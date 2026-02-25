Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Βροχερός θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας την Τετάρτη ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική νησιωτική χώρα και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και το πρωί στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.