Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών
- Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
- 26χρονος σκοτώθηκε σε σύγκρουση μηχανών στο Πέραμα
- Πανελλαδική απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό – Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας
- Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Από ανακοπή έχασε τη ζωή του ένας 46χρονος, ο οποίος πήγε με πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας Σκύρου και τον προέτρεψαν να μεταβεί στην Κύμη.
Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.
Όπως καταγγέλλεται, σύμφωνα με το MEGA, η γιατρός φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για περαιτέρω εξετάσεις.
«Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε ‘τέτοια ώρα ήρθες;’»
«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε ‘τέτοια ώρα ήρθες;’ και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου.
Ακολούθως πρόσθεσε πως «το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά».
Τη Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια, και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη. Έπειτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Οι γιατροί διαπίστωσαν πως πρόκειται για έμφραγμα, με τον 46χρονο δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή. Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:
- Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
- Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
- Νέο βίντεο από την Κυψέλη: Η στιγμή που ο 64χρονος χτυπά μέσα στο σπίτι της τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ
- «Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
- Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
- Τουρισμός: 1 στους 2 Έλληνες δεν μπορεί να πάει ούτε μία εβδομάδα διακοπές
- Η επιστήμη ξέρει πότε το στρες «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις