Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο
Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις χαρακτηρίζουν και σήμερα, Τετάρτη, στην εικόνα που καταγράφεται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Η κίνηση δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στο Κηφισό.
Επίσης, μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη στην κάθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με το Δελτίο Κυκλοφορίας της Τροχαίας αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στα εξής σημεία:
– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
– Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
– Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
– Λ. Κηφισού (Άνοδος)
– Λιμάνι Πειραιά
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/Yv9kS9SVdJ
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 25, 2026
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα, υπάρχουν 20’-25’ καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.
