Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας (της Iryo και της Renfe) χθες Κυριακή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, 15 από τους οποίους σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό»

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς».

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Εγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ηταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Πάνω από 400 επιβάτες

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σε κρίσιμη κατάσταση από σύγκρουση τρένων
