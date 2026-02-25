Πέραμα: 26χρονος έχασε τη ζωή του και 29χρονος τραυματίστηκε σε σύγκρουση μηχανών
Τροχαίο δυστύχημα με μηχανές που σημειώθηκε στο Πέραμα, είχε ως αποτέλεσμα ένας νεαρός να χάσει τη ζωή του και άλλος ένας να τραυματιστεί.
Ενας 26χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τη νύχτα στο Πέραμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη την 01:40 σήμερα Πέμπτη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή και Δημητρίου.
Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή και Δημητρίου
Μηχανή που οδηγούσε ο 26χρονος, και η οποία κινούνταν επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε, στο ύψος της Καραολή και Δημητρίου, με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος.
Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της πρώτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.
Συνελήφθη ο 29χρονος
Ελαφρά τραυματίστηκε ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε επίσης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Ο τραυματίας συνελήφθη ενώ προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
