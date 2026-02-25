Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις χαρακτηρίζουν και σήμερα, Τετάρτη, στην εικόνα που καταγράφεται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Η κίνηση δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στο Κηφισό.

Επίσης, μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη στην κάθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Δελτίο Κυκλοφορίας της Τροχαίας αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στα εξής σημεία:

– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

– Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

– Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

– Λ. Κηφισού (Άνοδος)

– Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/Yv9kS9SVdJ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 25, 2026

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, υπάρχουν 20’-25’ καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.