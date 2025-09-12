newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:19

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Την Ελλάδα ως ενεργειακό και στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξε χθες με την παρουσία του στην Ελλάδα o υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Nταγκ Μπέργκαμ. Ο Αμερικανός τσάρος της ενέργειας έδωσε το στίγμα: η χώρα μας δεν είναι απλώς γέφυρα, αλλά στρατηγικός κόμβος στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο με αμερικανικό LNG.

Η άφιξή του μάλιστα στη Ρεβυθούσα συνοδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη σύναξη της ελληνικής ενεργειακής ελίτ. Από τον Βαγγέλη Μυτιληναίο της Metlen και τον Γιώργο Περιστέρη της ΤΕΡΝΑ μέχρι τον Χρήστο Κοπελούζο της Copelouzos Group, τον Γιώργο Στάση της ΔΕΗ, τους Ανδρέα Σιάμισιη και Σπήλιο Λιβανό της Helleniq Energy, τον Αλέξανδρο Εξάρχου της Άκτωρ και τους Γιώργο Τριανταφύλλου και Κώστα Ξιφαρά των Motor Oil και ΔΕΠΑ αντίστοιχα.

Όλοι βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, στο γεύμα που παρέθεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ο υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος κατά την επιστροφή με το πλοιάριο από τη Ρεβυθούσα στην Αγία Τριάδα, μαζί με την επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, κυρία Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Το στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Στον απόηχο της από κοινού προσφοράς που κατέθεσε ο αμερικανικός κολοσσός Chevron με την Helleniq Energy, στον διαγωνισμό για τα τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο αμερικανός αξιωματούχος, ξετύλιξε -παρουσία του ενεργειακού επιτελείου της κυβέρνησης και της επιχειρηματικής «αφρόκρεμας» του ενεργειακού τομέα- το στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ για την περιοχή μας με επίκεντρο την πλήρη αντικατάσταση του ρωσικού αερίου με αμερικανικό. Όπως επεσήμανε, υπάρχουν δύο πυλώνες πίσω από την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ, η ευημερία και η ειρήνη.

«Όταν έχεις άφθονη ενέργεια που είναι αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και ασφαλής, είναι φανταστικό για την οικονομία και απαραίτητο για τη μελλοντική οικονομία η οποία θα οικοδομηθεί γύρω από άφθονη ηλεκτρική ενέργεια για να οδηγήσει μια ολόκληρη επανάσταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε.

Για τον δεύτερο πυλώνα ο κ. Μπέργκαμ ήταν σαφής – έστω κι αν απέφυγε να κατονομάσει χώρες. Όπως ανέφερε, ένας τρόπος υπάρχει για να φέρει η Αμερική ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως έχει δεσμευθεί ο πρόεδρος Τραμπ: μέσω της ενεργειακής διπλωματίας. «Αυτή τη στιγμή, δύο μεγάλες συγκρούσεις χρηματοδοτούνται από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρών που είτε διεξάγουν ενεργά πόλεμο εναντίον μας ή εναντίων των συμμάχων μας, είτε χρηματοδοτούν την τρομοκρατία εναντίον μας ή κατά των συμμάχων μας», υπογράμμισε, με την αναφορά να δείχνει ξεκάθαρα προς τη Μόσχα και την Τεχεράνη.

Μακροχρόνια συμβόλαια

Το σχέδιο της Ουάσιγκτον, όπως το περιέγραψε ο κ. Μπέργκαμ, είναι να παρέχει άφθονη ενέργεια ώστε να σταματήσουν οι σύμμαχοί τους «να αγοράζουν αέριο από εκείνους που χρηματοδοτούν συγκρούσεις με τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου». Μάλιστα, επεσήμανε ότι, η Αμερική θα διασφαλίζει μακροχρόνια συμβόλαια, προκειμένου να παρέχει όχι μόνο άφθονη ενέργεια αλλά και σε σταθερά προσιτή τιμή (σε αντίθεση με τη spot αγορά) για όλα τα νοικοκυριά σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη έως την Ουκρανία, περιοχή η οποία θα εξυπηρετείται μέσω της Ελλάδας και του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Corridor).

Η Ρεβυθούσα και τα μεγάλα σχέδια

Η υποδομή της Ρεβυθούσας, όπως σημείωσε, μπορεί να επεκταθεί για να υποδεχθεί ακόμη περισσότερα φορτία LNG ενώ είπε ότι θα στηρίξει και το FSRU Αλεξανδρούπολης. Σήμερα, η δυναμικότητα της Ρεβυθούσας ανέρχεται σε περίπου 7 bcm αερίου ετησίως ενώ επιπλέον 3 bcm ετησίως είναι η δυναμικότητα του FSRU της Αλεξανδρούπολης. Όπως εξήγησε στον κ. Μπέργκαμ η κυρία Γκάλι οι επενδύσεις που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο ΔΕΣΦΑ θα αυξήσουν τη δυναμικότητα εξαγωγών από το ελληνικό σύστημα στα 8,5 bcm.

«Βλέπουμε μεγάλε προοπτικές εδώ στην Ελλάδα», τόνισε. «Η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος καθώς μέσω του διαδρόμου Νότου – Βορρά μπορεί να προσεγγιστεί η Νοτιοανατολική Ευρώπη και μπορεί να φέρει ειρήνη και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο ίδιος, αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Υπογράμμισε ακόμη ότι η αφθονία αερίου θα διασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια και για τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα ελληνικά μηνύματα

Από την πλευρά του ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι η ροή του αμερικανικού LNG αυξάνεται διαρκώς. «Το 2025 το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όγκους που είναι σχεδόν διπλάσιοι από την περσινή χρονιά. Μέσω της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης, το LNG διοχετεύεται μέσω του κάθετου άξονα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φέρνοντας ανάπτυξη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Για εμάς η σχέση μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής είναι στρατηγική», υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός, με τον αμερικανό αξιωματούχο να συμπληρώνει: «Μέσα από την ενότητα, η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει δύναμη παγκόσμιας σταθερότητας. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτηση από τους ανταγωνιστές μας, να διασφαλίσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού και να εξασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές και έξυπνο ενεργειακό μέλλον για όλο τον κόσμο».

Της επίσκεψης στη Ρεβυθούσα είχε προηγηθεί χθες το πρωί συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ ακολούθησε και επίσκεψη στα ναυπηγία Ελευσίνας. Όπως σημείωσε ο κ. Μπέργκαμ, τα περισσότερα πλοία έχουν ελληνική σημαία, τα οποία θα πρέπει να μπουν στη νέα εποχή και να κινούνται με LNG το οποίο είναι καθαρότερο καύσιμο. Επεσήμανε δε ότι θα ξαναρχίσουν οι ΗΠΑ να κατασκευάζουν πλοία «και είμαι εδώ και γι΄ αυτό γιατί η Ελλάδα έχει την εμπειρία».

Πηγή: OT

Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

