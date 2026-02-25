newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Φεβρουαρίου 2026, 10:23

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική επιλογή για την Ευρώπη, αλλά διαμορφώνεται σε βασικό πυλώνα της νέας ενεργειακής της στρατηγικής. Μετά τη… ρήξη των παραδοσιακών ροών από τη Ρωσία, η Ουάσιγκτον επιταχύνει τη γεωοικονομική της διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και την πολιτική βούληση για διατλαντική σύμπλευση.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε θεσμικό και επιχειρηματικό επίπεδο στην αμερικανική πρωτεύουσα από χθες, οπότε ξεκίνησε η υπουργική σύνοδος που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Η  διατλαντική ενεργειακή συνεργασία περνά πλέον σε νέα φάση, με αιχμή τις υποδομές LNG και τη δημιουργία αξιόπιστων διαδρόμων τροφοδοσίας προς την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο νέο τοπίο, χώρες  όπως η Ελλάδα αποκτούν αναβαθμισμένο ρόλο ως κόμβοι εισόδου και αναδιανομής αμερικανικού LNG προς τις αγορές της περιφέρειας.

Τέσσερις συμφωνίες από την Atlantic SEE

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι νέες μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης αμερικανικού LNG με τέσσερις χώρες που εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade, η κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR (60%) και της ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου στην Ουάσιγκτον.

Έτσι, η εταιρεία θα λειτουργήσει ως εμπορικός βραχίονας για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG  στις αγορές του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, συνδέοντας τις υποδομές της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, αλλά και ευρύτερα τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η χθεσινή υπογραφή των νέων μακροχρόνιων συμφωνιών αποτελεί κομμάτι ενός παζλ που διαμορφώνει τη νέα γεωοικονομική αρχιτεκτονική στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Είχε προηγηθεί άλλωστε στα τέλη Ιανουαρίου η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας πώλησης αμερικανικού  LNG στην Ουκρανία, με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της Atlantic SEE στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Οι νέες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG σε πολυετή ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, η Atlantic SEE LNG Trade υπέγραψε χθες με το  Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, τη   δημόσια εταιρεία BULGARGAZ της Βουλγαρίας, την  Aluminij Industries και την M.T. Abraham group της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης καθώς και τη Naftogaz της Ουκρανίας.  Στην σύνοδο, την Atlantic SEE LNG Trade εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας (και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η χθεσινή υπογραφή  των νέων μακροχρόνιων συμφωνιών  αποτελεί κομμάτι ενός παζλ που διαμορφώνει τη νέα γεωοικονομική αρχιτεκτονική στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, σήμερα το πρωί υπογράφτηκε άλλη συμφωνία μεταξύ της Metlen και της Shell.

Πολιτικό πλαίσιο και στρατηγική κατεύθυνση

Και αν οι επιχειρηματικές κινήσεις δίνουν τον τόνο, η πολιτικές καθορίζουν το πλαίσιο και τη δομή. Και οι  εκπρόσωποι 13 ευρωπαϊκών κυβερνήσεων – από την Ελλάδα και την Πολωνία έως τη Λιθουανία και την Ουκρανία – μαζί με εκείνους των ΗΠΑ, διατύπωσαν χθες μια σαφή κατεύθυνση: διαφοροποίηση στον εφοδιασμό  χωρίς προηγούμενες εξαρτήσεις και αύξηση της διαφάνειας στην αγορά αερίου.

Η κοινή δήλωση που υπέγραψαν δεν επιβάλλει ποσοτικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, θέτει τις βάσεις για ένα περιβάλλον όπου οι αγορές φυσικού αερίου θα λειτουργούν με αυξημένη ρευστότητα και λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια. Παράλληλα, προβλέπει κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για νέες ή αναβαθμισμένες υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε χώρες όπως η Κροατία, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική διακήρυξη λειτουργεί ως «ομπρέλα» κάτω από την οποία μπορούν να αναπτυχθούν διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες. Κομβικό σημείο αποτελεί και η σημασία που δίδεται στην ένταξη των ουκρανικών αποθηκών φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική παρέμβαση είχε σαφές στίγμα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.  Σταύρος Παπασταύρου από το βήμα της συνόδου στην Ουάσιγκτον ανέδειξε τον Κάθετο Διάδρομο ως στρατηγική επιλογή που μετατρέπει τη γεωγραφική θέση της χώρας σε εργαλείο ισχύος.

Η αναφορά του στη μετατροπή της «γεωγραφίας σε γεωπολιτική δύναμη» συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε FSRU, διασυνδέσεις και τις εμπορικές συμφωνίες LNG, ώστε η Ελλάδα να μην αποτελεί απλώς χώρα διέλευσης, αλλά κρίσιμο κόμβο που επηρεάζει τις ροές προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ανταγωνισμός διαδρομών, υποδομών και τιμών στη ΝΑ Ευρώπη

Ωστόσο, η ίδια σύνοδος ανέδειξε ότι ρόλο πύλης δεν διεκδικεί μόνο η Ελλάδα, αλλά επίσης η Πολωνία και η Λιθουανία, οι οποίες προσφέρουν και χαμηλότερες τιμές. Η πρώτη ήδη επενδύει σε νέες υποδομές αερίου με ένα ακόμη FSRU στο Γκντανσκ, στα βόρεια της χώρας τις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, ενισχύοντας περαιτέρω τις διασυνδέσεις της προς την Κεντρική Ευρώπη. Η Λιθουανία πάλι, διά στόματος του υπουργού Ενέργειας της χώρας κ. Ζιγκίμαντας Βαϊτσιούνας πρότεινε ενδυνάμωση της βαλτικής διαδρομής για μεταφορά αερίου.

Oι συζητήσεις στην Ουάσιγκτον υπερβαίνουν τα στενά όρια του φυσικού αερίου και διαχέονται σε κάθε κρίκο της παραγωγικής και επενδυτικής διαδικασίας

Όσο για τη Γερμανία, ήδη συμφώνησε μέσω του τερματικού της Deutsche ReGas, να διοχετεύει φορτία που προμηθεύει η TotalEnergies προς την Ουκρανία (μέσω Πολωνίας), βάσει συμφωνίας με την  κρατική ουκρανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου  Naftogaz.

Έτσι, οι διάδρομοι πολλαπλασιάζονται. Και όσο αυξάνονται οι επιλογές, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τιμών, τελών διέλευσης και ταχύτητας υλοποίησης υποδομών.  Πάντως, ήδη τον Ιανουάριο οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν  σχεδόν το 60% των συνολικών εξαγωγών αμερικανικού LNG.

Από το LNG στη ναυπηγική και την ψηφιακή οικονομία

Σε κάθε περίπτωση οι συζητήσεις στην Ουάσιγκτον υπερβαίνουν τα στενά όρια του φυσικού αερίου και διαχέονται σε κάθε κρίκο της παραγωγικής και επενδυτικής διαδικασίας. Η αναμενόμενη για σήμερα υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies που διαχειρίζεται τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της  νοτιοκορεάτικης Hanwha Power Systems  δείχνει ότι η ναυπηγική βιομηχανία εντάσσεται στο ίδιο στρατηγικό αφήγημα. Χωρίς πλοία LNG και πλωτές μονάδες FSRU, καμία χώρα δεν μπορεί να διεκδικήσει μακροπρόθεσμο ρόλο ενεργειακού κόμβου.

Επίσης πληροφορίες   δημιουργούν προσδοκίες και για άλλες συμφωνίες  τις επόμενες ώρες και μένει να επιβεβαιωθούν.   Στο ίδιο πεδίο κινείται και η συζήτηση περί αμερικανικής χρηματοδότησης για το δεύτερο FSRU στη Θράκη της Gastrade.

Παράλληλα, στη σύνοδο βρίσκεται και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης ο οποίος έχει προγραμματίσει επαφές με hyperscalers, για το Mega Data Center ισχύος 300 MW (με δυνατότητα επέκτασης σε Giga Data Center ισχύος 1.000 MW). Κι αυτό διότι  για να προχωρήσει η επένδυση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας.

Η πολιτική «ομπρέλα» της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας

Στη σύνοδο,  υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ  κ. Νταγκ Μπέργκαμ   και του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ  κ. Κρις Ράιτ, συμμετέχουν εκπρόσωποι 22 κυβερνήσεων, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ και περίπου  50 εταιρειών (Chevron, ExxonMobil, Cheniere Energy, Berkshire Hathaway, Glencore, ConocoPhillips ,  S&P Global, Shell USA, Siemens Energy, Woodside Energy Group κ.ά.) από 13 χώρες καταδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον.  Το «παρών» δίνουν επίσης, αντιπροσωπείες Διαχειριστών (TSOs) από τις Bulgartransgaz, TotalEnergies, Orlen, Transgaz.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πλεόνασμα δεξιοτήτων βλέπει το ΔΝΤ στην Ελλάδα – Εργαζόμενους με ταλέντα έχουμε, καλές δουλειές δεν έχουμε
Διεθνής έρευνα 24.02.26

Πλεόνασμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα βλέπει το ΔΝΤ - Εργαζόμενους με ταλέντα έχουμε, καλές δουλειές δεν έχουμε

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη Ανισορροπίας Δεξιοτήτων, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - ΔΝΤ. Η προσφορά εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Στοιχεία ΕΣΕΕ 24.02.26

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
The Economist 25.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο

Παρά τις υποσχέσεις για έκρηξη παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς –τουλάχιστον όχι ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι και η ΑΙ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο