29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Επικαιρότητα 30 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
A
A
Μέτρα «τριών φάσεων» για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας προκρίνει η κυβέρνηση.

Οι προτάσεις αποφασίστηκε να τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία

Σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τετάρτη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών, διατυπώθηκαν ορισμένες αρχικές προτάσεις για την ανάσχεση του προβλήματος.

Ωστόσο, αποφασίστηκε οι προτάσεις αυτές να τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα στο κοινό.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και η κυκλοφορία των φορτηγών και των άλλων βαρέων οχημάτων όχι μόνο στον Κηφισό, αλλά και μέσα στον αστικό ιστό για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Κυκλοφοριακό: Οι 3 φάσεις

Σε πρώτο στάδιο, αναφέρθηκε στη σύσκεψη, θα μπορούσε να ληφθούν άμεσα «στοχευμένα μέτρα» για τη μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό κατά τις ώρες αιχμής 7-10 π.μ.  Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι «δεν τίθεται θέμα πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, αλλά μείωσης του αριθμού τους στον Κηφισό».

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. η αλλαγή των χρόνων άφιξης των μεγάλων πλοίων της Κρήτης που μεταφέρουν εκατοντάδες φορτηγά με εμπορεύματα και αγροτικά προϊόντα ή η αλλαγή του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των καθημερινών έκτακτων περιστατικών στον Κηφισό, όπως π.χ. οι προσκρούσεις ή οι ακινητοποιήσεις οχημάτων εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, περιπτώσεις που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Για το ζήτημα αυτό το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξετάζει την αύξηση των δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους για πιο άμεσες παρεμβάσεις και για ρύθμιση της κυκλοφορίας όπου το απαιτούν οι συνθήκες.

Σε δεύτερο στάδιο, αναμένεται να προωθηθεί το μέτρο των «έξυπνων φαναριών», που ήδη επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη. Τα «έξυπνα φανάρια» (smart traffic lights) λειτουργούν με αισθητήρες και κάμερες που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στους δρόμους.

Προσαρμόζουν τη διάρκεια του πράσινου φωτός ανάλογα με τον φόρτο οχημάτων, μειώνοντας την κίνηση έως και 25%, ενώ παράλληλα μπορούν να εντοπίζουν και παραβάσεις.

Πρόκειται για συστήματα με αισθητήρες και κάμερες που τοποθετούνται στην άσφαλτο ή σε στύλους (κάμερες, επαγωγικοί βρόχοι), τα οποία «διαβάζουν» συνεχώς την κυκλοφορία.

Αν δεν υπάρχουν αυτοκίνητα σε έναν δρόμο, το φανάρι παραμένει κόκκινο ή αλλάζει γρήγορα σε πράσινο για δρόμους με αυξημένη κίνηση. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε κεντρικό server, επιτρέποντας τον συντονισμό ολόκληρου του δικτύου. Επίσης, εντοπίζουν τους πεζούς και προσαρμόζουν το φανάρι για ασφαλή διέλευση.

Επιπλέον, με κάποιες εφαρμογές, τα «έξυπνα φανάρια» μένουν πράσινα μόνο αν ο οδηγός κινείται εντός του ορίου ταχύτητας, λειτουργώντας αποτρεπτικά για τις υψηλές ταχύτητες.

Πάντως, εκεί που φαίνεται να δίνει βαρύτητα η κυβέρνηση είναι στη σημαντική βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής, κάτι που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί έως το τέλος του 2026.

Το τρίτο στάδιο, θα περιλαμβάνει λύσεις που απαιτούν χρόνο(ια) για να υλοποιηθούν. Ηδη, στο τραπέζι βρίσκεται η μελέτη και προκήρυξη έργων κατασκευής νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων (Ελευσίνα – Θήβα – Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας) ή η βελτίωση των υφιστάμενων (επεκτάσεις της Αττικής Οδού), καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη συγκέντρωση των βαρέων οχημάτων σε ένα σημείο (πάρκο logistics στη Φυλή).

Επίσης, μεγάλη ανάσα στους δρόμους της Αττικής αναμένεται να δώσει και η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό, καθώς θα αλλάξει αισθητά τον κυκλοφοριακό χάρτη και τις συνδυασμένες μεταφορές, οδηγώντας περισσότερους πολίτες στο να μη χρησιμοποιούν καθημερινά τα οχήματά τους. Στον σχεδιασμό αναμένεται να ενταχθεί και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, επισημαίνει ότι έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, το οποίο περιλαμβάνει «λύσεις για μια ποιοτική καθημερινότητα» των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες των αλλαγών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό, περιλαμβάνουν άμεσα μέτρα αιχμής, όπως:

• Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

• Πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων στην εργασία τους.

• Θέσπιση της δυνατότητας της τηλεργασίας για εργαζομένους των οποίων η εργασία βρίσκεται μέσα σε ζώνες κυκλοφοριακού κορεσμού.

• Δημιουργία μηχανισμών-συνεργείων ταχείας απομάκρυνσης των ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό, ανά 4 χιλιόμετρα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26 Upd: 21:17

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών
Κατηγορίες 30.01.26

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
