Ενας 26χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τη νύχτα στο Πέραμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη την 01:40 σήμερα Πέμπτη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή και Δημητρίου.

Μηχανή που οδηγούσε ο 26χρονος, και η οποία κινούνταν επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε, στο ύψος της Καραολή και Δημητρίου, με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος.

Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της πρώτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Συνελήφθη ο 29χρονος

Ελαφρά τραυματίστηκε ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε επίσης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ο τραυματίας συνελήφθη ενώ προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.