MEGA, καθώς και τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού θα συνδέονται απευθείας με το ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας για να μεταφέρουν την εικόνα αυτής της μεγάλης φιλανθρωπικής προσπάθειας, ώστε και τα φετινά δύσκολα Χριστούγεννα να μη λείψει τίποτε από τους συνανθρώπους μας.

Η εκκίνηση του Ραδιομαραθώνιου κατά της φτώχειας γίνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στις 09:00, από το στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα συνδεθεί απευθείας με την πρωινή ζωντανή εκπομπή του MEGA «Κοινωνία ώρα MEGA» και τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η οποίοι θα μεταφέρουν πρώτοι τον παλμό της σημαντικής αυτής ανθρωπιστικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται συνδέσεις με τον ραδιοφωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 fm, αλλά και άλλους ανά την Ελλάδα Ραδιοφωνικού Σταθμούς και τους παραγωγούς τους, που θα ενώσουν, μαζί με τις δικές μας, και τις δικές τους φωνές, ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα του Ραδιομαραθωνίου θα αναμεταδίδεται διαρκώς με εικόνα μέσα από το in.

Το μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας θα φιλοξενήσει τις ευχές πολλών Μητροπολιτών και πρωταγωνιστών του αφανούς, αλλά πολυσχιδούς έργου της Εκκλησίας και θα μοιραστούμε μαζί τους την καθημερινή αγωνία για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων έτσι ώστε το έργο αυτό να επουλώνει τις πληγές που αφήνει πίσω της η φτώχεια.

Επίσης, το παρών θα δώσουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, ενώ η ηλεκτρονική Εκκλησιαστική εφημερίδα Romfea.gr θα μεταφέρει τον παλμό μέσα από το 24ωρό πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων με απευθείας εικόνα και ήχο από τον Ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Συλλογή τροφίμων θα πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από τις 09:00 – 21:00.

Εκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού διανέμονται καθημερινά από τα συσσίτια των ενοριών, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά διατίθενται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών αστέγων, ηλικιωμένων, πολύτεκνων οικογενειών και μοναχικών ανθρώπων καθώς και για την αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και για την εξασφάλιση ενοικίων στέγασης.

Σήμερα γινόμαστε όλοι συνοδοιπόροι και στηρίζουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, τον άπορο συνάνθρωπό μας ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στη διπλανή πόρτα του δικού μας σπιτιού. Ενώνουμε τη φωνή μας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm για να στείλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αγάπης μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε.

Σήμερα, συντονιζόμαστε όλοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm και στην τηλεοπτική συχνότητα του MEGA. Γινόμαστε όλοι κρίκοι της μεγάλης αλυσίδας αγάπης, παρηγοριάς και ελπίδας. Θυσιαζόμαστε όλοι και γευόμαστε τη χαρά της προσφοράς μας.