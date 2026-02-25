newspaper
25.02.2026
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
25 Φεβρουαρίου 2026

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου θα ήθελε να πορευτεί προς το συνέδριο του Μαΐου (στο οποίο θέλει να προσδώσει αμιγώς προεκλογικό χαρακτήρα) με το εσωκομματικό του μέτωπο σε καταστολή, και όσο και αν μέσω των προσυνεδρίων (όπως το σημερινό στην Αλεξανδρούπολη) που εστιάζουν στην προβολή του κυβερνητικού έργου και την προώθηση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά ρήγματα, η αιχμηρή συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ έχει πλέον φουντώσει.

Και αφορά βέβαια το «γαλάζιο» DNA, αλλά και το κομμάτι εκείνο της παράταξης που βρίσκεται σήμερα εκτός της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα το κόμμα να είναι μικρότερο από την παράταξη. Καταλύτης στο να ανοίξει και δημοσίως η συζήτηση αυτή, υπήρξε ασφαλώς η σχετική παρέμβαση του Νίκου Δένδια σε κομματική εκδήλωση στο Αγρίνιο.

Εξ ου και το Μαξίμου επιχειρεί τώρα να κλείσει το θέμα αυτό, αφού πρώτα όμως ο υπουργός Άμυνας βρέθηκε στο στόχαστρο της μητσοτακικής πτέρυγας και ειδικότερα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος ειδικά τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εσωκομματικών συγκρούσεων, όπου και απηχεί τις απόψεις του Μαξίμου και τις λέει δημόσια, ακόμα και με ωμό τρόπο, όταν εκείνο δε μπορεί να το κάνει.

Βολές

Ειδικότερα, ο κ. Λαζαρίδης εκτόξευσε ευθείες βολές στον Ν. Δένδια, λέγοντας (Παραπολιτικά 90,1) ότι «δεν είδα να έχει αποκοπεί το DNA  της παρατάξεως μας από τους πολίτες που παραδοσιακά είναι εκεί και στηρίζουν τη ΝΔ», ενώ ανέφερε: «Θα συζητάμε τα ποσοστά της ΝΔ από συστάσεως του ελληνικού κράτους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα!».

Και κλιμακώνοντας τις βολές του προς τον υπουργό Άμυνας, είπε πως «αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ, να πάρω την άποψη του κ. Δένδια τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμώ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες;  Αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Δένδιας φαντάζομαι ότι έχει κάνει  κι εκείνος την αυτοκριτική του, έχει διαπιστώσει τι δεν έχει κάνει καλά ούτως ώστε η ΝΔ να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που εκείνος υποστηρίζει και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του».

«Δεν θα τις έκανα»

Και συνέχισε: «Αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και έχεις δώσει μάχες και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο. Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις».

Για να καταλήξει με ένα ακόμα «καρφί»: «Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυρ. Μητσοτάκη […] νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά».

Το Μαξίμου

Μετά την επίθεση αυτή σε βάρος του υπουργού Άμυνας και μπροστά στο ενδεχόμενο να προκληθεί μια εσωκομματική σύγκρουση ανεξέλεγκτων διαστάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά και να αποτρέψει το θέμα να πάρει έκταση, λέγοντας πως «νομίζω ότι ένα κυβερνητικό στέλεχος που είναι και εκλεγμένος βουλευτής πολύ καλά κάνει και πηγαίνει και στις κομματικές εκδηλώσεις και παρίσταται, όπως έχω παρασταθεί και εγώ και ο κύριος Λαζαρίδης και όλοι μας» και ότι «όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, πρώτα εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια εξελέγη πρωθυπουργός. Νομίζω ότι περισσότερο το θέμα αυτό μεγεθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες παρά υπάρχει πραγματικά».

Στο ίδιο πλαίσιο, προσπαθώντας να κλείσει τη συζήτηση που προκλήθηκε μετά την αιχμηρή παρέμβαση Δένδια, είπε πως «δε νομίζω, ότι υπάρχει άνθρωπος και στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια εκλογική νίκη την επόμενη φορά, στις επόμενες εκλογές».

Υπέρ ανησυχιών Δένδια

Ωστόσο η συζήτηση αυτή όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά έχει φουντώσει στο εσωτερικό της ΝΔ. Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης κατέστησε σαφές ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του Ν. Δένδια και ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του.

«Το άγχος το έχω κι εγώ, όλοι το έχουμε το άγχος», δήλωσε (Παραπολιτικά 90,1) ο κ. Στυλιανίδης, επισημαίνοντας πως «όλοι έχουμε την αγωνία, την ανησυχία και την επιδίωξη να μεγαλώσει κι άλλο η ΝΔ δηλαδή να μπορέσει να νικήσει τις επιπτώσεις κάποιων ενδεχομένως λανθασμένων επιλογών ή παραλείψεων κλπ και έξω από την δημοσκοπική ανθεκτικότητα που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια, να ανακτήσει το χώρο τον οποίο παραδοσιακά είχε εκφράσει στις προηγούμενες εκλογές για να μπορέσει να είναι ο μεγάλος νικητής της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης».

Μάλιστα, ανέφερε πως «η μια πλευρά εκφράζει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία και η άλλη πλευρά δηλαδή ο κ. Δένδιας με τις δηλώσεις του ουσιαστικά δεν υπονόμευσε αυτή την αισιοδοξία αλλά είπε ότι πρέπει να προσέξουμε».

Κριτική

Και ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το DNA της παράταξης παραμένει ίδιο, ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε μεν ότι «οι βασικές αρχές και ο κεντρικός προσανατολισμός της παράταξης είναι προς την κατεύθυνση που ήταν πάντα», ωστόσο διατύπωσε αιχμές, σημειώνοντας πως «υπήρξαν όμως επιμέρους επιλογές που είχαν απόκλιση από αυτό κι αυτό μας στοίχισε».

Άσκησε, δε, σαφή κριτική, τονίζοντας ότι «ενδεχομένως δεν αξιοποιήσαμε ή δεν εμπιστευτήκαμε το σύνολο των γηγενών δυνάμεων, των δυνάμεων δηλαδή που γεννήθηκαν ανδρώθηκαν, πολιτεύτηκαν, δημιούργησαν μέσα στην ΝΔ. Υπήρχε ένα overdose δανεικών δυνάμεων από άλλα κόμματα, πράγμα το οποίο είναι μεν καλό γιατί σε διευρύνει, αλλά δεν πρέπει αυτό να σου επηρεάζει τον βασικό αξιακό κώδικα που σε έχει καταστήσει μεγάλο κόμμα και ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων».

Και βέβαια η κριτική αυτή εκφράζει πολλούς ακόμα στο εσωτερικό της ΝΔ. «Γαλάζια» στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ασφαλώς δεν κρύβουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αξιοποίηση από τον πρωθυπουργό στο κυβερνητικό σχήμα και τον κρατικό μηχανισμό, μεγάλου αριθμού στελεχών που δεν προέρχονται από τη ΝΔ, αλλά από άλλους χώρους, όπως το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ αλλά και το ακροδεξιό ΛΑΟΣ.

Ταύτιση

Μάλιστα το μέγαρο Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, επέλεξε να καλύψει πλήρως τον προερχόμενο από το ΛΑΟΣ αντιπρόεδρο του κόμματος, Άδωνη Γεωργιάδη ακόμα και για το γεγονός ότι πολιτεύεται με fake news, με τα οποία στοχοποίησε δημοσίως γιατρό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Μετά την αποκάλυψη των fake news αυτών ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε με νέο αφήγημα σε σχέση με όσα είχε πει πριν, το οποίο έσπευσε και το Μαξίμου να υιοθετήσει.

Και με δεδομένο ότι με τις πράξεις του αυτές ο Αδ. Γεωργιάδης επιδιώκει να φανατίσει το ακροατήριό του, όχι μόνο εν όψει εκλογών αλλά και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα στη ΝΔ και στη μετά-Μητσοτάκη εποχή, η σταθερή ταύτιση Μαξίμου – Γεωργιάδη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη εσωκομματική διάσταση.

Στο μεταξύ ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί να κρύψει τα εσωκομματικά ζητήματα κάτω από το χαλί των προσυνεδρίων, τα οποία εστιάζουν στην προβολή του κυβερνητικού έργου και την προώθηση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» και έχουν ως στόχευση την πολυπόθητη για την κυβέρνηση φυγή προς τα μπρος. Σήμερα το απόγευμα σειρά έχει το προσυνέδριο της Αλεξανδρούπολης με ατζέντα το Μεταναστευτικό, την ασφάλεια και την Πολιτική Προστασία. Το θέμα είναι ότι το χαλί πάνω από τα εσωκομματικά της ΝΔ, έχει πλέον τραβηχτεί για τα καλά.

Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
