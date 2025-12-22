Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm
Media 22 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm» διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας με την υποστήριξη της τηλεόρασης του MEGA και των ψηφιακών μέσων της Alter Ego Media.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Spotlight

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm», στηρίζει καθημερινά, μέσω ενός μεγάλου δικτύου εθελοντών, εμπράκτως την πολυπληθή κοινωνική ομάδα των απόρων και πονεμένων αδελφών μας.

Για τον λόγο αυτό σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας με την υποστήριξη της τηλεόρασης του MEGA.

Η συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας «ταξιδεύει» σε ολόκληρη την Ελλάδα και με ζωντανές συνδέσεις καταγράφει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τον καθημερινό αγώνα των δεκάδων χιλιάδων ανά την Ελλάδα εθελοντών που συστρατεύονται κάτω από την σημαία του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας.

Στο μεγάλο αυτό προσκλητήριο αγάπης της Πειραϊκής Εκκλησίας, αρωγός και ουσιαστικός συμπαραστάτης στέκεται η τηλεόραση του MEGA μέσα από σειρά δράσεων για την προβολή και στήριξη κοινωνικών ενεργειών που συμβάλλουν στην βοήθεια ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα και αναγκαία.

Οι ενημερωτικές και οι ψυχαγωγικές εκπομπές του MEGA, καθώς και τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού θα συνδέονται απευθείας με το ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας για να μεταφέρουν την εικόνα αυτής της μεγάλης φιλανθρωπικής προσπάθειας, ώστε και τα φετινά δύσκολα Χριστούγεννα να μη λείψει τίποτε από τους συνανθρώπους μας.

Η εκκίνηση του Ραδιομαραθώνιου κατά της φτώχειας γίνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στις 09:00, από το στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα συνδεθεί απευθείας με την πρωινή ζωντανή εκπομπή του MEGA «Κοινωνία ώρα MEGA» και τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η οποίοι θα μεταφέρουν πρώτοι τον παλμό της σημαντικής αυτής ανθρωπιστικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται συνδέσεις με τον ραδιοφωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 fm, αλλά και άλλους ανά την Ελλάδα Ραδιοφωνικού Σταθμούς και τους παραγωγούς τους, που θα ενώσουν, μαζί με τις δικές μας, και τις δικές τους φωνές, ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα του Ραδιομαραθωνίου θα αναμεταδίδεται διαρκώς με εικόνα μέσα από το in.

Το μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας θα φιλοξενήσει τις ευχές πολλών Μητροπολιτών και πρωταγωνιστών του αφανούς, αλλά πολυσχιδούς έργου της Εκκλησίας και θα μοιραστούμε μαζί τους την καθημερινή αγωνία για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων έτσι ώστε το έργο αυτό να επουλώνει τις πληγές που αφήνει πίσω της η φτώχεια.

Επίσης, το παρών θα δώσουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, ενώ η ηλεκτρονική Εκκλησιαστική εφημερίδα Romfea.gr θα μεταφέρει τον παλμό μέσα από το 24ωρό πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων με απευθείας εικόνα και ήχο από τον Ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Συλλογή τροφίμων θα πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από τις 09:00 – 21:00.

Εκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού διανέμονται καθημερινά από τα συσσίτια των ενοριών, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά διατίθενται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών αστέγων, ηλικιωμένων, πολύτεκνων οικογενειών και μοναχικών ανθρώπων καθώς και για την αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και για την εξασφάλιση ενοικίων στέγασης.

Σήμερα γινόμαστε όλοι συνοδοιπόροι και στηρίζουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, τον άπορο συνάνθρωπό μας ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στη διπλανή πόρτα του δικού μας σπιτιού. Ενώνουμε τη φωνή μας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm για να στείλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αγάπης μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε.

Σήμερα, συντονιζόμαστε όλοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm και στην τηλεοπτική συχνότητα του MEGA. Γινόμαστε όλοι κρίκοι της μεγάλης αλυσίδας αγάπης, παρηγοριάς και ελπίδας. Θυσιαζόμαστε όλοι και γευόμαστε τη χαρά της προσφοράς μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Business
Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο