Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 06:21

Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία την Τετάρτη. Ο καιρός ανά περιοχή

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βροχερός θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας την Τετάρτη ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν  λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική νησιωτική χώρα και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και το πρωί στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.
Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Σε 12 λεπτά 24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
Ελλάδα 24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες
Αισθησιασμός 25.02.26

Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι περιστασιακές σχέσεις στη Δανία είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένες και οι γυναίκες δεν κρίνονται για το αν είναι σεξουαλικά ενεργές - μήπως τελικά φταίει και αυτό για την ερωτική άνθηση στη χώρα;

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση
«Παιχνίδια Πολέμου» 25.02.26

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση

Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, που θα πλήξει υποδομές, μία-μία ή πολλές μαζί, είναι ζήτημα χρόνου, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και η αιτία μπορεί να είναι η υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Τι είναι ο ισλαμισμός
Opinion 25.02.26

Τι είναι ο ισλαμισμός

Σήμερα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
