Πολύνεκρο ναυάγιο στο Ηράκλειο: Στον ανακριτή οι φερόμενοι ως διακινητές – Οι κατηγορίες που τους ασκήθηκαν

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι νεαροί που φέρονται να είναι οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για έναν 25χρονο από το Νότιο Σουδάν και έναν 19χρονο από το Σουδάν που την Κυριακή το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που τους άσκησε διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για σήμερα Τετάρτη.